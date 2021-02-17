المغرب يبدأ مشاركته في إقصائيات "أفرو باسكيط"

يشارك المنتخب المغربي، اليوم الأربعاء بمدينة المنستير التونسية، في منافسات المحطة الثالثة للإقصائيات المؤهلة إلى نهائيات “أفرو باسكيط” 2021، المقرر إجراؤها في رواندا. ويتعلق الأمر بـ12 بلدا تنتمي إلى المجموعات الأولى والرابعة والخامسة.

وسيدشن المنتخب الوطني مشاركته في هذه الاقصائيات القارية بمواجهة منتخب الرأس الأخضر بقاعة محمد المزالي بالمنستير (الساعة 11 بالتوقيت المحلي)، ومواجهة أوغندا في 20 من الشهر الجاري، قبل أن يختتم منافسات المجموعة بمنازلة منتخب مصر يوم 21 فبراير.

وكان المعسكر الإعدادي الأخير الذي خاضه زملاء محمد شوعا الشهر الماضي بمركز التكوين التابع للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة بالرباط، قد سمح بصقل مؤهلاتهم والاستعداد جيدا لهذه المحطة الرياضية، حيث ركز الطاقم التقني الوطني، خلال هذا التربص الإعدادي، على الجانب الدفاعي الذي افتقده اللاعبون الدوليون المغاربة خلال المرحلة الثانية من التصفيات في مصر.

وقال عميد الفريق محمد شوعا إن “الاستعدادات جرت في ظروف جيدة، وجميع عناصر المنتخب الوطني عازمون على تحقيق نتائج إيجابية، خاصة أنهم يدركون مسؤوليتهم في تحقيق نتيجة مرضية خلال رحلتهم إلى تونس برسم المرحلة الثانية من التصفيات”.

وعلى صعيد التنظيم، قال رئيس الاتحاد التونسي لكرة السلة، في تصريح صحافي، إن الاستعدادات “تجري بالتنسيق مع وزارة الصحة التونسية لوضع التدابير الصحية التي يقرها الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)”، موضحا أن المنظمين “يسعون إلى عدم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف الرياضيين والمسؤولين والجمهور المسموح له بمتابعة المباريات، الذي سيبلغ عدده حوالي 300 متفرج في المباراة الواحدة”.

يذكر أن العاصمة الكاميرونية ياوندي ستحتضن التصفيات المؤهلة للمجموعتين الثانية والثالثة في الفترة ما بين 19 و21 فبراير الجاري.

وستتأهل الفرق الثلاثة الأولى من كل مجموعة بعد التصفيات بشكل تلقائي إلى نهائيات “أفرو باسكيط 2021” التي ستقام في رواندا.