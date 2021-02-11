المغربي محمد مشبال يحصد "جائزة الملك فيصل"

أعلنت هيئة جائزة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية عن أسماء الفائزين بها لعام 2021 في فروعها الخمسة، وضمنهم الباحث المغربي محمد مشبال، في فرع اللغة العربية والأدب.

وأوردت الهيئة، في بيان نشر على موقعها الرسمي، أن لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل للغة العربية والأدب، وموضوعها “البلاغة الجديدة”، قررت منحها هذا العام لمحمد مشبال، الأستاذ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، الذي رشحته الجامعة “لكونه صاحب مشروع علمي، وترتبط جل أعماله بموضوع الجائزة”.

وشددت الهيئة على أن أعمال الأستاذ مشبال “تتصف بالعمق والجدة والأصالة، والجمع بين النظرية والتطبيق، وتسعى إلى ربط البحث البلاغي بحقول الأدب واللغة والاتصال، والتأسيس النظري والإجرائي لبدايات الخطاب البلاغي العربي الحديث، وفق رؤية موسعة تنهض على دعوى التجديد”.

من جهة أخرى، تم منح الجائزة في فرع “خدمة الإسلام” للأستاذ محمد بن عبد الرحمن الشارخ، من دولة الكويت. كما نال الجائزة في فرع الطب كل من الدكتور ستيفن مارك ستريتماتر، (الولايات المتحدة) والدكتور روبن جيمس فرانكلين، (بريطانيا)؛ فيما منحت الجائزة في فرع العلوم وموضوعها “الفيزياء” للدكتور ستيوارت ستيفن باركين، بريطاني الجنسية.

وقررت لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية، وموضوعها “الوقف في الإسلام”، حجبها هذا العام، وذلك لعدم تحقيق الأعمال المرشحة معايير الجائزة.