المغاربة يؤدون صلاة عيد الفطر في البيوت للسنة الثانية على التوالي

ذكر مصدر مطلع، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن صلاة عيد الفطر لهذه السنة لن تقام في المصليات والمساجد، وذلك تبعًا لما قررته الحكومة من عدم إقامة صلاة التراويح في مساجد المملكة طيلة شهر رمضان.

وأوضح المصدر ذاته أن عدم السماح بإحياء صلاة عيد الفطر لا يدخل في إطار قرارات أحادية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ بل هو قرار اتخذته الحكومة برمتها، وكذلك الأمر بخصوص صلاة التراويح وحضر التنقل الليلي في رمضان.

ويراهن المغاربة على مرحلة ما بعد عيد الفطر للعودة تدريجيا إلى إيقاع الحياة العادية، خاصة بعد ما رشح من معطيات تفيد ببداية رفع القيود على الحياة العامة؛ وذلك بتأخير حظر التجوال الليلي إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلا.