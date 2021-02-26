المصطفى الرميد يقدم استقالته من الحكومة

المصطفى الرميد يقدم استقالته من الحكومة
صورة: و.م.ع
الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:11

قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، استقالته من عضوية حكومة سعد الدين العثماني.

وقال الرميد في استقالته التي وجهها إلى رئيس الحكومة: “نظرا لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك حفظه الله ورعاه”.

الاستقالة الحكومة الرميد العثماني

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‫تعليقات الزوار

77
  • مواطن
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:17

    ليت باقي أعضاء الحكومة يحدون حدوه

    156
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  • islam
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:17

    مفهمنا والو واش مريض ولا بغيتي تمتع بالحصاد محد صحة بقا شوية ولا ولا ولا اغرب حزب في المريخ

    65
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  • N.H
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:18

    (وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي)هههه على من تضحكون!!!!؟؟؟متى كنتم تتحملون المسؤولية؟؟؟

    91
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  • [email protected]
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:18

    طبعا سيقدم استقالته في الدقيقة 90 ، دابا قضا الغراض

    103
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  • بوهالي
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:18

    إوى داك البوهالي ديال العثماني زعما ماغاديش يهديه الله يعطينا التيساع حزب الشلاهبية و اللحايا نعلة الله و عليهم يبزنسو فدين الله حسبنا الله و نعم الوكيل فيهم ولكن ما بقا قد ما فات..

    49
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  • مهاجر في فرنسا
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:18

    معى السلامة يا تجار الدين حتى شبعتي فلوس الشعب

    64
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  • Younes
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:18

    صافي شبع الله يجعل البركة الله يخلف على المغاربة.

    51
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  • انشري يا عزيزتي
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:19

    واووووووووووووو لعبة جديدة من ألاعيب بولحية ههههههههه تورقتو

    50
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  • االثوبة
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:19

    ااحمد لله راه شبع فلوس يضربها بشي حجة يغسل الدنوب

    51
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  • سقراط
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:19

    شبعتم من حلب الشعب فأصبحتم تستقيلون تباعا فاللهم ابدلنا خيرا منهم من يخافك ولا يظلمنا

    50
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  • omar
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:21

    مسرحية من مسرحيات البيجيدي “بااااااايخة”.حتى سالات تقريبا الفترة التشريعية والانتخابات على الابواب.كون نيتك في الاستقالة من شحال هذا .سالات الكعكة ومابقا مايتكال

    38
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  • Rachid
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:21

    اول وزير في تاريخنا يستقيل ويضحي بالكرسي شئء غريب جدا جدا جدا

    38
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  • هاهاهاه يا مينا
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:21

    هادا يوم سعيد مباااااااااااااااا ااارك جاتنا خبااااااااااارك

    15
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  • Icil
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:21

    اخيرا فهم احدهم ان ساعتهم سالات، وإن تاخر كثيرا، سياو

    24
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  • laaruossi Ho
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:21

    اودي بحال مشاى بحال باقى الله يدير شي تويل لخير

    27
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  • Casawi Z3fan
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:21

    صافي ضمنتي تقاعدك الكوتط عامر نسيتي انه هناك حساب دنيوي قبل الحساب الاخروي. الما و الشطابة كلكوم العقبا لاخوانك يخويو الساحة

    24
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  • محمد
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:21

    على جميع أعضاء الحكومة تقديم استقالاتهم لفشلهم الذريع في الالتزام بوعودهم التي قدموها للمواطنين..

    26
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  • سيف الدين
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:21

    مشية بلا رجعة لعقبا للدكان الا عدالة و الا تنمية و كافة الدكاكين السياسية ، مقاطعون

    21
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  • ali
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:21

    يحليلي أصبح عندنا في المغرب مسؤلون يقدمون استقالتهم. نتمنى أن تكون هذه الاستقالة فأل خير على كل مسؤل لا يقم بواجبه من خلال منصبه. مع احترامي للسيد القرميد ونتمنى له الصحة و العافية.

    28
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  • حسن
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:22

    برافو توفيت ممتاز لتقديم الاستقالة على بعد 3 اشهر من الانتخابات اوا اسي الرميد فين غادي تنقز دابا لشي حزب اخر ولا غادي ترشح مستقل حزب القردة لي انت واحد من الاعمدة ديالو مابقاش مسلكك

    21
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  • ما وزير ما تا وزة
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:22

    ديرها شحال هادي ماشي حتى لدابا شبعتي فلوس و ووريتينا مبدأ صحاب اللحية و تجارة الدين صراحة وزير كركوز دوز مدتو فيد المخزن و غايجي كركوز ثاني يحركو الحاكم الحقيقي كيف بغا

    20
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  • [email protected]
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:22

    مسكين عاد جاه العياء، حسبنا الله ونعم الوكيل

    18
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  • إسماعيل السباعي
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:23

    صراحة تعتبر سابقة هاذ المبادرة في المغرب أنا بعدا أسمع اقيل من منصبه و ليس بتقديم الاستقالة هذا راجع بالدرجة الأولى حول الصراعات التي يمر بها حزب العدالة والتنمية وقضية التطبيع و تقنين زراعة الكيف و ما خفي أعظم

    18
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  • maghribi1970
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:23

    استقالة على ونحن على مشارف الانتخابات !؟فالكل سيقدم استقالته طوعا او كرها

    14
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  • Abdelhak
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:24

    حتى ولو استقالت الحكومة بأكملها لا يهمنا وجودكم في شيء.

    17
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  • جمال
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:25

    الحمدلله لا يبقى إلا الصحيح والحق
    يجب على الجميع تقديم الاستقالة
    والعودة إلى منهاج النبوة

    9
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  • oujdi
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:25

    أيها الوزير قبل ان تغادر جنة الوزارة والبرلمان ،يا ريت لو تسأل كل مغربي عن حگرة الشرطة والدرك والمحاكم ،يا وزير الحقوق ،الحقوق في بلدي للأغنياء فقط،نحن لنا رب فوقك وفوق كل ظالم

    16
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  • مدرب
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:25

    فكرني فواحد اللعاب ،كنا خاسرين و كون قوليه خرج (ماداير والو في الماتش) مابغاش .حتى الدقيقة 90 و هو يدور عندي قال ليا بدلني بغيت نخرج ،قلت ليه … كمل أ راس الطارو

    13
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  • حقيقة
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:26

    كان المفروض في اوائل أو أواسط الفترة الحكومية وليس في الدقيقة 90 على بعد شهور من الانتخابات. فعلا تجار الدين. هه رجل هنا ورجل لهيه اقتربت الانتخابات رجل مع العثماني ورجل مع بنكيران الذي سيؤسس حزبه

    12
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  • Moha
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:26

    ههههههه يلا حطيتي السوارت دابا ملي قاضيه حماضت في مجال حقوق الانسان. كنتي سنين هادي ديرها باش تبقى مسؤول نزيه و لا يحب الكراسي و التقاعد المريح. اما الان فاستقالتك لا تغني و لا تسمن من جوع.

    8
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  • الفارق البين
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:26

    في الدول الديمقراطية التي تحترم فيها إرادة المواطنين، يقدم المسؤولون استقالتهم بمجرد عدم الوفاء بالتزاماتهم او إخلالهم بما تعهدوا به امام الشعب، وعندنا ،فسعادة المسؤولين لا يقدمون استقالتهم إلا حين تتمكن منهم الأسقام ايما تمكن،ويبلغ المرض فيهم مبلغه، ودون ذلك يظلون متمسكين بكراسيهم أبدا ما حيوا

    7
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  • Progressisste
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:26

    Les tactiques des frères musulmans! AHAHAHAHAHA! Le peuple marocain n’est pas dûpe, et les islamistes ne pourront jamais prendre place au sein de la société marocaine! EN AVANT LA LAICITE ET A BAS LA THEOCRATIE!

    5
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  • Marocain
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:26

    Je demande à sa majesté de mettre sa démission en attente et de procéder à un audit minutieux quant aux revenus , approbations de transactions publics et toute autre responsabilité prise en charge par ledit ministre . Il ne faut laisser personne partir sans payer

    6
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  • محمدين
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:27

    أظن أنها تتعلق بتسجيل مواقف فقط خاصة أنه هو الأكثر تعرضا للانتقادات لأن وعوده قبل تولي الحقائب المختلفة لم يتحقق منها شيء ورغم ذلك استمر في الكرسي والآن والمغرب على أبواب انتخابات جديدة والأكيد أن العدالة والتنمية لن تعود اختار القفز من سفينتها قبل غرقها

    8
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  • البورقادي
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:27

    دعواتي بالشفاء انشاء الله
    النية ابقى من العمل

    3
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  • Abdou RABAT far
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:27

    إستقالة الدقيقة تسعين من أجل تجميل الصورة ودالك باقتراب موعد الإنتخابات

    3
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  • متتبع
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:28

    لاحظت ليلة البارحة السيد الرميد في أخبار قناة الأولى المغربية إثر مزاولته لمهامه كوزير، وتأثرت لحالته الصحية المتدهورة . أطلب من الله أن يشفيه، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين والمسلمات، ودامت لكم الصحية والعافية أخواتي وإخواني متتبعي هسبريس، وكدا الساهرين عليها.

    8
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  • محمد
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:28

    الشطبا او الماء حتى القاع البحر و ليعلم انه لم يقدم شيئا يذكر ويجزى عنه لوطنه

    2
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  • على من تتهك
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:29

    حتى مابقا والو عاد كون شحال هادى اما دبا كيف قدمتيها كيف بقيتي لايهم المغاربة في شيء

    4
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  • Mostafa Amine
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:29

    هؤلاء منافقون بلا حدود ولا تهمهم إلا المصلحة الشخصية و نحن المغاربة اكتوينا بنارهم و على رأسهم حزب النذالة و التعرية عرفناهم بالأمس القريب حفات عرات و الآن أصبحو بقدرة قادر من علية القوم اللتي لا تؤمن إلا بالدولار و على رأسهم مريدهم بن كاري حنكو.

    3
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  • مغربي
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:30

    يا رميد أتق الله في نفسك لقد اتخذت قرارات طائشة عند تقلدك لحقيبة العدل . فكم تسببت في عزل القضاة وشد الحبل مع كتاب الضبط . وحلفت باليمين انك ستستقل من الوزارة ان لم يقطع من أجور المضربين وكنت تتمتع بقوتك وسلطتك . ها انت اليوم تجبر على تقديمها بأمر من العلي القدير القاهر فوق عباده. الدايم الله. حتى أثناء تقلدك للمنصب الحقوقي لم يعرف أي قيمة مضافة للمغرب. وعاش الملك.

    4
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  • غير منتمي
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:30

    سيظل الأستاذ الرميد أحسن وزير للعدل

    -8
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  • anas taki
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:31

    انكس مرحلة في المجال الحقوقي المغربي هي فترة الرميد تراجع المغرب الى المراتب الدنيا عمرو ماخرج يتكلم على شي مشكل في البلاد كيتخلص بليكي

    3
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  • abghazi
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:31

    أعطى الكثير لحقوقه كإنسان ونسي حقوق الإنسان. ما عساي أقول غير الما والشطابة حتى قاع البحر

    1
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  • سين
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:31

    أحسن ما درتيه فالمسار ديالك!. خلي عليك حقوق الإنسان فالتقار .وشوفلك شي جامع جمع فيه الباجدة الجداد ودير بهم شي حزب سميه بوطغاز. علاش ما خرجتيش فالاول حتى شبعتي فلوس عاد خرجتي .تحياتي

    2
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  • زاءر
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:32

    أعباء المسؤلية التي يتحملها .
    لا أدري عن أي مسؤولية يتكلم.
    مسؤولية العيش الرغيد والراتب السمين .

    1
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  • khd
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:32

    شبع فلوس خصوا اتمتع بهم قبل السفر إلى الدار الأخرى.

    2
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  • قتلنا الثعبان
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:33

    * هاهاي هاهي أنا صحراوي . كيفاش آسي الوزير ، تحمل أعباء المسؤوليات ؟
    ذكرتها بصيغة الجمع ، أذكر لنا مسؤولية واحدة فقط ، جازاك الله خيراً .

    * لم تترك للآخرين ما يقولونه ، ماذا سيقول : الفلاح و الكساب و الحرفي من
    خباز و نجار و صباغ و إسكافي و…..، هؤلاء الذين يحضرون لنا كل ما نحتاجه
    في كل لحطة .
    * هذا شي قالب : بعد قليل سيقولون لنا ، أنه ينفي ما قيل ، أو رئيس الحكومة
    رفض ، أو أقنعه بالتراجع عن قراره ، أو….. ،المقالب كثيرة لكن كلها حافية .
    كأن بفعل قراره سينهار سعر الدرهم .
    * آعباد الله ، ما داير والو و قال أنه تعب و كل ـ قتلنا الثعبان .

    2
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  • bloc 375
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:33

    oui il a passe un message la semaine apres passe au site rue 20 s’ils ont pas la ferment lui va t’il fait l’entrez au prison cela eu publiee et lui sait bien ce qu’il a presenter la periode gouvernail puis il va jamais se reposer et ses copins enfin le temp tempete rmid un bete

    0
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  • مواطن
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:34

    خبر سار الذي يتعلق بالماء والشطابة نرجو أن يقدم باقي أعضاء حكومة البيجيدي الاسلاموي المصلحتي تباعا استقالاتهم لكي تتضح الرؤية ويزول الضباب الكثيف من مستقبل البلاد

    0
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  • عمر
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:34

    ليس في القنافد أملس كولشي بحال بحال دار لباس أغيمشي أغايجي واحد آخر تاهو إدير بحالو ويمشي ولفنا السرقة وضياع المال العام الله إهديكوم علينا والله إشوف من حالنا

    1
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  • ملاحظ
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:34

    كنت ساجد لقرار الاستقالة ولو انه جاء متاخرا بعضا من الحنكة و الشجاعة لو لم يغلف بعذر صحي غير مقنع.

    1
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  • مياوم
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:36

    الدق تما …..الله احسن العوان

    0
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  • Me again
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:36

    تسالا قبل لا تسالا الحكومة!
    الشجعان كيستقلوا بسبب مبدأ او فضيحة او اعتراف بالخطأ و آخرون يشتغلون فوق كرسي متحرك او سرير من المستشفى. و صاحبنا استقل لانه مريض بالرواح… و شباط كاع مستقلش و لو انه كان مريض سنتين في الخارج و قربوا الانتخابات و بدا كيصح!

    2
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  • فاقد الامل
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:36

    اسي الرميد هادا من واجبك الانساني ان تقدم استقالتك لانك مشيتي فالاتجاه المعاكس واكتمتي عدد كببر من حقوق المضلومين فمنهم من لازال فااشجون اطلب الله ان يغغر لك دنوب من ضيعت حقهم …من اجل الصداقة للاخرين مابقى معامن اتكمل مشوارك فات ااميعاد فات ؟؟؟؟؟؟

    -1
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  • immad
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:37

    مسكين الله يشافيه …كان كياكل الغنمي بزااف ..كلا كاع الخرفان نتاع الفيرمة…

    0
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  • عبوكليز
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:37

    فعل من أفعال الجبناء أتنسحب وأنت الذي كانت ريوكو تتطاير بحثا عن الكرسي وصلتو لقاع الخابية بغيتو تمشيو تبرعو بالمال العام اللي نهبتو . عند الله يكون الحساب

    1
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  • محمد
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:37

    أود كن غير كنت كتخلص cnss عل الموضفين ال خدامين معك كن تيقتك.

    2
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  • al haddi
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:37

    أحسن ما فعل منذ عشرة سنين . وهنيئا للمغاربة بمناسبة هذه البشرة.

    0
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  • رضوانلعلالي
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:37

    انا بعدا تنتكلم على راسي انا ممسمحكش وهناك نتلاقو واي واحد كلا لينا حقنا ومنسمحوهش بالمرة حسبنا الله ونعمة الوكيل خرجت على المحاكم والله ياخد فيكم الحق صافي الوقت القانوني نتهى باقي غير ال قت الضايع سير لحضن اكبر الشلاهبية بن كران

    1
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  • هدا بعد الاستقالة
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:38

    بعد الاستقالة ا السيد الرميد؛ ؛؛؛اضربليك شي طرح ديال الضامة مع المتقاعدين “””:””

    1
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  • Karim
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:42

    انا بغيت غير نفهم (ما قاريش بزاف) واش الاحزاب في المغرب بكل انواعها من الطرف زعما عندها شي دور يعني ملي كنعطي الصوت ديالي من بعد ما نشوف البرنامج ديالهم اش كيقدم ليا هاذ الحزب و هو اصلا خاصو السمع و التنفيذ و يقلل من الهدرة

    0
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  • Majid
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:43

    الما و الشطابة.الى مزبلة التاريخ غير مأسوف عليك.ماذا قدمت لهذا البلد غير الصدامية و التفرقة .تجار الدين ان يرحمكم التاريخ

    0
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  • Ben Chahid
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:45

    بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء على كل عمل قمت به يصب في مصلحة البلاد

    0
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  • [email protected]
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:45

    ودعنا حقوقنا قبل أن تودعنا وذالك منذ زمن بعيد

    0
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  • محمد بلحسن
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:45

    يقال أن عدو السياسي هو المؤرخ ! أليس كذلك ؟
    قرار الإستقالة مفاجئ !! خصوصا موازاة مع الذكرى العاشرة على حدث مؤرخ في 1 مارس 2011: أشغال ندوة نظمت بالرباط حول سلطات الملك والإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة قال فيها الرميد متحدثا عن حكومة عباس الفاسي “الحكومة عبارة عن موظفين كبار، والوزير الأول لا يملك من السلطة إلا الاسم، وسقف الحريات سقف واطئ، فقد كنا ننتظر من محمد السادس أن يدخل العهد الجديد بدستور جديد (…) “البرلمان مؤسسة مشلولة، وكنت على وشك تقديم استقالتي من هذه المؤسسة بعدما أحسست أن لا قيمة لوجودي في هذه المؤسسة وأقسمت بألا أنخرط فيها..استقالتي من الحزب لم يتقبلها الحزب..الآن نعيش في أجواء الدولة السلطوية..على الفاعل السياسي الأول في البلد أن يرى ما سيفعله بعد الخسران المُبين في تونس ومصر”.
    في 9 مارس 2011 جاء الخطاب الملكي السامي الذي أعطى دستور جديد.
    بنكيران صرح مرارا أن الملك حثه على تنزيل مقتضيات الدستور.
    يتبين أن الوزير في حاجة للتذكير المستمر من طرف المواطن المؤرخ المبدع الذي يعاني من تهميش شكاياته.

    0
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  • الدوام لله حده.
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:45

    فعلا ان حلته الصحية تدعو لدلك وهدا يظهر جليا على وجهه خصوصا في هده الايام الاخيرة.

    0
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  • عباس
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:46

    لعنت الله عليك كيف تقول انك لا تستطيع تحمل أعباء المهام المنوط بك، كذبت حتى تمكنت و اما تمكنت تكذب حتى كتبت عند الله كذاب
    من جهتي انا اذهب الى الجحيم انت و بنكيران و الخلفي

    0
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  • مدوخ
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:46

    قال ان سبب استقالته ناتج عن حالته الصحية عندكم غدا تبان شي همزة ويبدأ في العدو من اجل نيلها راه ارجع غير مؤهل صحيا لتحمل المسؤولية شو اش من قلب راه يهئ له

    0
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  • مراقب
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:47

    لقد تأخر كثيرا في اتخاذ القرار قما دور هذا الوزير ان كان لا يصون حقوق الإنسان في المغرب ؟ ما دوره ونحن تغيب عنا ادنى شروط الحرية ؟؟ خلاصة القول المغرب في ايادي غير امنة ايادي مريضة بالتطرف و التجبر و الديكتاتورية لم نعد نعرف من يحكم المغرب

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    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:47

    سواء بقي في الحكومة أو قدم استقالته،فلا فائدة ترجى منه.

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  • محمد المراكشي
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:50

    الما و الشطابا حتى لقاع لبحر اش كنتي كدير أصلا حضورك كغيابك و علاش زعما حتى قربات الولاية التشريعية تسالي . كون عرضك في الاستقالة كون استاقلتي من اول الولاية او رفضتي المنصب الحكومي مند البداية . للأسف مسرحيتكم مكشوفة إلى عندكوم شي وجه غبرو علينا من الساحة السياسية و كفى من العبث و النفاق

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  • متتبع
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:50

    الضحك على الدقون بعد تمتعه بجميع الامتيازات من أجرة شهرية ضخمة وتعويضات كبيرة عن السكن والتنقل والسفر خارج البلاد وحصانة وسيارات الخدمة ووووو ناهيك اعن معاش محترم كوزير وكبرلماني مع جمع التروة الاستاد الرميد حقق حلمه لا لخدمة المواطنون الدين صوتو عليه بل لخدمة نفسه ومحيطه وهدا مايسمى الطنز والضحك على الدقون كما دكرت في أول التعليق السياسي والمناضل كالمحارب يدافع عن أرائه وتوجهاته الى اخر رمق حتى يحقق تطلعات الناس الدين وضعوا فيه التقة واوصلوه الى هكدا مراتب والسيد عمل العكس والله اعلم

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    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:50

    أحسن ما درتي.العقبة للحزب بأكمله لترتاح منكم البلاد والعباد.

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    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:51

    سبحان الله اصحاب التعليقات بغيت غير شي واحد فيكم يقول شي كلمة طيبة في هذا الوزير المحترم الدي قدم الكثير وضحى بوقته وصحتة من أجل خدمة بلده ووطنه وفي الأخير كان جزاؤه السب والقدف وتقولون فيه كلام يستحيي منه الشيطان .
    سوف تحاسبون على كل حرف وكل كلمة شهدتم بها زورا اتقو الله

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  • Reda
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:51

    حملة إنتخابية سابقة لآوانها يبان أنه بطل و أنه مراضيشي علة وضعية

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  • عماد
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:51

    غريبة هاد القضية معمر شي مسؤول قدم استقالة ديالو كيكحلوها او كيبقاو شادين فالكرسي هذا تفطم دابا كبر صحابو باقين شادين البزولة صعيب باش احيدوها

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