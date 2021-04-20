الشابي يتوعد بنحليب بقرارات تأديبية "ثقيلة"

عبر التونسي لسعد الشابي، مدرب نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، عن غضبه من تخلف المهاجم محمود بنحليب عن بعثة الفريق التي حطت الرحال قبل ساعات بتانزانيا، استعدادا لمواجهة نادي نامونغو المحلي، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعلمت “هسبورت”، من مصادر مطلعة، أن المدرب التونسي أخبر مسؤولي الفريق “الأخضر” أن غياب الالتزام و”التمرد” على قرارات النادي من أكثر الأمور التي يضع لها حدا في جميع تجاربه السابقة، مشددا على أن تصرف بنحليب لا يجب أن يمر مرور الكرام، لا سيما بعدما علم بأن اللاعب لديه سوابق مع مدربين سابقين.

ووفق المصادر نفسها، فإن الشابي طالب مسؤولي الفريق بالتركيز في الوقت الراهن على مباراة نامونغو، وبعدها العودة إلى قضية بنحليب، بإصدار قرارات تأديبية صارمة في حقه، مؤكدا أنه من غير المقبول بتاتا أن يتصرف لاعب محترف ويُدافع عن قميص ناد كبير بالطريقة التي اختارها المهاجم الرجاوي.

وقرر المكتب المسير للرجاء الرياضي عرض محمود بنحليب على اللجنة التأديبية التابعة للفريق، بسبب تخلفه عن مرافقة بعثة الفريق البيضاوي إلى تنزانيا وتمرده على قرار المدرب لسعد الشابي، الذي انزعج كثيرا من تصرف اللاعب.

ويرتقب أن تعقد اللجنة التأديبية للفريق البيضاوي جلسة مع اللاعب محمود بنحليب قصد الاستماع إليه قبل إصدار قرار تأديبي في حقه، خصوصا بعد تأكيد المدرب لسعد الشابي لأعضاء المكتب المسير رفضه القاطع لمثل هذه السلوكات.

وكما أشارت جريدة “هسبورت” في مواد سابقة، فإن بنحليب لم يُرافق بعثة “الخضر” إلى الديار التنزانية، بعد أن أبلغ المدرب التونسي لسعد الشابي بأنه مصاب، ولن يكون بمقدوره السفر؛ غير أن المدرب استشار طبيب الفريق عن الحالة الصحية للاعب، ليُقرر اصطحابه مع البعثة، قبل أن يتخلف اللاعب عن الرحلة.

ويواجه الرجاء الرياضي مضيفه نامونغو التنزاني، يوم غد الأربعاء، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، علما أن “النسور” قد حجزوا من قبل بطاقة التأهل إلى الدور الربع النهائي من المسابقة.

يُشار إلى أن التونسي لسعد الشابي من المنتظر أن يُحدث تغييرات كبيرة في التشكيلة التي ستخوض المواجهة، بعدما قرر إراحة عدد مهم من ركائز الفريق، تحسبا للاستحقاقات المقبلة.