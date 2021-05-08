المغاربة يؤدون صلاة عيد الفطر في البيوت للسنة الثانية على التوالي

المغاربة يؤدون صلاة عيد الفطر في البيوت للسنة الثانية على التوالي
صورة: منير امحيمدات
السبت 8 ماي 2021 - 18:02

ذكر مصدر مطلع، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن صلاة عيد الفطر لهذه السنة لن تقام في المصليات والمساجد، وذلك تبعًا لما قررته الحكومة من عدم إقامة صلاة التراويح في مساجد المملكة طيلة شهر رمضان.

وأوضح المصدر ذاته أن عدم السماح بإحياء صلاة عيد الفطر لا يدخل في إطار قرارات أحادية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ بل هو قرار اتخذته الحكومة برمتها، وكذلك الأمر بخصوص صلاة التراويح وحضر التنقل الليلي في رمضان.

ويراهن المغاربة على مرحلة ما بعد عيد الفطر للعودة تدريجيا إلى إيقاع الحياة العادية، خاصة بعد ما رشح من معطيات تفيد ببداية رفع القيود على الحياة العامة؛ وذلك بتأخير حظر التجوال الليلي إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلا.

المصليات والمساجد حالة الطوارئ الصحية شهر رمضان صلاة عيد الفطر

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‫تعليقات الزوار

3
  • casawi
    السبت 8 ماي 2021 - 18:03

    حسبنا الله ونعم الوكيل و لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

    7
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  • مغربي
    السبت 8 ماي 2021 - 18:06

    نتمنى ان ترفع القيود على العديد من القطاعات والتي تضررت بشكل كبير و عودة الحياة الى طبيعتها …..

    7
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  • مواطن من المغرب
    السبت 8 ماي 2021 - 18:07

    ما المانع يا وزارة الاوقاف اذا أقيمت صلاة العيد في المساجد؟ بلا شك ستخرج لنا علماء المخزن يصرحون ان تلك الصلاة سنة وليست فرضا…

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