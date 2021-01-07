المطر يربك حركة الطرامواي بمدينة الدار البيضاء

قال مصدر من شركة “RATP Dev Casablanca” إن الحركة مضطربة جدا، اليوم الخميس، على مستوى شبكة الطراموي في مدينة الدار البيضاء، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة الاقتصادية.

وذكر مسؤول في الشركة نفسها أنه “بعد الأمطار الغزيرة بالدار البيضاء، شهدت الحركة على مستوى الخطين الأول والثاني لطراموي الدار البيضاء اضطرابا كبيرا”.

وحسب المصدر ذاته “من الصعب تقدير مدة هذه الاضطرابات في حركة الطرامواي، لأن الأمر يرتبط بتصريف مياه الأمطار وتقلبات أحوال الطقس”.

جدير بالذكر أن الدار البيضاء شهدت هطول أمطار غزيرة خلال الـ48 ساعة الماضية، مما تسبب في أضرار مادية همت الممتلكات العامة والخاصة.