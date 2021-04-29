المغرب وإسبانيا يؤجلان اجتماعات مقررة بعد أزمة استقبال زعيم البوليساريو

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الاجتماعات التشاورية التي كانت مقررة بين القطاعات الحكومية المغربية والإسبانية عبر تقنية الاتصال المرئي، قد تم تأجيلها إلى وقت لاحق.
يأتي تأجيل هذه الاجتماعات التنسيقية التي تدخل في سياق الإعداد لعقد القمة المشتركة رفيعة المستوى بين البلدين، بعد استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو وما تلا بعد ذلك من ردود فعل غاضبة في المغرب.
وأكد مسؤول حكومي مغربي لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الاجتماع الذي كان مرتقبا أن يجمعه بنظيرته الإسبانية، قد تم تأجيله بالفعل.
وكانت هذه الاجتماعات التنسيقية قد انطلقت بين الحكومتين المغربية والإسبانية قبل أسابيع، بعد الجدل الذي رافق تأجيل القمة المشتركة لعدة أيام، حيث أجرى مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بتاريخ 17 أبريل الجاري، اجتماعا مع وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الإسبانية، حول آفاق تعزيز وتطوير الشراكة بين المغرب وإسبانيا في المجالين التجاري والصناعي.
وفي السياق ذاته، أجرى عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، اجتماعا مع نظيره الإسباني يوم 21 أبريل، أي قبل يوم واحد من تسرب خبر استقبال الحكومة الإسبانية لزعيم جبهة البوليساريو.
وكان يفترض حسب جدول اللقاءات الذي كشفت عنه سابقا وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا برس”، أن تجري كل من وزيرة التعليم ووزيرة التحول البيئي بإسبانيا اتصالات عبر تقنية المناظرة المرئية مع الجانب المغربي أمس واليوم 28 و29 أبريل الجاري، في سياق التحضير للقمة المشتركة.
وتضمنت الجدولة الزمنية للاتصالات أيضا لقاء هاتفيا بين وزير الفلاحة الإسباني ونظيره المغربي يوم الخامس من شهر ماي المقبل، ثم اتصالا آخر بين وزير الثقافة الإسباني وكل من نظيره المغربي ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف.
ويبدو أن جل هذه المواعيد تأجلت بطلب من المغرب بعد استقبال إسبانيا زعيم البوليساريو بهوية ووثائق مزورة، ما دفع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى استدعاء السفير الإسباني للاستفسار.
وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية أن المغرب يأسف لموقف إسبانيا التي تستضيف على ترابها المدعو إبراهيم غالي، زعيم ميليشيات البوليساريو الانفصالية.
وشددت الوزارة أيضا على أن المغرب يعرب عن إحباطه من هذا الموقف الذي يتنافى مع روح الشراكة وحسن الجوار، والذي يهم قضية أساسية للشعب المغربي ولقواه الحية.
حلو الحدود غير شوية يخواو الفوروجات من المهاجرين الافارقة يالاه اسبانيا تعرف قيمة المغرب .
منذ ندة و نحن نسمع بهذا، للتوضيح، هل هذا التأجيل
جاء بطلب من إسبانيا أو من المغرب؟
مؤسف جدا أن الجارة الإسبانية أن تستقبل إنفصاليا رغم أنها كانت في الماضي عانت من أزمة الإنفاصلية في كاتالونيا و كان المغرب من أول مساندين إسبانيا و لدرجة أنه رفض طلب اللجوء السياسي له
يتكرر نفس سيناريو موريتانيا عندما تم استقبال وفد من البوليسارية ومن طرف الرئيس وتم إلغاء زيارة مرتقبة لوزير الخارجية ،،المغرب يريد ان يكون وصيا على دول المنطقة التي كان من المفروض ان تسحب تمثيلياتها الديبلوماسية بعد التطبيع مع اسرائيل ،،سيبقى منعزلا في جزيرة تسمى مراكاش …يار ربي موريتانيا تغلق حدود ها هي الاخرى مثل الجزائر ..لكن السؤال الغريب والغريب جا ،،لماذا لا يثور المغرب ضد الجزائر ؟ والله ان اتساءل بصدق من له الاجابة يوضح لنا وللجميع
ما على المغرب إلّا أنْ يرضخ للأمر الواقع فهو ضعيف أمام ديمقراطية و عدالة و اقتصاد اسبانيا التي لا زالت تتحكَّم في السلطات المغربية كيفما شاءت أسطولها البحري ينهب خيرات البلد من السمك 120 أسطول بحري تجوب أعماق بحرنا …
أسبانيا ستخضع لشروط المغرب مادام هناك إجماع وطني حول قضية وحدتنا الترابية
يلزمنا فقط حسن التدبير لكل مستجد والإصرار عن مصالح المغرب والمغاربة و لتعلم إسبانيا او غيرها اننا نستطيع العيش بدونها… هي لي محتاجة للمغرب.. هادي هي الرسالة لي خاصها تفهم
المغرب غا يبقى يسد فالحدود و يقطع فالعلاقات مع الدول حتى يبقى بوحدو ههه….
نقطة إيجابية تُحسب للمغرب.. وعليه أن يستغل هذا الموقف في فرض نفسه وتحقيق بعض الامتيازات.. المهم هو إبقاء التصعيد ومنح وقت أطول لفضح الأعداء.
هل تعلم أنه لا يستطيع أحد أن يركب ظهرك إلا إذا انحنيت له …ايه نعم وتا الله لقد.انحنينا كثيرا لكل من هب ودب .فبماذا اسبانيا افضل منا حتى نعاملها تعاملا جيدا وهي ترد التعامل بالسوء …أسيدي بركا علينا من الذل ، وأول حاجة نديروها نستقبلوا المعارضين في اطار السياحة الطبيعية نديوهم لمرزوكة وسيدي حرازم …وثاني شيء محناش دركيين لاسبانيا .نهزو يدينا على الحدود لي بغا يمشي الله يعاونوا .خلي اسبانيا تشوف شحال غتخسر هي واوربا معها .وثالث شيء نقصو من التعاملات التجارية مع اسبانيا ونشوف بلدان اخرى
الامبراطورية المغربية التاريخ والحضارة العريقة ، اصحاب التعاليق لي سبق ، انتم معروفين لا تاريخ ولا هوية خليط من العثمانيين والفرنسيين …. المغرب جيرانه ولد الحقد فيهم تقريبا جميعهم .
هذا يسمي النفاق السياسي.واش السبنيول خلاو مرتزق ادخل لبلادهم وعاطييين للمرتزقة ضمانات واسسوا جمعيات عندهم ويدخوا ويخرجوا كيف بغاو.وانوضو جمعوا راسكم .باركة من الذل والتملق .خدموا الصرامة والتزيار .مالكم كيليميني .راه كولهم سواسي غير العدو علي خوه.
يجب قطع هده العلاقة مع اسبانيا عدوة المغرب إن اسبانيا دولة إرهابية
مند تحرير الصحراء و هي تحفر للمغرب
و تتواطئ مع جار السوء و الكفر بنوخرر
يجب قطع هده العلاقة مع اسبانيا عدوة المغرب إن اسبانيا دولة إرهابية
مند تحرير الصحراء و هي تحفر للمغرب
و تتواطئ مع جار السوء و الكفر بنوخرر
بعض فضيحة محمد بن بطوش لم يعد المغرب ملزما بالتعاون مع اسبانيا في محاربة الهجرة السرية لان هده الاخيرة تشجعها ومن اعلى مستوى.
ردا علي صاحب مقال نبيل عندما تكون لك دراية بما يجري وتكن لك كفاية سياسية تكلم ماعلاقة موريتانيا واقفال الحدود هل تعتقد ان اقتصاد المغرب مبني علي موريتانيا ثم منذ متي استانف المغرب من الجزائر اقتصاديا منذ كانت تنعم هي بدولارات البترول ؟؟؟؟ هل كان المغرب يشحت اليها المغرب له بعد سياسي خارجة منظومة موريتانيا والجزائر او كان المغرب ضعيف اعلم ان المانيا واسبانيا لهددوه بشتي الوسائل ولكن هم يعلمون كيف ه السياسة التي لا تعرفها مجرد كلام تتفوه به
هده ليست دبلوماسية المغرب غضبان على المانيا على اسبانيا حيث استقبلت كوريط ألم نستفيد من غضبتنا من منظمة الوحدة الإفريقية لمدة ثلاتين سنة وعدنا بعدها منحنين الرأس سياسة الغضبات ربما تستعمل في داخل البلاد اما خارجه فبالدبلوماسية تأخد وتعطي اللكمات يا بوريطة ورطتينا مع المانيا ثم اسبانيا وهولندة وصنعت حلف ضدنا الله ياخد فيك الحق
للذي يسال لماذا المغرب لا يثور على الجزاير اولا لان الجزاير تعلنها صراحتا ولا تختبا واما الاخريين فهم يتلونون مع المواقف والمستجدات وثانيا لان من يحكم في الجزاير هن مغاربة فلا احد يقاطع شعبه
ردا على الجزاءري علي واحي الذي يتساءل لماذا المغرب لا يسحب سفيره من الجزاءر لانها تأوي رءيس المرتزقة …اقول لك يا سيد علي واحي أن الجزاءر ليست هي اسبانيا…..عندما تستقبل دولة كبيرة و ديمقراطية كاسبانيا ارهابي كابراهيم غالي فهذا يضر مصالح المغرب الحيوية…اما بالنسبة للجزاءر فهي دولة صغيرة لا تأثير لديها سواءا استقبلت غالي او لم تستقبله فالامر سيان
أسبانيا تلعب الاعيب الصبيان مع المغرب دولة كاسبانيا يجب أن تتحلى بالمصداقية وليس التبرهيش… عقلية استعمارية وإستغلالية لا زالت معششة في ادمغتهم… يجب اللعب معهم مثل الاعيبهم حتى يعرفوا أنفسهم مع من….
والله العظيم الخاسر الاكبر من هذا تعنطيز ليس النظام المغربي ولا اسبانيا،الخاسر الوحيد هي الجالية المغربية التي تشتاق لبلدها ولاهلها،لكن من اين سيدخل 3 ملايين مغربي ،عبر ميناء سات او جنوى هذا مستحيل