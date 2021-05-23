المغربي بولديني يتوصل بثلاثة عروض جديدة

توصل المهاجم المغربي محمد بولديني، مهاجم نادي أكاديميكا البرتغالي لكرة القدم، بثلاثة عروض جديدة، بعد الأداء الكبير الذي ظهر به خلال الموسم الكروي الحالي، والذي جعله يتصدر لائحة هدافي الدوري برصيد 14 هدفا؛ ما دفع العديد من الأندية إلى السعي وراء الاستفادة من خدماته بداية من “المركاتو” الصيفي المقبل.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الهداف المغربي، الذي يبلغ من العمر 25 سنة، توصل بعرضين من الدوري الفرنسي، من ناديي ميتز وسانت إتيان، اللذين يتنافسان للظفر بتوقيع اللاعب بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. كما أن هناك ناديا كبيرا بالدوري البرتغالي الدرجة الأولى يسعى بدوره إلى الاستفادة من “أسمراني” الدار البيضاء، خاصة بعدما نال اللاعب إشادة كبيرة من الصحافة البرتغالية.

وكان بولديني قد اختير، قبل أيام، من بين أبرز خمس مواهب كروية في البطولة البرتغالية الدرجة الثانية. كما أن جماهير النادي تُطالب الإدارة بإقناع اللاعب بتمديد مقامه لمواسم إضافية، على الرغم من صعوبة المهمة في ظل العروض التي توصل بها المهاجم السابق للرجاء الرياضي.

وأشار التقرير الإعلامي الخاص بأبرز المواهب الممارسة بالدوري البرتغالي إلى الإمكانيات التي يتمتع بها “أسمراني كازابلانكا”، بعدما قدم أوراق اعتماده قوة كواحد من أبرز المهاجمين الواعدين؛ وذلك بفضل الحس التقني، وقدرته العالية على التسجيل في الأوقات الحاسمة، بعدما وقع 14 هدفا في 27 مباراة، على الرغم من غيابه عن فريقه لأربع مباريات خلال شهر مارس الماضي، حيث لم يتمكن فريقه في تلك الفترة سوى بالظفر بأربع نقاط من 12 ممكنة.

وتلقى مهاجم الرجاء الرياضي السابق إشادة واسعة من الصحافة البرتغالية التي تُلقبه بـ”بولديغول”، كما كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى المعسكر الأخير للمنتخب الوطني المغربي الأول؛ غير أن الإصابة حالت دون ذلك، بعد أن أبعدته عن الميادين لأسبوعين.

يُذكر أن بولديني يتربع على عرش صدارة هدافي الدوري البرتغالي الدرجة الثانية برصيد 14 هدفا، كما أن الجميع يُشيد بإمكانياته التهديفية الكبيرة.