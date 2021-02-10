"المستقبل الأخضر" يبوئ المغرب صدارة بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

حل المغرب في الرتبة 26 ضمن مؤشر “المستقبل الأخضر” الصادر عن مؤسسة “ماساتشوستس” للتكنولوجيا.
المملكة تصدرت قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متبوعة بالإمارات العربية المتحدة التي حلت في الرتبة 42 عالميا، ومصر في الرتبة 58، فالمملكة العربية السعودية ثم الكويت، بينما حلت الجزائر في الرتبة 72، وتذيلت قطر الترتيب.
ومؤشر المستقبل الأخضر هو تصنيف لـ76 دولة وإقليمًا رائدًا وفقًا لتقدمها والتزامها نحو بناء مستقبل منخفض الكربون؛ وهو يقيس درجة تمحور اقتصادياتها نحو الطاقة النظيفة والصناعة والزراعة والمجتمع من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والابتكار والتمويل الأخضر.
ودرس المؤشر خمسة جوانب أساسية تهم: انبعاثات الكربون، وتحول الطاقة، والمجتمع الأخضر، والابتكار النظيف، وسياسة المناخ، وقال إنه في ما يهم المغرب فإن 40 بالمائة من الكهرباء بالبلاد مصادرها متجددة، وإن لدى المملكة صناعة طاقية خضراء في طور النمو.
وحلت أيسلندا في الرتبة الأولى، متبوعة بالدانمارك، ثم النرويج ففرنسا وإيرلندا، تليها فنلندا متبوعة بكوستاريكا ثم نيوزيلندا وبلجيكا وهولندا.
ويُواجه الانتقال الطاقي بالمغرب نحو المصادر المتجددة، كما في دول العالم، عدداً من التحديات المرتبطة بشكل خاص بعدم استقرار إنتاج الكهرباء من المصادر الخضراء بسبب انقطاعها.
وكان المغرب أطلق سنة 2009 إستراتيجية ترتكز على تنويع العرض من أجل مواكبة التزايد المستدام للطلب الوطني على الطاقة وتقليص التبعية الطاقية، من خلال تطوير قدرات مصادر الطاقة المتجددة.
وحسب إحصائيات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة فإن المملكة تصنف حالياً في المرتبة الثانية على مستوى إفريقيا، والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث القدرات المنشأة للمصادر المتجددة غير الكهرومائية.
وشرعت الحكومة في تبسيط المساطر في وجه المستثمرين الخواص الراغبين في الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة بالمغرب؛ وذلك عبر تغيير الإطار التشريعي والتنظيمي من قبل وزارة الطاقة والمعادن والبيئة.
وموت الشباب المغربي خنقا في مصانع تحت الارض ودور الصفيح التي اصطبلات بعض الدول ارقى منها .
المنازل التي تسقط كأوراق الخريف على ساكينها . والقوادس المخنوقة التي تحول شوارعنا الى أنهار وأمتعتنا الى زوارق تبويء المغرب أي رتبة؟
المغرب على مستوى الماكرو اقتصادي غادي مزيان : اسواق فافريقيا ، ابناك و شركات اتصالات فافريقيا، تكرير الفوسفاط فالبرازيل و العند و دول اخرى، بنية طرقية غادية شوية بشوية، قطارات، مطارات ، صناعة الطائرات، السيارات،اجزاء الغيار …و لكن على المستوى الميكرو اقتصادي مازال القدرة الشرائية ضعيفة و الرواتب متدنية بالنسبة للاسعار .و القطاع غير المهيكل داير مابغى ، الفلوس تادخل بلا ضرائب و لا هم يحزنون .المهم مبروك هاد التصنيف و لكن يلزم مشاريع تعطي تمارها على مستوى الفرد
يحب على المغرب حجب كلمة الجزائر ومليشيات التابعة لها لمدة من الزمن.
هكدا مشاريع وإنجازات يكون الرد.
لأن السكوت عن اللئيم جواب والأسود لا تجيب الكلاب.