المغربي أشرف حكيمي ثاني أغلى اللاعبين العرب

حل الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، ثانيا ضمن قائمة أغلى اللاعبين العرب من جهة القيمة التسويقية، خلف المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، في الوقت الذي احتل فيه الجزائري رياض محرز المركز الثالث.

وحسب موقع “ترانسفير ماركت” المتخصص، فقد احتل “الأسد الأطلسي” حكيمي المركز الثاني بقيمة تسويقية بلغت 50 مليون يورو، فيما تربع محمد صلاح على قائمة أغلى اللاعبين العرب بقيمة تسويقية بلغت 120 مليون يورو.

وحل الجزائري رياض محرز، لاعب فريق مانشستر سيتي، في المركز الثالث بـ48 مليون يورو، ثم جاء المغربي الآخر حكيم زياش، لاعب تشيلسي، في المركز الرابع برصيد 45 مليون يورو.

واحتل الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، المركز الأول في قائمة اللاعبين الأغلى في العالم، حسب إحصائيات سوق انتقال اللاعبين الأوروبية، بقيمة تسويقية بلغت 180 مليون يورو، ثم جاء زميله في فريق العاصمة الفرنسية البرازيلي نيمار ثانيا بقيمة تسويقية قدرها 128 مليون يورو.