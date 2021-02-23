المخدرات توقع بشاب في يد درك زاوية الشيخ 

المخدرات توقع بشاب في يد درك زاوية الشيخ 
صورة : أرشيف
الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 19:43

أوقفت عناصر من الدرك الملكي، الثلاثاء، شخصا من ذوي السوابق العدلية في منطقة البور، التابعة لجماعة زاوية الشيخ بإقليم بني ملال، بشبهة الاتجار بالمخدرات وحيازتها.

وأفاد مصدر مطلع في تصريح هسبريس بأن دورية للدرك الملكي بالمركز الترابي زاوية الشيخ أوقفت المشتبه فيه، البالغ من العمر حوالي 26 سنة، وبحوزته 25 كيلوغراما من “الكيف” سنابل، و5 كيلوغرامات من “طابا”.

وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، جرى وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تباشره الضابطة القضائية في الموضوع.

وفي سياق متصل، تمكنت دورية تابعة لنفس المركز، مساء اليوم ذاته، من حجزما يناهز 60 لترا من مسكر “الماحيا” التقليدي بمنطقة تدعى “وارن النفع”، نواحي زاوية الشيخ؛ فيما لم تتمكن من توقيف المشتبه فيه الذي لاذ بالفرار، مستغلا تضاريس المنطقة.

وتأتي هذه العمليات، وفق ما أوردته مصادر هسبريس، في إطار الجهود التي تبذلها عناصر الدرك الملكي بزاوية الشيخ بتنسيق مع القيادة الإقليمية والجهوية، لمنع ترويج المخدرات والحد من الأسباب المؤدية إلى الجريمة.

الكيف بني ملال زاوية الشيخ طابا

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