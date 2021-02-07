المرابط: تجريم العلاقات الجنسية الرضائية يخالف الأخلاق الإسلامية

انضمت الباحثة في قضايا الإسلام أسماء المرابط إلى المطالبين بإسقاط الفصل 490 من مجموعة القانون الجنائي المجرّم للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، موردة أن هذا الفصل يخالف أخلاق الإسلام ولا يليق بمغرب اليوم.
واعتبرت المرابط، المعروفة بمواقفها المثيرة للجدل، أن الإسلام، كغيره من الديانات التوحيدية، حرم العلاقات الجنسية خارج الزواج، لكنه حصّن الحياة الخاصة للأفراد وأحاط إثبات وقوع العلاقة الجنسية بمجموعة من الشروط تجعل الإثبات مستحيلا.
ومن بين الشروط التي فرضها الإسلام لإثبات الزنا شهادة أربعة شهود. ويرى بعض المطالبين بإلغاء الفصل 490 من مجموعة القانون الجنائي أن هذا الشرط يجعل من الإسلام أكثر احتراما للحرية الفردية للأشخاص من القانون نفسه.
وترى أسماء المرابط، وهي عضو سابق في الرابطة المحمدية للعلماء قبل أن تستقيل منها بسبب الانتقادات التي طالتها جراء مواقفها من عدد من القضايا، أن ممارسة الجنس خارج إطار الزواج فعل محظور أخلاقيا، لكنها اعتبرت أنه لا يمكن تجريم هذه الممارسة بين راشديْن في السرّ باعتبارها مرتبطة بالقناعات الشخصية لكل شخص.
وعبّرت مؤلفة كتاب “القرآن والنساء: قراءة للتحرر” عن معارضتها للتجسس على الحياة الخاصة للأفراد، ذاهبة إلى القول إن اقتحام الحياة الخاصة للأفراد والتدخل في خصوصياتهم، “مخالف للإسلام، الذي يجعل إثبات هذا الاتهام (ممارسة علاقة جنسية خارج الزواج) مستحيلا”.
وأضافت أن الغاية من تشديد الإسلام لشروط إثبات ممارسة الجنس غير الشرعي هي ستر الناس، مستدلة بواقعة الشخص الذي جاء الرسولَ يستنكر ممارسة شخص غيره للجنس الشرعي، فرد الرسول بالقول: “لو سترْته بردائك لكان خيرا لك”.
وعاد موضوع تجريم العلاقات الجنسية بين الراشدين خارج الزواج بعد اعتقال سيدة في مدينة تطوان عقب انتشار فيديو قديم لها تظهر فيه في وضع مخل، وحُكم عليها بشهر حبسا نافذا، وهي الواقعة التي تلتها حملة لإسقاط الفصل 490 من مجموعة القانون الجنائي.
وينص الفصل المذكور الذي يأمل معارضوه أن يتم إلغاؤه في مشروع مجموعة القانون الجنائي المعروض على البرلمان، على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.
ويتماهى موقف أسماء المرابط من مسألة تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج مع موقف المطالبين بإسقاط الفصل 490، حيث اعتبرت أن احترام التحريم الديني للعلاقات الجنسية غير الشرعية من عدمه يبقى مسألة قناعات أخلاقية شخصية.
وذهبت إلى القول إن “محاسبة الناس على علاقتهم بخالقهم موكول إلى الله، والقانون الوضعي ينبغي أن يسهر على تطبيق الحكم بالعدل بين الناس، وحماية خصوصياتهم وعدم التشهير بهم”.
وختمت رأيها في الموضوع بالقول إن الفصل 490 من مجموعة القانون الجنائي المغربي الذي يحرم العلاقات الجنسية خارج الزواج، “يخالف الأخلاق التي جاء بها الإسلام، والأخلاق في شموليتها، ولم يعد مقبولا في مغرب اليوم”.
هناك أشخاص نكرة، ولأن لا دور لهم في المجتمع، يقومون بإثارة البوز للفت الأنظار.
*إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بشرهم بعذاب اليم في الدنيا و الآخرة و الله يعلم و أنتم لا تعلمون * سورة النور الآية 19
صدق الله العظيم
ومن يتحدت عن الاخلاق الاسلامية ؟ لكل مقام مقامه، وللأسف عندما يتحدت الربيضة بإسم الدين
إذن انت سيدتي تريدين رؤية بذل أكياس الأزبال بمحذات البيوت اطفال رضع ملفوفين بالبلاستيك؟؟
تبارك الله مشاء الله….هذا هو الاسلام لايت!!!!
خلاوها ناس زمان، قال ليك: الامام لي تسنينا باركتو دخل الجمع ببلغتو!!!
اللهم لا تواخدنا بما فعل السفهاء منا
ههههههههه الله اكبر إنه دين جديد وتفسير جديد لا احد يعرفه الا انت اتق الله ربك ولا تقل ما ليس لك به علم
تجريم العلاقات الجنسية الرضائية يخالف الأخلاق الإسلامية … بل الأخلاق الإسلامية تدعو إلى عقاب أشد وأردع من التجريم وهو الجلد والرجم حتى الموت … المجتمع نحو الهاوية …
لا حول ولا قوة إلا بالله الله يسترنا الدنيا والآخرة هذه الاشكال لا تمثل الثقافتنا ولا ديننا هذه الاشكال تدعو للفساد والزنة وانحلال الاخلاق والعيب في الاعلام التي تعطيهم اكبر من حجمهم وتواصل تفهاتهم للعموم لا لزنة
الزنى و الفاحشة التي يهتز لها عرش الرحمان أضحت تسمى العلاقات الرضائية
كل من يحلل العلاقات الرضائية فهو حتما يمارس العلاقات الجنسية الرضائية و يخاف من القانون المغربي …. الاسلام بريء من أمثال هؤلاء
سيري الالة الله يهديك…. واش بيتي اولاد الزنا مساكن يبقاو مرميين في الزنقة تنهشهم الكلاب الضالة و نا واقعة الناضور ببعيدة…. راك امرأة و عوض ما تنبهي النساء الى الاتعاظ و الابتعاد عن الزنا كالسة تشجعيهم…
Heureusement que le Maroc dispose encore de grandes personalités comme cette grande dame à esprit ouvert, loin de nos cheikhs salafistes arriérés
قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
الأعراف 33
هذه المراءة تدعوا الى الفساد بدعوى الحرية الفردية كان يجب ان تسؤل عن هل تقبل على بنتها ان يركبها اي عابر سبيل فقط لانها راضية بذالك
”ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين” صدق الله العظيم
واش من نيتك أسميتك… ؟؟؟؟!!!!!!!
اللهم ارينا فيهم عظمتك يا ارحم الراحمين
تحقق أربعة شهود !!!!! هناك ملايين الشهود في المواقع الاجتماعية .الكل يشاهد الزنا على المباشر في الفايسبوك و …..وتقولون يجب تحقق أربعة شهود .إعترفو بحربكم للاسلام وكفى مهازل .
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.انا عندي اليقين بأنه معمرك حلتي القرآن .
الله أكبر. الإسلام ولا كيجرم العلاقات الرضائية.من أين لك هذا،؟؟؟أصبح من هب ودب يدلي بدلوه في الإسلام.راجعي راسك بهذا الكلام واش باقا مسلمة.راه بحال والو انتقض الإسلام ديالك.قال الله جل وعلا (ستكتب شها دتهم ويسألون) هذا زمن الرويبضة؟!! تكلموا في الإسلام كيف شئتم إن كان خيراً فخير وإن كان شرا فلا تلومن إلا أنفسكم.
بصراحة مادامت الدولة تتساهل مع تواجد هذه الجمعيات باسم الحريات العامة والاتفاقيات الدولية فلا محال ان المغرب قادم علي الاسوء وهو قبول هذه البنود لجعل الفسق والزنا ينصهر و يتمادي في بلد اسلامي يدعي المغرب .فلا حول ولا قوة بالله.
الزنا من الأمور المحرمة شرعا اللهم إن هذا منكر
علينا ان نميز بين الاشياء ,فما هو حرام يبقى حرام و الا سيكون تحايلا على الدين فقد قال رسول الله (ص) ..قال: أفتحبه لابنتك؟
قال: “لا والله يا رسول الله ، جعلنى الله فداءك”.
قال:”ولا الناس يحبونه لبناتهم”.
قال: أفتحبه لأختك؟
قال: “لا والله ، جعلنى الله فداءك”.
قال:”ولا الناس يحبونه لأخواتهم”.
فمن شاء حرمه ومن لم يستحيي فل يفعل ما يشاء,
من أين تخرج هذه الكائنات المنافقة!!!؟؟؟لا حول و لا قوة إلا بالله،المرجو أن تجيبين عن سؤالي(هل ترضين لنفسك إقامة علاقات جنسية متعددة خارج إطار الزواج)حتى العاهرة لا ترضى لنفسها بهذا العمل المشين و يكون جوابها عند سؤالها(أن الظروف هي من أخرجتها لهذه الطريق)حفنة من الذيوتيين و الشواذ و المريضين نفسيا يريدون فرض كبتهم و مرضهم على دولة إسلامية
هذا الفصل يحمي ويكرم المرأة وأول متضرر من حذفه هي نفسها علينا أن نحصن مجتمعنا من هذه المخاطر التي تختبا وراء حقوق الانسان والحريات الشخصية الخداعة اتركوا المجتمع في حاله لقد نظمه مشرعون بالكتاب السنة العرف او الاجتهادات لفقهاءنا يرحمهم الله تريدون ارجاعنا إلى الجاهلية اليوم جنس رضاءي وغدا مواخير مرخصة وبعد غد نفديها في التراب
وماذا تقولين في قوله سبحانه : الزاني والزانية فاجلدوهما مأة جلدة……….. الزاني لا ينكح الا زانية اومشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذالك على المؤمنين. صدق الله العظيم…
قال تعالى : (( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ))
في الآية الحكم وبالتالي لا يوجد استثناء …
لماذا نزيل القانون 490 بما انه حكم مخفف وهو مساير لهذا العصر بالرغم من أنه لا يعالج مشكل العلاقات خارج الزواج
وأضافت أن الغاية من تشديد الإسلام لشروط إثبات ممارسة الجنس غير الشرعي هي ستر الناس، مستدلة بواقعة الشخص الذي جاء الرسولَ يستنكر ممارسة شخص غيره للجنس الشرعي، فرد الرسول بالقول: “لو سترْته بردائك لكان خيرا لك”.
هههههه لا يا شيخة .. اللهم قوي ايمانك
بدو(ن تعليق…
تصويرك على ان الاسلام جاء ليحفض الاشخاص في قرارتهم يتنافى مع شرع الاسلام…ومن بين الشروط التي فرضها الإسلام لإثبات الزنا شهادة أربعة شهود…
حسنا ادا كنت انا موافق على ممارسة الرديلة مع زميلتي ونحن بصدد الفعل طواعية ، فهدا زنى في حد داته…الايعقل ان نسمي الاشياء بغير مسمياتها…فانا مع قرة نفسي اقر بفعل الدعارة…نوع من تجارة الرقيق المحرمة في زمان الحداثة والوعي الانساني من التحرر من العبودية للجنس..
لمادا ايتها الباحثة وامثالك لا تقرون الاتي:
ادا كنت تحب شخصا، والحب هو الاسمى في العلاقات ولا يوجب الخيانة كالزنى الدي يعتبر كسرقة الشهوى بمقابل، لمادا الشاب او الشابة لا يدخلون في علاقة رزينة تؤدي للزواج ..او ان اخر ما ترضونه لبناتنا هو الارتباط الحلال، او لم يكفيكوم حالة التشردم التي نعيشها من اغتصابات وانتهاكات واختطافات..
صراحة، اراكم اكثر عبثا باحوالنا ولن تصلوا الى مبتغاكم ايها الديوثيون ولكم في تركيا العلمانية مثلا، افلا تتدبرون…
وجدي الأستاذة كثرة الملاجء لاستقبال الأطفال الناتجين عن عدم تحريم العلاقة الجنسية خارج العلاقة الزوجية الشرعية واضربي كلام الله والسنة بعرض الحاءط
المشرع المغربي لازم يتدارس هذه المسألة من جديد و من جميع الزوايا…لكن علاش مني كتطيح البقرة كيكثروا الجناوا…بعض الزناة في كثير من المرات كيستنكروا واقعة الزنا و هم زناة لكن ماشفهم أحد…مع الأسف أصبح المجتمع كيعاني من انفصام …الحل في ملائمة القانون مع الشريعة
أنا مع إلغاء تجريمها لكن سأبتعد عن الاسلام لأنه ليس من الأخلاق إقحامه في مثل هذه القضايا ، أنا مع إلغاء التجريم لأن جهات تستغل الجنس لتصفية الحسابات مع خصومها ، وحتى يقطع الطريق أمامها فلابد من عدم اقتحام خصوصيات الناس
اذا ابتليتم فاستتيروا ….الله يهديك ….الزنا حرام خارج العلاقة الزوجية هذا راه قطعي لا جدال فيه .باش تقولي لنا نت العلاقة الرضاءية راه سميتها البغاء والزنا والفحش وتريدون نشر البغاء والزنا بين أبناء الوطن .لقد ضهر وعاد بيننا قوم لوط
بدل ان تنصحون الناس عن عواقب الزنا في الدنيا و الأخرة تشجعونهم عن العلاقات الرضائية .. مارأيك لو قمت بعلاقة مع ابنتك و جعلتها تحمل مني و هي راضية ثم فارقتها عندها انا بريء من اي جريمة لانك لا تجرمين علاقتي بابنتك.. فكيف سيصبح المجتمع ان لم تجرم هذه العلاقات يا صاحبة العقل الفاسد
كلام الجاهلية الله يلعن لي ميحشم
التخل في الحياة الخاصة للناس في موضوع العلاقة الجنسية ليست من قوانين الاسلام بل هي عادات اجتماعية كانت قبل ظهور الاسلام ثم استمرت الى يومنا هذا .
على هذا الاساس يمكن ان تسمحي لابنتك ممارسة الجنس داخل البيت اثناء غيابك او ليلا اثناء نومك بحجة انك لم تريها و انها سترت نفسها…عجيب امركم…
فقط المطلوب من الباحثة المحترمة أن تفسر لنا الحالة التي يضبط فيها رجل زوجته مختلية برجل داخل بيت أو شقة لا ثالث لهما أو العكس أن تكون المرأة هي التي ضبطت زوجها في هذه الوضعية وللذهاب بعيداً في هذا الموقف اتساءل كيف يكون رد فعلك لو عشت هذه التجربة شخصيا وكذا رد فعل زوجك
التحليل يتكلم على الذين يعرفون تعاليم الدين الاسلامي السمحاء،وليس على الذين يريدون أي سبب لتعميم الفاحشة في مجتمع نصفه اواكثر أمي.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه”
اللوبي الفنكوفوني يحاول الهاء الشعب عن قضاياه الاساسية من تعليم وصحة، ويريدنا ان نتشبه بالغرب في الزنا وابناء السفاح، لابأس ان نتشبه بالغرب في نهضته وعلومه وصناعاته وليس في الزنا والتحرر من القيود بزعمهم والتي تسبب في شتى الامراض المجتمعية بالغرب
لا يطالب بإسقاط الفصل 490 إلا ……………… او/و اولاد …………..
هاته من بين نتائج و مقابل التطبيع و إعتراف أمريكا حسب النظرة الثاقبة و الحكامة الرشيدة و و و.. إنتظروا المزيد من المفاجئات.. حسبنا الله و نعم الوكيل
ربنا لا تواخدنا بما فعل السفهاء منا وكنشوف علاه سلط علينا الله كرونا إوا إلا بغيتي بنتك دير هكاك ألله يهديك
هذا التحليل و هذه القراءات قد تكون صحيحة من الناحية النظرية عندما ننظر اليها من ناحية الحرية الشخصية و تحمل الشخص البالغ مسؤولية تصرفاته . لكن اقحام الدين الاسلامي في هذه القضية بقصد القول انه اباح او اجاز او على الاقل تغاضى عن العلاقات الجنسية الرضاءية امر غير مقبول البتة و محرم بنص القرآن و السنة و و اجماع العلماء و لمن اراد الحرية الجنسية فليبدأها ببناته و عليه تحمل عواقب ذلك.
سؤال بسيط جدا للاخت المرابط هل تسمحين لزوجك بالزنى ؟؟؟؟؟؟؟ اذا اجبت بنعم فساوافقك على ما تقولين لكنني على يقين انك لن تسمحين له بمعاشرة اية امراة سواك فاتت تريدين البوز من خرجاتك تلك فقط
أصبح عندنا في المغرب مئات الفنانين والفنانات ومئات المشعوذين والمشعوذات ومئات من القرضاوي ومئات من إذن تيمية وزيد أوزيد هؤلاء من يريد أن يخنق الاسلام ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون ألا تعلمي سيدتي أن العلاقات الرضائية كما تسميها أنت والاسلام بريء منها هي التي جعلت أبناء المغرب القصر يتيهون في أوروبا ألا ترين ما يقع في الاحياء الشعبية من فضائح ألا تسمعين على الاطفال يولدون ويتخلى عنهم إما في المستشفى أو في كيس من لبلاستيك في الازقة أو حتى في المزابل كل هذا يحصل والقانون يجرمه إما إذا تبعنا نظريتك الضيقة وكلامك السوقي فسوف يغرق المغرب في الموبقات التي هو أصلا غارقا فيها أتركي الافتاء لأهله واستغفري ربك انه غفور رحيم
الحلال حلال والحرام حرام هذه هي الشريعة الإسلامية.الزنا حرام في ديننا الحنيف.الزاني والزانية يرجمان ويقام عليهما الحد . هذا هو ديننا الاسلامي الحنيف.اما غير ذلك فهو ضلال مبين.وكفى من الهجوم على الإسلام.وشريعته.اتقوا الله في وطننا الغالي.فمثل هذا الهجوم تخلق الفتن وتعطي الفرص للمتطرفين مصداقية .لا لتصادم . الدعارة واللواط عمل يخالف الشريعة الإسلامية .كفى من الارتزاق على حساب المغاربة وشريعتهم
من الوصايا العشر في اللوح المحفوظ لاتقتل لاتكذب لاتزن لاتسرق نزلت على سيدنا موسى امن الرسول بما انزل اليه
يا ودي باغي نطرح عليها غير بعض الأسئلة ،ىكل احترام ولا استصغار ولا تقزيم ، واش بعد حافظة لكتاب الله عز وجل ؟امشحال من سلكة خرجت؟ واش قارية الفقه ؟واش هي اهلة للتفسير؟ وهل يجوز لها أن تشرع وتخرج انفراديا دون اجتهاد العلماء اللي هو ثالث مصدر للتشريع في الدين الإسلامي بالإجماع بعد القرآن والسنة المحمدية -لان في خروجها الانفرادي ما يثير التساؤل والحيرة.
السلام على من اتبع الهدى أما بعد فأول شيء وجب تصحيحه هو مفهوم العلاقات الرضائية الذي هو الزنا اعادنا الله وإياكم منه وهو والعياد بالله من الكبائر التي تؤدي بالعبد إلى التهلكة كما قال تعالى : ولاتقربو الزنى إنه كان فاحشة…….
أما العقاب فهو مذكور كذالك بالتفصيل. أما بعد قراءتي للمقال فأقول لهذه الإنسانة أن تتقي الله في نفسها وتستغفره وتعود للطريق فكلامها كله يجيب عليه الله تعالى في قوله :إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
سؤال لهذه السيدة. هل ترضين ابنتك ان تنام مع شخص غريب و لا هو بزوج في فراش واحد؟؟
طيب…يبقى الإسلام افضل مما جاءت به القاعدة القانونية الوضعية . لكن يجب التوضيح بين العلاقات الرضائية و علاقة الدعارة – الجنس مقابل المال ، يعاقب عليه كذلك في الدول الغير المسلمة.- ؟
عند ربك سنختصم معك وما تقولينه فان رضيت ان تمارسي الحنس مع اي شخص تريدينه انتي او ابنتك او اي احد من عائلتك في اطار السرية والكتمان وبدون زواج فاعلمي ان اي شيء في الضلام يفتقر الى الشرعية ثانيا الله سبحانه وتعالى كرم المراءة وحافظ عليها من الامراض حيت حكم على المراة ان لاتتزوج بعد طلاقها حتى تكمل العدة عدة الحمل وعدة البصمة اي حتى تزول من فرجها بصمة الزوج السابق فانظري الى كل هده الاشياء التي حافظ الله بها على المراءة من الامراض وتاتي انت وتقولين هده التفاهات عودي الى رشدك قبل فوات الاوان
اي شخص يطالب بالابقاء عاى هذا القانون فهو يعصى الله ويخالف شريعة، فشريعة ارحم واكثر منطقية في هذه نقطة مقارنة بهذا القانون الوضعي الاستبدادي الذي لا اصل له في دين
مادام في بلدنا أمثال هاؤلاء سيأتينا كوفيد تلوا كوفيد الى أن يرث الله الأرض ومن علبها .
عوض محاربة العنوسة والفقر تدعوننا للزنا والفساد .
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
هيهات هيهات على ارض الأولياء والشرفاء تدنس بمثل هذه الاشكال التي تربي بناتها واولادها على الفسق والفجور
قال تعالى في كتابه الحكيم : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. صدق الله العظيم.
في هذه الحالة هل ترضين أن تمارس أخواتك وبناتك الجنس وأنت من تقومين بتهييء الجو المناسب لهن، لأن أسهل شيء في المغرب هي لبلابلة
ملي كتفشلو في تربية أولادكم كتبغيو تفسدو لينا أخلاق ولادنا
الله يأخذ فيكم الحق. شتانة بينك و بين الأسلام
الاسلام برئ متكم.
انت تشجعين الدعارة بكل انواعها وتحليلنها بسم الإسلام الذي لاتفقهين فيه شيء
مقاصد الشريعة الإسلامية واضحة في هذا الباب ولاتقبل التأويل أو الإنحراف عن ماجاءت به فالزنا يبقى فعل مشين ومحرم دينيا وأخلاقيا سواءا في السر أو العلن وهو ضرب في مبدأ دستوري والذي يقضي بعدم المساس بحرمة المقاصد الدينية باعتبارها من ثوابت الأمة وحتى في العرف المغربي فالعلاقات ااجنسية خارج مؤسسة الزواج تعتبرا عيبا بل وتحط من كرامة وسمعة المتعاطين لمثل هذه الممارسات
الحقيقة أن الفصل الذي يجرم العلاقات الرضائية في مجتمعنا هذا هو يقنن ما هو سياسي أكثر من ما هو أخلاقي . فإن كنت سياسيا ومعارضا للنظام فالفصل 490 يجري تطبيقه عليك.لهذا وجب حذفه حتى لا يكون مبررا للاعتقال.
لكل من يريد تغيير أو حذف الفصل 490 يجب عليه أن يقبل أولا لأخته أو بنته أو أي قريبة له ان تقوم بالجنس خارج إطار الزواج . لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
….اتفترين على الله ورسوله كذبا وانت تعلمين.؟ فالزنى زنى سواء شهد شاهدا او اكثر او لم يشهد احدا سوى الله ..ولكن لما تضبط او يضبط الجاني في ممارسة هذا الفتنة والرذيلة والجرم الذي اسماه الله فاحشة وساء مصيرا..واسميتموه انتم علاقات رضائية انتم من جسدكم الفاني عندكم سلعة رخيصة وتفضلون الفاحشة عن العفة…ان ضبط الزاني او الزانية يعاقب بجريمة الزنى..او الاخلال بالاخلاق العامة.او الفساد…وانت تستشهدي على ما تقولين بسورة قرآنية لها علاقة بالخيانة الزوجية فقط التي هي بدورها تحلوها وتحلون لها شروط … اصبح الشواذ .الزنى..الفاحشة..اللواط..السحاق..الخيانة الزوجية..التبرج .اصبح في معجمكم من المبيحات وتدافعون على ما حرم الله ..وهو من عمل الشيطان..اترضين ان تكون لك علاقة رضائة كما تقولين مع شخص آخر وزوجك يعلم.؟ الا تخافي يوم لقاء الله…فتركت رابطة المسلمين لتدخلي رابطة الشياطين التي تؤدي للهلاك..فاتق الله .اليوم وليس بعد التقاعد. وان يحل لك فعل ذلك..فلا تغري بنات ونساء المسلمين بكتاباتك اللئيمة الخارجة عن طاعة الله.والتي تدعو الى الرذيلة.
هده الامور توكل الى اهل الاختصاص من رجال الدين وليس كل من هب ودب يعطي رأيه اللدي يوافق هواه اي علاقة خارج اطار الزواج فهي حرام ويعاقب عليها القانون
احدروا الرويبضة فما أكثرهم في عصرنا هذا
عرو عن وجوهكم القبيحة و اخلاقكم الفاسدة لنعرفكم أيام الانتخابات رغم ان اشك في جخالة هذا الشعب لكني اقسم امام الله ان افضحكم ما استطعت في الفيسبوك
جاء الإسلام شاملا لكل الأزمنة والأمكنة ، وحرم الزنا بدون لف ولا دوران ، ومن الواجب تطبيق الشرع على كل من ثبتت في حقه هذه الجريمة فالدين واضح وانت افعلي ما شئت ما لم يتم القبض عليك متلبسة .
إن لم تستحي فاصنع ما شئت
اريد ان اسألكم كيف سينظر الرجل الى زوجته عندما يشاهدها تمارس الجنس في فيديو اباحي مع رجل اخر؟
كيف سينظر الاخ الى اخته عندما يشاهدها تمارس الجنس الرضائي؟
كيف سينظر الاب الى ابنته عندما تنجب له طفل غير شرعي.
هل تريدون ان تقتلوا الرجولة في شبابنا ؟
ادا كنتم تريدون ان تجعلوا من المرأة رجل ومن الرجل امرأة فإن ذلك لم يكن على حسابنا عندما نموت افعلوا ما تشاؤون.
فرد الرسول صلى الله عليه وسلم..
هكذا تكتب.
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الحديث الدي تستدلين به عن ماعز الاسلمي .اعلمي انه قد اتى النبي فقال للنبي طهرني ثلاث مرات..فاشاح النبي عليه الصلاة والسلام بوجهه يعني ( مابغاش يشوف فيه ) علاش ….سيري طلبي الله يغفر ليك ..انتي تتكلمين عن اعراض المسلمين والمسلمات…
حشمي واتقي الله.على هاد الحساب بنتك تلاقا مع من ما كان وتمارس علاقة جنسية خارج إطار الزواج ومنين تحمل تجيب ليك ولدها ولا بنتها .عادي عندك وتولي تلاقا واحد ٱخر وتحمل منو خارج إطار الزواج وتجيبو ليك .إوا على هاد الحساب عليك بحضانة فالدار لحقاش هاد الوقت مبقاتش البنت تتعرف غير واحد حتى بالنسبة لولاد.إوا لمعجبكش رأي الاسلام فهاد شي .نشوفو الوالدين ٱش غيقولو فهاد الأمر.
الزنا ايتها العالمة بأمور الدين حرام وفاحشة نهانا الله تعالى عن الاقتراب منها فكيف تحللين ما حرمه الله .الأمر واضح ولا يحتاج إلى تحليل او استنباط .الزنا من الكبائر وحدوده معروفة .الجلد لغير المتزوج والرجم للمحصن .
هنا القانون لا يثبت الزنا أو ينفيه، بل يجرم العلاقات الجنسية بالتراضي، فهل كلام الأستاذة يحلل مثلا الخلوة بين المرأة ورجل ليس من محارمها؟ وهل المرأة والرجل الغريب يحق لهما مثلا العيش في غرفة واحدة أو طلب غرفة مشتركة في فندق مثلا؟ عندما لا تكون هذه جريمة حينها يمكن لأي ثنائي أن يقولها جهارا : هذه صديقتي ونحن نعيش معا كزوجين، نحن مثل الأوروبيين تماما فقط هم يعترفون بأبنائهم ونحن نترك الأم والمولود وننكر أنه كانت هنالك علاقة أصلا.
إتقوا الله لما يخرج من ألسنتكم فأنتم محاسبون أمام الله تعالى
ولا تكونوا ممن يريدون أن تشيع الفاحشة في المسلمين.
وماذا يقول الإسلام عن ذلك في نظرك يٱمرأة .
العلاقات الرضائية كما تسمونها أو الإكراهية الخارجة عن الزواج بحد ذاتها فاحشة وفسوق وبغي ، وربنا سبحانه وتعالى قال ، {ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن .}
قبل أن تتجرأ على هذا الموضوع السهل النقاش ،يجب عليك تقديم ولو جملة واحدة عن تعريف الأخلاق هل هي كونية ام من وضع البشر ،قالت هند بن عتبة او تزني الحرة يا رسول الله وهي منتقبة ؟ ايتها العضوة بالمجلس العلمي بالمحمدية هل المنقبة التي تخشى من رؤية الرجال يمكن لها ممارسة الجنس بالرضا خارج مؤسسة الزواج؟ الجواب نعم لانك لست منقبة ،فالاخلاف اخلاق واحدة تعلمناها من شريعتنا الإسلامية السمحة والاجتهاد الاسلامي لانها كونية . ان تستطيعي الطعن فيها لانها رسالة من الله لرسله وانبياءه والفضل للمسلمين.
ليس هنالكَ شيء إسمه العلاقات الجنسية الرضائية إنما يسمى الزنا وحكَمه في الإسلام واضح مئة جلدة لغير المحصن والرجم للمحص(المتزوج)
سبحان الله …. وماذا عن قوله تعالى ” الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة “
كان عليها ان تجرم الفقر والجهل والامية والتشرد وزنا المحارم .
اما نواقض الوضوء والعلاقات الرضائية وافطار رمضان وووووو
فقد اكل عليها الزمن وشرب.
لنتحلى بالجرأة ولنعترف باننا كلما ضربنا في القيم السامية للاسلام نزداد تأزما: على الاخت ان تقوم بجولة في الاصلاحيات وجمعيات الاطفال المتخلى عنهم ودار الايتام وتقوم بجولة ليلية في المدن لترى حجم الفاجعة: أطفال نتاج عن العلاقات الرضائية.
الدعار ة جريمة نكراء. وجب معاقبة الزناة. ابناء الحرام اصبح كثر.
أمثالك الذين يحاولون يائسين ضرب الإسلام وأخلاقه. أنت لك قناعاتك الشخصية، فلتحتفظي بها لنفسك. وقول الله ورسوله الكريم لا يؤول على حسب الهوى والجمعيات والمنظمات الخارجية المعروفة والمكشوفة للجميع. نحن نعرفها ونعرف شيكاتها كذلك!!!!!
المغرب يعرف جرائم غير مسبوقة
عدد أطفال الشوارع بدون هوية في ازدياد مستمر
الشمكارة يملؤون الشوارع والأزقة
الحل حسب الباحثة في علم الهدرة الخاوية هو مزيد من الانسلاخ الأخلاقي يقول عز وجل إن الزنا كان فاحشة وساء سبيلا. والإسلام اعتمد في بناء المجتمع على الوازع الأخلاقي الذي ينبعث من قناعات الإنسان بالابتعاد عن كل فعل مشين بعيدا عن الخوف من العقوبة القانونية ثم أقر العقوبة المنظمة لسير المجتمع للحفاظ على تماسكه في انسجام تام بين الأخلاقي والقانوني وأي هدم لأي ركيزة من ركائز هذا البناء التناسق يؤدي بانهدام البناء ككل وهو مانشاهده اليوم في المجتمع من تسيب
إيوا غي عنداكم ملي يبقى *** فالشوارع ديك ساعة عاود جبدوا بطاقة “احتشموا .. استتروا” . قالك تجريم العلاقات يخالف الاسلام. واسيري شوفيلك شي حاجة ديريها. باغيين المغاربة يتصاحبوا و يفسدوا بترخيص من “القانون”
واقعتين من حياة سيد الخلق.
1- قصة الشاب الذي جاء ااى سيدنا محمدا، مستأذنا في الزنى ،
2- قوله الشريف: اذا ابتليتم بالمعاصي فأستتروا.
ما لايفرح في بلدنا هو ان المستويات التعليميةالتي وصلتموا ، لا تعكس المفاهيم المفروض بلوغها. اذا كانت بالنسبة لك العلاقة الرضاءية مقبولة وخاصة ، فهل سترضينها لابناءك، وهل ستقبلينها لزوجك ، الطامة الكبرى ، اذا قىت نعم ….
وعليه فرجاءا. لا تفضحوا انفسكم ، لان موقف مثل هذا يعري …
ان المادة 490 التي حظرت العلاقات الغير شرعية في اصلها منبثقة من تعاليم الكتاب والسنة، الدستور الذي تستنبط منه الحياة التشريعية بنودها وموادها… لكن ان تضرب مادة بعينها فهي لحاجة في نفس يعقوب، فالله ادرى بخلائقه من أنفسهم وشرع لهم ما يزكي به أنفسهم.. فإذا كانت هناك مطالبات بحذف المادة او ابطلالها فالاسلم هو طرح البديل كتيسير مسطرة الزواج للمعددين، تقديم حوافز جديدة وجدية للمقبلين على الزواج، التقليص من نسبة مقاربة النوع لولوج الوظائف والمهن، فتح مجال أوسع للشباب الذكور منهم خاصة في الشغل فقصر ذات اليد تورد الهلاك… وتفعيل سلاسل الدروس وحلقات العلم والمعرفة في المساجد ورفع الرقابة عن المجال الديني بما يحفظ مقدسات الدولة وثوابتها.
اذا لم تستحيي من الله فافعل ما شئت و اذا رضيتم لامهاتكم و زوجاتكم وبناتكم العلاقات الجنسية الرضائية فهذا شيء آخر
للأسف تزداد كل يوم الأصوات المنادية بعدم تجريم العلاقات الجنسية الرضائية، و العلمانيون بو سائل إعلامهم المختلفة تدعم هذا التوجه، وفي المقابل هناك أصوات خافتة لرد على على هؤلاء بل وتبخيس من طرف الإعلام العلماني. هذا دأب المنحرفين دينيا تسمية المحرمات بغير اسمها : الزنى علاقات رضائية، الربى فوائد بنكية، الخمور مشروبات روحية…
انت يا استادة التي لا تليقي بمغرب اليوم لانك تريدين نشر الرذيلة والاسلام بريء من امثالك
avec votre foulard,jr pense y des choses a corrigé
لا حول ولا قوة الا بالله. هؤلاء البشر الذين يسمون أنفسهم بالباحثين يريدون تدمير المجتمع المغربي.
يا سلام الحريات الفردية يعني بتفكيركم يمكن لشخص ان يفعل بجسمه ما يشاء حتى وان خرج عاريا واين العفة والحياء والوقار والاخلاق والادب الذي جاء بها ديننا الحنيف تردون تخريب المجتمع باسم الحرية وارضاء لشهواتكم قبح الله سعيكم
الإسلام بريئ منك ومن أمثالك الآية تقول: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم مائة جلدة. وأنت تتكلمين عن الأخلاق عن اي أخلاق تتكلمين؟!!! أما أربعة شهود ألا يكف بالشريط شهداء و ليس أربع، صدق من قال صدقك وهو كذوب، من تكلم في غير فنه أتى العجائب والغرائب
اتقي الله. ما هذا الكلام ؟ الحلال بين و الحرام بين. إذن ماهو الزنى في نظرك ؟ بهاد الكلام تسقطين خطيئة من الخطايا التي تكلم عنها القرآن الكريم صراحة و توعد مرتكبها بالعقاب الشديد. و تقولين أن تجريمها يخالف أخلاق الإسلام! تتكلمين باسم الإسلام!! ياللعجب !!!
توبي إلى الله فإنك تقولين كلاما خطيرا و عظيم العقاب عند الله.
هل يريد أحد فينا ان تكون لابنته أو أخته علاقة خارج الزواج؟ اطرحي هذا السؤال و ستجدين نفسك في صف من يرفض ذلك و كفى من الكلام الفارغ. نحن مسلمين و لسنا غربيين او حتى علمانيين.
بسم الله الرحمن الرحيم:
( و لا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة و ساء سبيلا)
الزنا يورث الفققر والذلَّة والزاني لا يخرج من الإسلام وتوجد أحاديث كثيرة منها :
-حديث رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أكبر ؟ قال: ” أن تجعل لله نداً وهو خلقك “. قلت : ثم أي ؟ قال: ” أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ” قلت: ثم أي ؟ قال: ” أن تزاني بحليلة جارك. متفق عليه.
– قال صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني.
– قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه الطبراني وغيره وصححه الألباني.
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم ربنا لا تؤاخنا بما فعل السفهاء منا يجب على الدولة الضرب على يد من حديد على مثل هؤلاء الذين يفسدون في الأرض بحجة إحترام خصوصية الاخر وبأنهم أشخاص راشدين نعم صحيح لكن الاسلام خلق يحرم الفساد ويعاقب المفسدين في الارض.
أقسم بالله أني فهمت العنوان بشكل غالط كنت كنضن أنها قالت أن شريعة مع تجريم العلاقات رضائية قلت في نفسي هادي مامغطيا تا شعرها أكدوي فدين ولو عندي نفس رأي من بعد كتشفت أن قالت لعكس وأنا نبتسم وقلت ودابا عاد باش جات هدرتك مع وجهك أو شعرك ههههههه
اقراو كتاب بروتوكولات حكماء صهيون لتعرفوا المؤامرة التي نعيشها وغاديين في تحقيقها وهي القضاء على الاديان والاخلاق والاسرة فالزواج لا داعي له بالنسبة اليهم وقد حققوا كثيرا من مخططاتهم ولم يبقى لهم الا الاسلام ليكملوا مبتغاهم وهاذا سيكون بعد حرب عالمية ثالثة بين المسلمين واليهود حسب ما في الكتاب وسيعتمدون في تحقيق ذلك بمساعدة الخونة ويحاربون كل الانظمة التي تخالفهم ليصبح سكان العالم كالقطيع تحت حكمهم
<>. فتحت الأفواه و سدت العقول.
يعني ان الاخلاق الاسلامية تجيز العلاقات الجنسية خارج اطار الزواج!! متى كان هذا الهراء لم نسمع به يوما. الاسلام يحرم هذه العلاقات و لو كانت رضائية. هذا من جهة. من جهة اخرى لماذا يجب حشر الدين في كل شيء.تنظيم العلاقات الاجتماعية و سن القوانين لا يجب ان يعتمد على التعاليم الدينية بل المجتمع هو الوحيد الذي من حقه اختيار القوانين الملائمة له.العلمانية هي الحل. الشفافية في الانتخابات و التوعية و تحسين المستوى المعيشي و التنمية الاجتماعية و الاقتصادية مطالب اساسية لتكوين مجتمع ناضج قادر على تحديد القوانين الملائمة له. الحرية الجنسية مطلب مهم و لكن الاهم من ذلك توفير الحماية القانونية و الاجتماعية للامهات العازبات و التكفل بهن و بالاطفال المولودين خارج إطار الزواج.أما المناداة بالحرية الجنسية دون الحديث عما تتطلبه من امكانات مادية و غيرها هو قصور في الرؤية.الحرية مطلب اساسي و العلاقات الرضائية خارج الزواج جزء من ذلك لكن بالموازاة يجب المناداة كذلك بالتكفل بما يمكن ان ينتج عن تلك العلاقات.
تتحدث عن أربعة شهداء و الزناة اليوم يوثقون فعلهم صوت و صورة وبذلك يشهد جرمهم ملايين من الشهداء و ليس أربعة ام ان الباحثة ستقول اذا تعدت المعاينة أربعة تصبح الممارسة حلال
إنّ الزنا ممارسة غير شرعية للرجل مع المرأة وهو من الفواحش التي حرّمها الله تعالى حيث قال سبحانه وتعالى في كتابهِ الكريم: (ولا تقربو الزنى انّهُ كان فاحشة وساء سبيلاً ) حيث اعتبر الله الزنا من الأمور العظيمة التي فيها الإقتراب من حدود الله تعالى وانتهاك لحرمات وأعراض الناس ورذيلة لأنّ الفاحشة تعتبر من الرذائل.
هذا من جهة أما من جهة أخرى فالطرفان المتراضيان في العلاقات الجنسية ليسوا ملكا لانفسهم بل كل طرف يشاركه أحد من أقاربه حيا كان او ميت فكان الله ولايزال سبحانه وتعالى حاميا لهذا الحق وجعل منتهكوه منتهكا لحدوده سبحانه.
فاتقوا الله يا أصحاب الكلمة والمنابر الإعلامية
فان الله من وراء القصد.
أرجو من هؤلاء المتشبعين والمتشبعات بالفلسفة الغربية، ومظاهر الحياة فيها، ألا يزايدن على دستور دولة عريقة في التاريخ إرتضت الإسلام لها دينا، إحترام أسسه الأخلاقية واجب مرعي لتنشئة الأجيال عليه، وإلا بهذه الأفكار فسيتحول المجتمع إلى فوضى عارمة يكون فيها الأبناء غير الشرعيين أكثرية. ولذا أقول لهؤلاء أتركوا الدولة تعمل عملها فصياغة دستور ليس بالأمر الهين، وليس كل من هب، ودب يريد تغيير بنوده حسب أيديولوجيته.
إن الله أعزنا بالإسلام الذي يحث بالعدالة والصدق والأمانة والمساواة والحياء والأخلاق الحميدة وقضاء نزيه ولكن حاكمنا في السلطة يريدوننا أن نكون من حزب الشيطان الماسونية
السيدة الفاضلة نحن لسنا بصدد إثبات الزنا ام لا بأربعة شهود ولكن هذه الجمعيات المدعومة من الخارج تريد من المشرع أن يصبح ارتكاب الزنا شيء حلال وترى البنت تقول لأبيها اني داهبة عند صديقي لازني معه الليلة ولن أعود حتى الصباح (لانه سيصبح حلال) فهل هذا يطابق الإسلام أيتها السيدة المسلمة والتي كانت عضوة في رابطة علماء المغرب
الركوب على القضايا الإجتماعية المنافية لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، أصبح سلعة رائجة لمجموعة من أشباه (((((( الباحثين)))))))، أقول للسيدة المرابط، هل ظاهرة أطفال الشوارع والأمهات العازبات والأطفال المتخلى عنهم؟ هي نتاج الفهم غير الصحيح للأخلاق الإسلام ((( ومغرب اليوم)))) كما تقول الباحثة ((( مع التحفظ على هدا اللقب)))))؟ أم هي نتاج علاقات غير شرعية خارج مؤسسة الزواج ؟؟؟؟؟؟
هزلت حينما أصبح الكل يفتي بدون سلطان!!!!!!!!!!
كل من هب ودب أصبح يفتي .نسأل الله الرحمة والعفو.وحسبنا الله ونعم الوكيل
ان استطعتم ان تحذفوا ءاية من القرآن فافعلوا ( الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك) والاولى بكم ان تعملوا بقول الله تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) ام انكم تتصحبون لآرائم ولا تغضون لضياع حكم الله في الزناة. وحشى أن تكون هذه باحثة في الإسلام. أعاذنا الله من اقولهم
Ne soyons pas hypocrites.
TOUS les hommes ,et maintenant les femmes pratiquent des relations llsexuelles hors mariage
De nos jours il est presque impossible de se marier vu la conjoncture actuelle . logement emploi etc .pratiquer le sexe est vital comme tous les êtres vivants.
Cependant il vaut éviter les lieux publics comme les hôtels où alors les maisons closes sinon ‘nous aurons des bordels partout .Sujet à bien étudier. .
أمثال هذه السيدة هم ينشرون الفساد في البلاد بنظرتهم الشيطانية الغربية … انظروا كم من مولود متخلى عنه وكم من مولود بدون نسب وخير مثال على ذلك ماوقع للمحامي رجل القانون الذي تنكر للسيدة التي كانت معه .. والضحية الآن هي المولودة …. دفاعكم عن الفساد ينتج العزوف عن الزواج … كم من فتاة على أبواب العنوسة … بتوفيركم قاعدة للفسق والفساد مجانية لماذا الشباب يتحمل المسؤولية ويكون بيتا .. انظروا لحال الغرب أكثر من الثلثين من المواليد خارج إطار الزواج ويأخذ نسب أمه… ومعروف عندنا أن الحمار هو من يسمى باسم أمه .. (( هذا الجحش ولد الحمارة الشهبة )) اتقوا الله اتقوا الله ولا تنشروا الرذيلة بين الشباب ولا تشجعوهم على المنكر فلا ينفع مال ولا اسم باحث أو حداثي أو أو يوم الحساب
بعيدا عن أي انحياز إيديولوجي، بصفة عامة، النصوص القانونية يجب أن تُقرَّ الحرية الفردية و الجماعية و بالموزاة يجب أن تُرسخ و تكرس المسؤولية تحسبا لِما يمكن أن ينتج عن التصرفات و العلاقات البينية. التربية بمشاربها: الأخلاقية و الجنسية و الحقوقية، هي المسلك الناجع الذي يخلق قناعات وجدانية لدى الإنسان تُضبط سلوكَه و تحسن تصرفاته. أما بالنسبة للعلاقة الجنسية خارج الحياة الزوجية في المغرب فالنص القانوني الجنائي في واد و الواقع في واد آخر.
غير من المظهر ديالها يتضح انها تدرك قيم و قواعدالدين الاسلامي ياربي سلامة او صافي
يجب على الاسرة ان تربي أبناؤها تربية حسنة حتى لا نقع في ما هو محظور اما مثل هذه الوجوه في تستهدف تلك الفئات الهشة التي لم تتلقى قواعد الدين الإسلامي فقط.
بسم الله الرحمان الرحيم.
لا ولا ولا .
النصوص القانونية هي ملائمة للشريعة الإسلامية .
وفي حالة ضبط أي مخالف فعليه تحمل المخالفة .
رغم أن السرقة هي التي لا تلائم النص القرآني ، وذلك ربما تجنبا للإتهام بالباطل من طرف بعض المنتقمين و الذين يدعمون ادعاءاتهم لشهود الزور .
والله ولي التوفيق.!!!
الفاحشة متل المثلية واللواط والسحاق اما الزنا فقد قام الشارع بإنزال العقوبات حينها بأربعة شهود أي الجنس العلني وهدا غير موجود الا في حالات نادرة الحدوث .فلا تحملوا النص ما تريدون ان يكون للانتصار الآراءكم.
أقسم بالله الى فتحو هاد الباب و حيدو العقوبة. حتى تشوف الجنس مباشرة معكم. نساو حنا شعب مكبوت ونخافو مانحشمو
وحمد الله اننا لا زلنا نتبع رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من هذه نقطة علينا أن نراجع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم جيدا حتى نكون على صح والحمد لله على نعمة الإسلام
1. في الاسلام الزاني يجلد 100 جلدة
2.الاسلام ليس مثل المسيحية يحرفون دينم متى ما شائو
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ سورة النور
وا أسفاه… كل من هب ودب أصبح يفتي و يدلي بآرائه العفنة…
يجب ترك الفتوى لاهل الفتوى قال تعالى في سورة النحل الاية 43 “فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ”،أما الاسلام فحرم الزنى وشدد عقوبة الزانية والزاني إذا ضبطا متلبسين هو الجلد مئة جلدة أمام الناس كما جاء في الآية (2) من سورة النور “الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين”. ولم تخصص الآية عقوبة مختلفة للزانية المحصنة أو الزاني المحصن كما انها لم تتحث عن علاقة رضائية او بالاكراه، فهي تتحدث عن الزانية والزاني بالإطلاق.في حين قررت الآية (33) من سورة النور أن الأمة (العبدة) إذا زنت وهي مكرهة من قبل سيدها الذي يملكها فلا عقوبة عليها لأنها غير مخيرة “ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم”.
أما إذا تزايدت الشواهد على انحراف امرأة دون ثبوت الزنا عليها بطريقة بينة فإن عقوبتها بعد إشهاد أربعة شهود هي الحبس في البيت حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا، وهذا ما قررته الآية (15) من سورة النساء.
او و اين حد الزنى الذي هو في القران. اذا توفر أربعة شهود اشنو المعمول؟؟ را الشعب كلو شاف الفيديو ماشي أربعة تاع الناس. يوم القيامة سيسأئل الناس عن عدم انكار المنكر ولو في أنفسهم. لا استطيع ان افهم كيف تقول ان الاسلام حرم العلاقات خارج الزواج وسمح بها في إطار الخصوصية الفردية! اش هاد التخربيق في التفكير. هل ترضينه لابنتك او لاختك في إطار الخصوصية والحرية الفردية؟ هدوك الدول اللي سامحين بالونة طفروه. باسم الله الرحمن الرحيم. لا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سيبلا. صدق الله العظيم. ما كاين لا رضا ولا ما رضا. لاحظوا كلمة لا تقربوا. ماشي م تزنيوش. لا تقربوا. اتقوا الله.
منذ 20 سنة تقريبا وانا اتابع الاحداث وطنيا ودوليا ولااسف هناك بعض الاشخاص يتفوهون باراءهم الشخصية دون الاكثرات للاخر وهنا اتذكر حديث الحبيب حينما ساله اعرابي في نفس الموضوع فكان جوابه واضحا “اترضاه لامك اترضاه لاختك” وهنا رسالتي لمن يعتقدون انهم متحررون بافكارهم ما لا ترضونه لاباءكم وابناءكم لا تفرضوه وتحللوه للاخر.فاتقوا ما تشابه منه ولا تقعوا فيما يغضب الله.اعتذر عن هذا التدخل المتواضع
مع الاسف …حتى غبرتي شويا ورجعتي ثاني …بهدلتي راسك …
زوجة مستشار الملك وسفير المغرب بجنوب إفريقيا كريم العمراني تتقاضى الملايين من أموال الشعب عن منصبها رغم إقامتها مع زوجها بجنوب إفربقيا وتقول أن الزنا يخالف الأخلاق الإسلامية بمعنى أنها تقول أن تحريم الله للزنا هو خطأ إلهي
غين هم العلماء والفقهاء من هدا النقاش و ما قيمة إمارة المؤمنين وأمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين؟
إسقاط الفصل 490 يعني إسقاط إمارة المؤمنين
صافي كملات في هذا العصر ملي ممارسة الجنس خارج العلاقة الزوجية اصبح مباح ستصبح مثل الحيوانات داخل الكوري طلع اقضي الغرض وانزل بحالك لانه اغلب النساء تلعب عليهم في دقيقة وحدة . الله سبحانه و تعالى اعطانا الأمراض ونقص الامطار حين يعلم ماذا يقع في السر غادي نوليوا نشوفو الزنا فالشارع على عينك ابتعدي وغدي اكتر السليس ومطاردت النساء اكثر من المتوقع الله اهدي ما خلق
مهما اجتاهدتم ومهما افتخرتم ومهما حاربتم هذا الدين، غدا أمام الله حسابكم عسير!!!!!
لا يمكن أن تنتظر فتوى او تفسيرا صحيحا من إنسان يفتقد خوف الله فالخوف منه جل جلاله لا يمكن أن يتركك تقول فيه الا الحق ثم إن مثل هؤلاء الذين يدعون العلم لا تجد من يستمع إليهم الا من هو سفيه او يمشي في نفس خطاهم وبرامجهم الهدامة
قوم لا تنجو منهم حتى الحيوانات يريدون ايهامنا بانهم ملائكه فوق الارض.
دخلو سوق راسكم او عيشو حياتكم او خليو الناس تعيش .
استحضار الآيات القرآنية هنا غير مجدي. فقد انكشف امركم من زمان.
اذن انت متفق على أن زوجك الا كنت متزوجة وعندو علاقة خارج إطار الزواج مع شي فتاة من حق يمارس معها علاقة جنسية تحت غطاء حرية التراضي .
إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
لمذا لا تسمون الأسماء بمسمياتها إنها الزنى أو الفساد ولماذا لا تتحدتون على مخلفاتها على الفرد المجتمع. _ 1 العزوف عن الزواج _2 انشار أطفال الشوارع مما يترتب عنهم كثرة الجريمة وانعدام الأمن _…………… ؛
ارضاء الاعداء احسن عندها من ارضاء الله عز وجل. الزنا لا يأتي بخير. منذ خروج المسلمين من الأندلس و الغرب الإسلامي يتم ابعاده عن دينه شيئا فشيئا .
إذا كان القانون المغربي يعاقب على العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج و مع ذلك فإن عدد أبناء الزنى مرتفع فتخيلوا كم سيصبح عدد أبناء الزنى إذا ألغي هذا الفصل ؟ ماذا يفعل الزوج أو الزوجة إذا وجدت شريك حياتها في وضع الخيانة الزوجية ؟ يعني ببساطة أنه لا يحق للزوج أو الزوجة متابعة شريك الحياة بتهمة الخيانة الزوجية ؟؟؟ يعني مثلا أن الأب الذي يتكفل بمصاريف أبنائه و بناته لا يحق له أن يمنع إبنه أو إبنته من ربط علاقات جنسية علنية و لم لا داخل منزله، يعني الأب عليه واجبات مادية و معنوية اتجاه أبنائه حتى بعد بلوغهم سن الرشد لكن ليس له أي حق عليهم ؟؟؟ إذا سقط هذا الفصل فهذا يعني أن العلاقات الشاذة بين أشباه الرجال و أشباه النساء ستصبح علنية، فمن يحمي المجتمع و القيم و الأخلاق ؟؟؟؟
إدا أنت تشجعين على فتح باب النخاسة وبيع الإماء بطريقة عصرية والعمل بما ملكت أيمانكم والمشكلة هو أننا نعيش في مجتمع متخلف متقفوه قبل متخلفوه شبيه بغابة راقية
لله الامر من قبل ومن بعد ، اصبح كل من هب ودب يحلل ويحرم ليس لمقتضبات الشريعة والدين انما بما تميل اليه اهواؤه واعجب كيف لهم ان يغمض جفنهم ويناموا قريري العينين
عندي سؤال للباحثة الفاضلة هل اذا ثم التغرير باحدى بناتك ووقع حمل في الحرام فما هو موقفك؟ هاته المادة ان ثم حذفها فهي لصالح الرجل وليس للمرأة. اتقي الله يا باحثة وعودي الى رشدك
يقول رب العالمين في سورة النور : “إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ”
إتق الله يا آمراة بكلامك هذا تزيدين الطين بلة. وبقولك # مغرب اليوم # فأين هو من التقدم العلمي وتشفيل الشباب حتى تتوفر لهم الإمكانيات الماديه للعيش في الحلال.
و ما هي عاقبة عدم تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج؟
المرجو من الباحثة المتألقة الجواب
قال تعالى في سورة النور:(الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخدكم منهما رأفة في دين الله إن كنتم تأمنون بالله واليوم الآخر و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين)
أنا لست مع الأطفال في مطارح النفايات ولا مع الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولكنني اريد أن اظيف إ لى كلام هاته السيدة أن الإسلام حلل العلاقات خارج إطار الزواج بوطىء المملوكات من النساء والموهوبات منهن لرسول الله صلعم. ومارية القبطية أم ولده إبراهيم مثال حي على ذلك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قضايا الدين تناقش من طرف باحثة في الشؤون الدينية الإسلامية