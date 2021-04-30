المغرب يترأس شبكة قارية لمنتزهات "اليونسكو"

في إطار الجهود المبذولة من طرف منظمة اليونسكو والشبكة العالمية لمنتزهات اليونسكو من أجل استكمال هياكل الشبكات القارية، وبعد تأسيس الشبكة الأوروبية للمنتزهات الجيولوجية، ثم شبكة آسيا والمحيط الهادي والشبكة اللاتنو-أمريكية، تم إسناد رئاسة الشبكة الإفريقية لمنتزهات اليونسكو العالمية للمغرب.

وبالمناسبة، قال إدريس أشبال، الذي جرى تعيينه رئيسا لهذه الشبكة، إن إسناد رئاسة الشبكة الإفريقية لمنتزهات اليونسكو العالمية للمغرب يعد اعترافا قويا بالدور الذي يلعبه على المستوى الإفريقي لمواكبة ودعم مشاريع المنتزهات الجيولوجية بالدول الإفريقية والعالم العربي، وبالنظر إلى دوره الهام في الشبكة العالمية للمنتزهات الجيولوجية، ونشاطه على المستوى الوطني من خلال دعم ومساندة مشاريع المنتزهات الجيولوجية بالمغرب، وإشعاعه الدولي في تنمية المناطق الجبلية، والترويج للسياحة المستدامة، وإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطوير الرياضات الجبلية.

وأضاف أشبال، الذي يرأس جمعية جيوبارك مكون بأزيلال، أن ذلك تم أيضا بفضل “المساندة الدائمة والقوية للسفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى منظمة اليونسكو الذي يدافع باستماتة وقوة على حق إفريقيا في الحصول على عدد أكبر من المنتزهات الجيولوجية لليونسكو، وحقها أيضا في تنظيم الملتقى العالمي العاشر للشبكة العالمية لمنتزهات اليونسكو الذي قدم المغرب، من خلال منتزه جيوبارك مكون، ترشيحه لاحتضانه سنة 2023”.

وزاد أن إسناد رئاسة الشبكة الإفريقية لمنتزهات اليونسكو العالمية للمغرب، جاء أيضا “نتيجة جهود كبيرة قامت بها جمعية جيوبارك مكون، بدعم وإشراف مباشر من وزارة الداخلية، وولاية جهة بني ملال خنيفرة، ومجلس جهة بني ملال خنيفرة، وعمالة إقليم أزيلال، والجماعات الترابية المتواجدة بمجال المنتزه، وشبكة الشركاء المؤسساتيين، وفعاليات المجتمع المدني الشريكة للمنتزه”.

وكشف رئيس الشبكة الإفريقية لمنتزهات اليونسكو العالمية أن “من شأن هذا التتويج أن يجعل المملكة المغربية تدعم بقوة حضورها بالمنظمات القارية الموازية التي تلعب دورا مهما في تنمية المجالات الجبلية والقروية وإنعاش السياحة الايكولوجية والثقافية وإدماج الساكنة المحيطة بهاته المنتزهات وفق منظومة جيوبارك التنموية”.

ويبقى رهان الشبكة الإفريقية خلال السنوات الأربع القادمة، حسب ما أورده المسؤول ذاته، هو “الرفع من عدد منتزهات اليونسكو بالقارة الإفريقية لتضاهي الشبكات القارية الأخرى، خاصة وأن عدد منتزهات اليونسكو بلغ هاته السنة 169 منتزها، منها 88 منتزها بأوروبا و66 منتزها بآسيا و8 منتزهات بأمريكا اللاتينية ومنتزهان فقط بإفريقيا”.

يشار إلى أن جيوبارك مكون يعتبر أول منتزه إفريقي وعربي يحظى منذ سنة 2014 باعتراف منظمة اليونسكو به كتراث عالمي لما يضمه من مؤهلات طبيعية وثقافية واقتصادية، وكونه خزانا طبيعيا غنيا بالمؤهلات الجيولوجية.

ويشكل المنتزه منذ سنة 2019، مع منتزه نغورو نغورو لينغاي بتنزانيا، محوري الشبكة الإفريقية لمنتزهات اليونسكو، بعد أن تم توقيع البرتوكول الخاص بتأسيس هاته الشبكة من طرف رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة وممثل دولة تنزانيا بمدينة الرباط، على هامش الدورة الثانية لليوم الوطني للتراث الجيولوجي بالمغرب خلال شهر نونبر 2019.