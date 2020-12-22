المغرب يؤجل اختبار كفاءة أساتذة في دول أوروبية

أخبرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أساتذة التعليم الابتدائي العاملين ضمن البعثة الثقافية للمملكة بالخارج، بكل من باريس ومدريد وبروكسيل، والمرشحين لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الأولى من إطار أساتذة التعليم الابتدائي دورة 2020، أنه تقرر تأجيل هذا الامتحان.

وعزت الوزارة، في بلاغ إخباري توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، قرار التأجيل للتطورات الأخيرة للوضعية الوبائية بأوروبا، مؤكدة أنه سيتم تنظيم دورة استثنائية للمترشحين المعنيين في موعد سيعلن لاحقا.

أما بالنسبة لامتحانات الكفاءة المهنية للدورة نفسها، التي تهم جميع الهيئات العاملة بقطاع التربية الوطنية، فإنها ستجرى في الموعد نفسه المحدد لها في المذكرة الوزارية رقم 20 ×067 بتاريخ 16 أكتوبر 2020، الذي هو يوم السبت 26 دجنبر 2020، وذلك وفق المواقيت وبمراكز الإجراء المحددة لذلك، يورد البلاغ.