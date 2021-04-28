المغرب والإمارات يعززان التنسيق في الأمم المتحدة

المغرب والإمارات يعززان التنسيق في الأمم المتحدة
صورة: هسبريس
الأربعاء 28 أبريل 2021 - 00:19

أجرى السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، لقاء عبر الاتصال المرئي مع المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة.

وقالت السفيرة لانا زكي نسيبة إن “دولة الإمارات تتطلع إلى تعزيز العلاقة الأخوية التاريخية مع المغرب، خاصة في الأمم المتحدة، ومن خلال التعاون الوثيق حول الأولويات المشتركة”.

وكانت الإمارات افتتحت في الرابع من شهر نونبر 2020 قنصلية عامة لها بالعيون في الصحراء المغربية.

وتدعم الإمارات المغرب في قضاياه المصيرية، وعلى رأسها ملف الصحراء المغربية، وذلك داخل أجهزة منظمة الأمم المتحدة وفي إطار الشراكات الجهوية.

الأمم المتحدة دولة الإمارات لانا زكي نسيبة ملف الصحراء المغربية

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