المغرب يتجه إلى تعليق الرحلات مع دول أوروبية

المغرب يتجه إلى تعليق الرحلات مع دول أوروبية
صورة: و.م.ع
الإثنين 22 فبراير 2021 - 17:14

كشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن السلطات المغربية تدرس قرار تعليق الرحلات الجوية، ذهابا وإيابا، مع دول أوروبية أخرى بسبب اكتشاف 21 سلالة جديدة من فيروس كورونا.

مصادر هسبريس رجحت أن تكون الدول الأوروبية المعنية هي ألمانيا وبلجيكا والبرتغال وسويسرا، وهو القرار الذي تدرسه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وكان المغرب قد علق الرحلات الجوية مع دول أستراليا والبرازيل ونيوزلندا وإيرلندا، ومنع كذلك مؤقتا دخول المسافرين القادمين منها حتى إشعار آخر، إثر إعلان اكتشاف أول حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا بميناء طنجة المتوسط.

وتضاف الدول المذكورة إلى جنوب إفريقيا والدنمارك والمملكة المتحدة التي قرر المغرب في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية معها، ذهابا وإيابا.

الدول الأوروبية المغرب تعليق الرحلات الجوية سلالة جديدة

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‫تعليقات الزوار

8
  • عادل
    الإثنين 22 فبراير 2021 - 17:18

    هل واحد وعشرين سلالة أم واحد وعشرون حالة؟؟؟

    0
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  • N.H
    الإثنين 22 فبراير 2021 - 17:19

    يشد بنادم لارض هذا مشي وقت السفر يجب إغلاق الأجواء مع جميع الدول حتى لا نسقط في نفس خطأ السنة الماضية

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  • كمال المنصوري
    الإثنين 22 فبراير 2021 - 17:21

    نقول للمسؤولين إِنْ لم تستحيوا فإصنعوا ما شئتم.
    لقيتو الشعب ساكت كياكل الدق و لعصا ديال الزمان بالقرارات ديالكم و الشعب ساكت!!
    نتوما كتتبرعوا بالملايين شهريا، أما الشعب يمشي ينتحر.
    فعلا نحن شعب نستحق ما يحدث لنا

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  • مراقب
    الإثنين 22 فبراير 2021 - 17:22

    او بالاحرى السلطات تهيئ للاغلاق الكلي وتشديد الاجراءات مع اقتراب رمضان … البارح لونصاو عدد الاصابات بالحالات الجديدة … البارح دازو على المحلات التجارية و المقاهي باش يبقاو يتسدو مع 8 اليوم اغلاق وتعليق الرحلات الجوية … شي تفسير لهادشي ؟ اللقاح كتقولو موجود و الاصابات كتقولو نقصو !! شنو بغاو هاذو ؟؟

    0
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  • samiha
    الإثنين 22 فبراير 2021 - 17:23

    يا ربي عيينا و ملينا . استغفر الله
    اللهم ارفع عنا هذا الوباء

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  • amal
    الإثنين 22 فبراير 2021 - 17:24

    الله يدير شي تاويل ديال الخير. كون فعوان الناس اللي مافحالهمش. الله يصاوب الجميع

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  • هشام
    الإثنين 22 فبراير 2021 - 17:25

    لابد من الصبر والتعاون مع الدولة. لقدفقدنا كثيرا من معارفنا وأصدقائنا خلال هذه السنة بسبب هذه الجائحة فاللهم لطفك بعبادك وارفع عنا هذا الوباء

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  • الكوشي
    الإثنين 22 فبراير 2021 - 17:27

    يجب تلقيح الحالات ال 21 المكتشفة حديثا لمعرفة مدى فعالية اللقاح على هده الطفرة الجديدة لهدا الفيروس

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