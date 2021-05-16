التونسي فتحي جبال مدربا جديدا للمغرب الفاسي

أعلن نادي المغرب الفاسي لكرة القدم عن تعيين المدرب التونسي فتحي جبال ومساعده عبد الحي بن سلطان لقيادة النادي دون تحديد مدة العقد.

وبهذا، يصبح فتحي جبال ثالث مدرب يقود النادي هذا الموسم بعد غاموندي وعبد اللطيف جريندو، الذي أقيل نهاية فبراير الماضي.

وظل فريق “الماص” ينافس في القسم الأول للدوري الاحترافي “إنوي” تحت إشراف اللاعب الماصاوي السابق عزيز السليماني منذ فك الارتباط وديا مع المدرب الأرجنتيني ميغيل أنخيل غاموندي.

ويمتلك المدرب التونسي الجديد، البالغ من العمر 58 سنة، تجربة طويلة في الدوريات العربية. إذ فضلا عن مسيرته في بلده رفقة النادي الصفاقسي، درب فتحي جبال في السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.

يذكر أن “الماص” يحتل الرتبة العاشرة في ترتيب الدوري، عقب إجراء الدورة 16، برصيد 18 نقطة.