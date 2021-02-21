المغرب الثامن إفريقيّا في تمويل المقاولات الناشئة

احتل المغرب المرتبة الثامنة إفريقياً من حيث مستوى التمويلات الموجهة للمقاولات الناشئة وفق تصنيف حديث يخص سنة 2020.

وحسب التقرير السنوي الذي أصدره Partech Africa، وهو أحد أكبر صناديق الرأسمال الاستثماري في إفريقيا، فقد كان المغرب يحتل المرتبة 12 سنة 2019، وارتقى إلى المرتبة الثامنة.

وحاز المغرب المرتبة الثامنة بعدما وصلت التمويلات المعبئة للمقاولات الناشئة السنة الماضية حوالي 11.2 مليون دولار، ما يعادل 100 مليون درهم مغربي.

ويرجع الارتقاء الذي حققه المغرب على المستوى القاري إلى برنامج “212Founders” الذي أطلقه فرع صندوق الإيداع والتدبير للاستثمار، والذي عبأ السنة الماضية 7 تمويلات لفائدة المقاولات الناشئة بما يناهز 2.1 مليون دولار.

وعلى الرغم من ذلك تبقى التمويلات المعبأة لفائدة المقاولات الناشئة في المغرب ضعيفة جداً مقارنة بما تحققه بلدان إفريقية أخرى، مثل نيجيريا التي احتلت المرتبة الأولى إفريقياً بـ307 ملايين دولار، تليها كينيا بـ305 ملايين دولار.

وتأتي مصر في المرتبة الثالثة من حيث التمويلات الموجهة للمقاولات الناشئة بحوالي 269 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا بـ259 مليون دولار، ثم غانا بـ111 مليون دولار، ورواندا بـ11.6 ملايين دولار، وأوغندا بـ11.3 ملايين دولار.

وتكشف معطيات التقرير أن حوالي 347 مقاولة ناشئة إفريقية نجحت في تعبئة 1.43 مليار دولار كتمويلات السنة الماضية، مقابل 2.02 مليار دولار سنة 2019، أي بانخفاض قدره 29 في المائة.

وعلى المستوى العالمي، تمكنت المقاولات الناشئة، في عز الأزمة الصحية السنة الماضية، من تعبئة 300 مليار دولار، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بسنة 2019.

ويلاحظ أن تعبئة التمويلات لفائدة المقاولات الناشئة الإفريقية عرفت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، إذ كان الرقم سنة 2015 في حدود 277 مليون دولار، ليصل إلى 1.16 مليار دولار سنة 2018.

ومن أجل مواكبة المقاولات الناشئة في المغرب، وقعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي الأسبوع الجاري اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة وفدرالية منظومة المقاولات الناشئة المغربية، لمواكبة 5000 مقاولة ناشئة على مدى ثلاث سنوات.

وتتضمن الاتفاقية عرضاً متكاملاً لمواكبة مشاريع المقاولات الناشئة يمتد من مرحلة الفكرة إلى مرحلة الاحتضان ثم التصنيع؛ وفي المرحلة الأخيرة سيتم دعم المشاريع المختارة بقيمة تصل إلى 30 في المائة من برنامج الاستثمار.