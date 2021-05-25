مخطط جديد ينتظر المكتب الوطني للمطارات

كشفت مصادر مطلعة تعرض بعض الشركات المتعاملة مع المكتب الوطني للمطارات لانتكاسة كبيرة أدت إلى تأخر صرف أجور بعض العمال، وإلى انسحاب بعضها من مواصلة أشغال المناولة، نتيجة النتائج السلبية التي حققتها في ظل جائحة كورونا، وكذا نظرا لتعثر علاقاتها مع الإدارة الجديدة في بعض الحالات.

المصادر نفسها أكدت أن حبيبة لقلالش، التي عينت على رأس المكتب الوطني للمطارات باقتراح من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي، بصدد الإعداد لإطلاق مخطط جديد للمغادرة الطوعية في إطار استراتيجية كبرى تصفي تركة سلفها على رأس التسيير والإدارة فيما يتعلق بالاختلالات المرصودة.

يذكر أن حبيبة لقلالش حظيت بالثقة الملكية لإعطاء دينامية جديدة لقطاع المطارات الوطنية، غير أن جائحة كورونا تؤخر إطلاق عدد من المبادرات وإخراجها إلى حيز الوجود.