المدافع المغربي لزعر يغادر واتفورد الإنجليزي

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي عبر موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، مغادرة الدولي المغربي أشرف لزعر أسوار النادي، بعد نهاية عقده مع الفريق.

وأكد واتفورد أن لزعر سيغادر الفريق إلى جانب كارلوس سانشيز وجيروم سينكلر ومامادو مباي، بينما مازال في مفاوضات مع حارس المرمى روب إليوت.

وشكر الفريق الإنجليزي، الذي ضمن الصعود إلى “البريمرليغ”، اللاعبين المغادرين على ما قدموه للنادي، متمنيا لهم كل التوفيق في مشوارهم المقبل.

وانتقل لزعر إلى واتفورد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد فسخ عقده مع نيوكاسل الإنجليزي.

وانضم البالغ من العمر 29 عاما إلى فريقه الجديد بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الجاري مع إمكانية التجديد.

وأصبح “أسد الأطلس” مطالبا بالبحث عن فريق جديد يجاوره الموسم المقبل، علما أنه شارك في 5 مباريات فقط مع واتفورد.