مروضون طبيون يستنكرون "الحرمان من التلقيح"

قالت تنسيقية المروضين الطبيين بالمغرب إن “المروضين الطبيين بالقطاع الخاص يستنكرون ويتساءلون: هل الوزارة الوصية على قطاعنا هي فعلا وزارة الصحة؟”.

وأشارت التنسيقية، في بلاغ بعنوان “وزارة الصحة تؤجج الاحتقان وتستهتر بصحة وسلامة مهنيي الصحة”، إلى أن المروضين الطبيين بالقطاع الخاص حرموا من الحق في التلقيح وهم في الصفوف الأولى لمواجهة الجائحة.

وورد ضمن البلاغ: “نذكر وزير الصحة ‘الطبيب’ أن المروض الطبي يمارس عمله يدويا، وهو على مقربة من المرضى. وبذلك، فإن لم يتم تلقيحنا ستحل الكارثة”، مضيفا أن المروضين يعالجون المرضى بالعيادات والمصحات ومنازل المرضى، وإن لم يتم تلقيحهم فالوزارة تعرضهم للعدوى.

وشدد المروضون الطبيون بالمغرب، ضمن البلاغ الذي توصلت به هسبريس، على أن “المندوبيات الجهوية للصحة تتجاهل طلباتنا بتلقيح المروضين الطبيين، بدعوى عدم أحقيتنا أو عدم توفرنا على التغطية الصحية، فهل الوزارة تقايضنا؟”، متسائلين في الوقت ذاته: “هل وزارة الصحة التي لم تدافع عن مهن الصحة، كما فعلت باقي الوزارات، صارت هي والجائحة ضدنا؟”.

وقالت تنسيقية المروضين الطبيين بالمغرب: “لن نقبل الاستهتار بحياة المهنيين، ونحن أحق بالتلقيح من موظفي الوزارة الذين يتعاملون مع الأوراق، فنحن نتعامل مع المواطن، ولن نقبل التحقير والتجاهل وغياب الحوار والمقاربة التشاركية”.

وجاء في ختام البلاغ، الذي وقعته كل من النقابة الوطنية المستقلة للمروضين الطبيين والمعالجين الفيزيائيين والفيدرالية الوطنية للمروضين الفيزيائيين بالمغرب والاتحاد المغربي للمروضين الطبيين والمعالجين الفيزيائيين، إن “حق المروضين الطبيين في التلقيح المجاني كفله لهم الملك محمد السادس، ووزارة الصحة تحرمهم منه بدواع واهية”.