المصلي تلتقي الجمعية المغربية لقصار القامة 

استقبلت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، الأربعاء، أعضاء من مكتب الجمعية المغربية لقصار القامة، واستمعت إلى مداخلاتهم التي ركزت على التعريف بالأوضاع الراهنة لقصار القامة وأسرهم بالمغرب، ومختلف المعاناة والمشاكل التي يلاقونها، وكذا الإحاطة علما بما حققه المنتخب الوطني لقصار القامة، الذي أسسته الجمعية كأول منتخب على المستويين العربي والإفريقي.

من جهتها، أشادت الوزيرة، في كلمتها، بالإطار الجمعوي الموحد الذي يضم قصار القامة بالمغرب، الذي من شأنه أن ييسر سبل التواصل والتعاون لحل المشكلات وتجاوز العقبات. كما نوهت بنشاط هذه الفئة من المواطنين، وخصوصا نجاحهم في حسن تمثيل بلادهم المغرب على المستوى العربي والإفريقي.

وذكرت بمختلف البرامج التي تشرف عليها الوزارة، التي تعنى بالأشخاص في وضعية إعاقة، منبهة إلى ضرورة حرصهم على اجتياز المباراة الموحدة المقبلة، التي تهم 400 منصب خاص بالأشخاص في وضعية إعاقة.

كما قدمت لممثلي الجمعية عدة حلول تهم إمكانية استفادة قصار القامة من صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وخاصة فيما يتعلق بالأيتام منهم، أو الراغبين في إنشاء مشاريع مدرة للدخل.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية المغربية لقصار القامة، حسب قانونها الأساسي، تسعى إلى تغيير التمثلات الاجتماعية السلبية تجاه هذه الفئة، وإلى إدماجها الفعلي اجتماعيا واقتصاديا. كما حققت الجمعية عددا من الإنجازات في مدة سنتين من تأسيسها؛ على رأسها تشكيل أول منتخب وطني لقصار القامة شارك في تظاهرات دولية حقق فيها نتائج مهمة.