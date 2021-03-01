المغربيان فاضل وسباطة في قائمة "بوكر" الطويلة

ضمّت القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر” روائيين مغربيين، هما يوسف فاضل وعبد المجيد سباطة، إلى جانب أربعة عشر روائيا من أحد عشر بلدا من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبلغ عبد المجيد سباطة القائمة الطويلة لـ”البوكر”، المُعلنة صباح اليوم الإثنين، بروايته “الملف 42″، بينما رُشحت للقائمة نفسها رواية “حياة الفراشات” ليوسف فاضل.

وتميزت القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2021 بحضور لافت للروائيين المغاربيين، فمن أصل 16 كاتبا يأتي سبعة من المغرب وتونس والجزائر، بينما ينتمي باقي الكتاب إلى الأردن، السعودية، والسودان، والعراق، والكويت، ولبنان، ومصر واليمن.

ووصل عدد الروايات المرشحة لجائزة “البوكر” في دورة هذه السنة 121 رواية، من تأليف كتاب تتراوح أعمارهم ما بين 31 و75 سنة. وتبلغ قيمة الجائزة 50 ألف دولار أمريكي.

وتعالج الروايات المؤهلة إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية قضايا ذات صلة بواقع العالم العربي اليوم، من معاناة العراق، وانتشار الجماعات المتطرفة، إلى وضع المرأة في المنطقة.

وفي تعليقه على القائمة الطويلة قال شوقي بزيع، رئيس لجنة تحكيم الجائزة: “أستطيع أن أجزم أن ما حصلنا عليه من حصاد سردي وفير ما هو إلا الثمرة الطبيعية للتحالف غير المحمود بين جائحة كوفيد 19، التي أقفلت أمام الكتّاب أبواب الحياة كلها باستثناء باب اللغة، وبين جائحة النظام العربي الرسمي المحصّن بكل أشكال الفساد والقهر والاستحواذ”.

ومن المرتقب أن يتم إعلان القائمة القصيرة من بين الروايات المُدرجة ضمن القائمة الطويلة يوم 29 مارس المقبل، على أن يتم إعلان الرواية الفائزة بجائزة “البوكر” لهذه السنة يوم 25 مايو المقبل.