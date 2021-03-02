ركلات الترجيح تؤهل "الماص" لربع نهائي الكأس

بلغ فريق المغرب الرياضي الفاسي، ربع نهائي كأس العرش، بتجاوزه اليوم الثلاثاء، مضيفه نهضة بركان بركلات الترجيح (4-3)، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي أربعة أهداف لمثلها.
وتناوب على توقيع رباعية الفريق البرتقالي، كل من بكر الهلاي (د34)، ويوسوفو دايو(د90+3)، وزكريا حدراف (98)، ثم جبريل واتارا (د116).
أما رباعية “الماص” فأحرزها علاء الدين أجراي “سوبر هاتريك”، في الدقائق(75 و81 و93، ثم 109).
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.