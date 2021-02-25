المغرب من أوائل الحاصلين على لقاح أسترازينيكا

صنفت المملكة المغربية ضمن قائمة أول مقتني لقاح “أسترازينيكا” البريطاني، الذي تتم صناعته في الهند؛ فيما كانت الخطوط الملكية المغربية من بين أوائل شركات الطيران التي زارت مومباي لتنفيذ عملية النقل.

وحسب ما نقلته صحيفة “تايمز أوف أنديا”، فقد جرى نقل حوالي 43 مليون جرعة من اللقاحات من مطار مومباي، منذ بدء التوزيع في منتصف يناير.

وجرى توزيع 8.5 ملايين جرعة داخل الهند؛ بينما تم تصدير 34.5 ملايين جرعة إلى دول في جميع أنحاء العالم.

وحسب الصحيفة سالفة الذكر، كانت أعلى صادرات اللقاح إلى بنغلاديش بتسعة ملايين جرعة، يليها المغرب بستة ملايين جرعة، ثم البرازيل بـ4 ملايين جرعة.

وإجمالا، جرى إرسال حوالي 113 طنًا من اللقاح إلى أكثر من 57 وجهة، بما في ذلك أكثر من 29 وجهة دولية و28 وجهة محلية.

وحسب تصريحات مسؤولين هنديين، فإن مطار مومباي دعم أكثر من 18 شركة طيران لتوزيع اللقاحات في جميع أنحاء العالم.

وبرزت طيران الهند والإمارات والخطوط الملكية المغربية كأكبر ثلاث شركات طيران تنقل أكبر عدد من اللقاحات إلى وجهة دولية، بـ15 مليون و6.1 مليون و6 ملايين جرعة على التوالي.

وتواجه الهند خصاصا كبيرا في لقاح فيروس “كوفيد 19″، بعدما تخطى عدد الإصابات بها 11 مليون حالة؛ وهو ما دفع الشركة الهندية المصنعة للقاح “أسترازينيكا” إلى الإعلان عن أن الأولوية في توزيع الجرعات ستقدم إلى الهند.

ودعا أدار بوناوالا، الرئيس التنفيذي لأكبر مصنع للقاحات في العالم، وهو معهد سيروم الهندي للأمصال (SII)، الحكومات الأجنبية التي رغبت في شراء جرعات لقاح فيروس “كورونا” المنتج في الهند إلى التحلي بالصبر، وقال إن الشركة قررت إعطاء الأولوية للاحتياجات الضخمة للهند في توزيع اللقاحات.

وكان المغرب حصل من الشركة الهندية “سيروم” على ستة ملايين من لقاح “أسترازينيكا أكسفورد” البريطاني، وينتظر وصول ملايين الجرعات من الشركة ذاتها؛ وهو ما يعني تأخر وصولها، بسبب إعطاء الأفضلية للاحتياجات المحلية.