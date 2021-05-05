المغربي أمرابط يتلقى عروضا من أندية أوروبية

المغربي أمرابط يتلقى عروضا من أندية أوروبية
صورة: أ.ف.ب
الأربعاء 5 ماي 2021 - 05:15

كشفت مصادر صحافية سعودية أن الدولي المغربي نور الدين أمرابط تلقى مجموعة من العروض من أندية أوروبية، بما أن عقده مع ناديه النصر السعودي سينتهي بنهاية الموسم الكروي الجاري؛ فيما لا تزال إدارة الفريق “الأزرق” لم تحسم في مسألة تجديد عقده بعد.

وحسب صحيفة “الاقتصادية” السعودية، نقلا عن مصادرها الخاصة، فإن الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش طالب أمرابط بالعودة إلى المنافسة في أوروبا من أجل ضمان استمراره ضمن صفوف المنتخب المغربي والاستمرار في المشاركة في تصفيات كأس العالم، خصوصا أن أمرابط يطمح إلى مشاركة ثانية في “المونديال”.

وأشار المنبر الإعلامي نفسه إلى أن أندية من إسبانيا وهولندا وتركيا ثم قطر عبرت عن رغبتها في الاستفادة من خدمات الدولي المغربي نور الدين أمرابط؛ غير أن الأخير متحمس أكثر لتجديد عقده مع النصر السعودي لموسم آخر.

وكان أمرابط أكد، في تصريح تلفزيوني سابق، أنه عرض على إدارة نادي النصر السعودي تمديد عقده؛ غير أن الأخيرة لم تتجاوب مع المقترح، وطلبت من اللاعب أن يركز على تقديم موسم رياضي جيد على أن يتم تجديد عقده تلقائيا في حال أنهى الفريق موسمه بطلا.

الأندية الأوروبية النصر السعودي نور الدين أمرابط وحيد خليلوزيتش

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