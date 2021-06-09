52 % من المغاربة لديهم قرض واحد و34.7 % قرضان. هل أنتم ممن يؤيدون العيش على الاقتراض؟
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اول القروض السكن ثم دراسة الابناء ثم السيارة و السبب ضعف الاحور بالقطاعين العام و الخاص و ارتفاع الاسعار و جشع المستثمرين في جل المجالات….سخصيا لدي 3 قروض البعض يعيرني بامها تدخل ضمن الربا و لكن هل اعيش و أسرتي في الشارع ام اكتري سكن لا املك فيه شيءا….؟ استغفر الله …سامحني يارب.
في الحقيقة غير لبغا يقترض اما حنا ككل غير محتاجين للقرض حنا عندنا الرزق بلا حساب
النسب التي تمثل الفئات الثلاثة تفوق في مجموعها 100 في المائة مما يجعل المعطيات غير دقيقة. دون الاعتبار ان فئة ذوي 0 قرض لم يتم التطرق لهم
نظام راس مالي مبني على الفائدة الربوية ، الاستغلال والاستيلاب والاجور الزهيدة لدفع الاجير للاقتراض، ليصير عبدا للسلف.
لا، القروض تزيد الامور تعقيدا، جل الناس يقترضون من اجل كماليات.
بكل تاكيد منذ التحاقي بالوظيفة العمومية في اواسط السبعينات وانا اقترظ من البنك لسد بعظ الحاجيات الإجبارية للاطفال بتعليمهم وكساءهم وعيشهم حتى ما يكاد يكتمل القرظ الاول حتى اعود من جديد وهكذا دواليك في ظل الاكراهات المعيشية وما زلت لحد الان اقترظ واسدد خاصة ايام رمظان والاعياد وتسديد الأكرية!!! مجبر اخاك لا بطل!!!! على اي الحمذ والشكر لله!!!!
القرض إذا كان للسكن أو لغرض ملح فهو ضروري للموظف أو دوي الدخل المحدود رغم هناك تحفظ من الناحية الشرعية، لأن ليس هناك جهة يمكنها مد القروض بدون فائدة وليس هناك أحد ينقدك وأنت في عز الأزمة، وهناك حلول أخرى بديلة مثل الأبناك التشاركية ولكن اقتطاعاتها الشهرية مرتفعة مقارنة مع القروض الربوية، وهناك ظاهرة “دارت” لكنها محدودة في المبالغ المنخفضة، أما المشاركة بها بمبالغ مرتفعة وهذا مستبعد عند الطبقة المتوسطة فهي محفوفة بالمخاطر خاصة عندما لا يلتزم بعض الأعضاء بواحبهم مثلا حالة مرض مفاجاة أو وفاة. خلاصة. خلاصة القول القروض شر لابد منه، وهناك من أنقده وهناك من أفلسه.
المشكل في مؤسسات القروض يتعاملون مع المقترض من موقع القوة. لدي الآن مشكل مع إحدى المؤسسات. منذ أربع سنوات ظلوا يهاتفون أخي لمدة شهرين مع العلم أن لديهم هاتفي و عنواني، التقيت بأحد الموظفين صدفة ،أخبرني أن هناك شيكا ب 5000 درهم ارسلته لي الشركة. سحبت الشيك على اساس أنه بقية حساب لاني لم أوقع أي قرض مع آية مؤسسة منذ سنين. مرت عدة شهور لاتلقى اتصالا هاتفيا يطالبونني بدفع 200 درهم ،بعدها نفس الطلب. رفضت و توجهت إلى الوكالة ،اخبرني المستخدم بأنني مقترض. وضعت طلبا خطيا اطلب عقد القرض بالرغم من أن دخلي لا يسمح لاية مؤسسة بقرضي. بعدها زرت المقر الرئيسي للشركة بالدار البيضاء طلبا لتبرير القرض. قضيت معهم ثلاث ساعات دون أن يمدوني بأية وثيقة. و الآن يطالبونني بإرجاع مبلغ مالي مع التهديد بالحجز.
الشفافية و الوضوح عاءبان هناك قوة الشركةو وضعها كطرف قوي في مواجهتي كطرف ضعيف. ليس من حقي طلب اي شيء. فهم لا يجيبونني حتا.
ابدا …..لهلا يحط شي واحد فيه نأكل الخبز اليابس نرطبو في الماء ونعمر كرشتي من الكريدي سوى ديال البنك ولا ديال بنادم ياك ديك الكرش ماتشكر مولها ماتحمد ربها ماتشبعها غير التراب…..او نعطي لبوها التراب تمشي تفركع وتخليا الدنوب ….ابدا ….ابدا لعندي مرحبا لي معندي ماخاصني هانية …..نشوف لحافي وعليه نمد رجلي ايوا…الله يخليلنا مغربنا بغيتي نص كيلو خضرة مخلطة تشريها بيتي جوج درهم زيت كاينا ليتي درهم كشير بتي درهم اتاي بتي درهم سكر كلشي تيعش عندك ولا معندك
القناعة والطموح والكد في الحلال سر السعادة وحلاوة العيشة…اما نكردي باش نعرس ولا نكري باش نخدم نكريدي باش نسكن نكري باش نركب الكات …هداك غير لداير رجليه في الغيص وراسو لسما وضارب العكر فوق الخنينة…..معنديش ومخصنيش وبببببخير.
أكبر خطأ عملتو فحياتي ،هو خديت قرض من لبنك أو عيااو الناس ينصحو فيا ، كنتمنا لي مازال ماطاحش فلفخ مايديرش نفس لغلط.
أنا شخصيا موظف اعتمد علي القروض في تدبير حياتي اليومية نظرا لهزالة الراتب الشهري لذالك أستسلم لأصحاب البطون الكبيرة عفواً البنوك قصد الاقتراض مواصلة الحياة