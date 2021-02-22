المغرب يتجه إلى تعليق الرحلات مع دول أوروبية

كشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن السلطات المغربية تدرس قرار تعليق الرحلات الجوية، ذهابا وإيابا، مع دول أوروبية أخرى بسبب اكتشاف 21 سلالة جديدة من فيروس كورونا.

مصادر هسبريس رجحت أن تكون الدول الأوروبية المعنية هي ألمانيا وبلجيكا والبرتغال وسويسرا، وهو القرار الذي تدرسه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وكان المغرب قد علق الرحلات الجوية مع دول أستراليا والبرازيل ونيوزلندا وإيرلندا، ومنع كذلك مؤقتا دخول المسافرين القادمين منها حتى إشعار آخر، إثر إعلان اكتشاف أول حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا بميناء طنجة المتوسط.

وتضاف الدول المذكورة إلى جنوب إفريقيا والدنمارك والمملكة المتحدة التي قرر المغرب في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية معها، ذهابا وإيابا.