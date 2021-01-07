المطر يربك حركة الطرامواي بمدينة الدار البيضاء

قال مصدر من شركة “RATP Dev Casablanca” إن الحركة مضطربة جدا، اليوم الخميس، على مستوى شبكة الطراموي في مدينة الدار البيضاء، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة الاقتصادية.
وذكر مسؤول في الشركة نفسها أنه “بعد الأمطار الغزيرة بالدار البيضاء، شهدت الحركة على مستوى الخطين الأول والثاني لطراموي الدار البيضاء اضطرابا كبيرا”.
وحسب المصدر ذاته “من الصعب تقدير مدة هذه الاضطرابات في حركة الطرامواي، لأن الأمر يرتبط بتصريف مياه الأمطار وتقلبات أحوال الطقس”.
جدير بالذكر أن الدار البيضاء شهدت هطول أمطار غزيرة خلال الـ48 ساعة الماضية، مما تسبب في أضرار مادية همت الممتلكات العامة والخاصة.
التقلبات الجيبيية للمسؤولين هي المسؤولة عن هاته الفوضى العارمة
الشتا مادارت والو القوادس لي داروها من هاد المنبر نطالب علال القادوس يترأس مجلس الجماعة ورءيس ليديك
ليديك شركة فرنسية وتسير مجموعة من المدن في بلدها وخاصة في ليون, فهل شاهدتم في فرنسا مثل هاته الشوهة الكبيرة جدا التي شاهدها كل العالم؟؟؟ الحمد لله أن 33 ملم فضحت المسهولين والمنافقين وناهبي ثروات الوطن والمواطن. لو كنا في دولة ديمقراطية لرأينا إقالة كل المسهولين ومعاقبتهم بالسجن والغرامة!!!
أمور كبيرة في بلادنا أسندت لاناس صغار جدا.