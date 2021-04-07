المغرب يترقب وصول 10 ملايين جرعة من اللقاح الصيني في أبريل وماي

كشف رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصينية، Li Zhanshu، أن الصين ستحرص على تزويد المملكة المغربية بحوالي 10 ملايين جرعة من اللقاحات خلال شهري أبريل وماي من السنة الجارية.
وجاء هذا الإعلان خلال مباحثات أجراها رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، اليوم الأربعاء، عبر تقنية “المناظرة المرئية”، مع رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصينية، وتناولت العلاقات بين البلدين وبين المؤسستين التشريعيتين، وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وخلال هذا اللقاء، ثمن الجانبان الدينامية الجديدة التي يعرفها مسار التعاون المغربي-الصيني منذ زيارة الملك محمد السادس إلى الصين سنة 2016، والتوقيع على اتفاقية شراكة إستراتيجية بين البلدين، “حيث شهد التعاون الثنائي طفرة نوعية في المجال الاقتصادي والتجاري وباقي المجالات”.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصينية أن المكالمة الهاتفية التي أجراها الملك محمد السادس مع رئيس جمهورية الصين الشعبية “شي جينبينغ”، شهر غشت من السنة الماضية، أعطت دفعة جديدة للشراكة بين البلدين في مجال محاربة كوفيد-19 على الخصوص.
وأعلن المسؤول الصيني أن بلاده سبق لها أن زودت المملكة بعدد مهم من اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19، وستحرص على تزويدها بحوالي 10 ملايين جرعة من اللقاحات خلال شهري أبريل وماي من السنة الجارية، وفق بلاغ صحافي صادر عن مجلس النواب.
وأشاد رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصينية، Li Zhanshu، بريادة الملك محمد السادس وبالنتائج الملحوظة التي حققها المغرب في مكافحة الجائحة.
من جهته، سجل رئيس مجلس النواب أن الوضع الوبائي الذي يمر به العالم شكل مناسبة للتأكيد على جودة التعاون بين البلدين، واستعرض الخطة الاستباقية التي أطلقها المغرب، تحت إشراف الملك محمد السادس، للحد من تداعيات الجائحة، معربا عن الامتنان والتقدير للدعم الذي تقدمه الصين للمغرب ولباقي الدول الإفريقية في هذا المجال.
وأوضح المالكي أن مشروع إنشاء شركة صينية-مغربية لإنتاج اللقاحات يكتسي أهمية بالغة، إذ ستوجه هذه اللقاحات لفائدة بلدان القارة الإفريقية، “ما سيمكن إفريقيا من تجاوز التداعيات السلبية للجائحة في أقرب وقت”.
وعلى الصعيد البرلماني، اتفق الجانبان على التوقيع على اتفاقية تعاون بين المؤسستين التشريعيتين، وعلى تكثيف تبادل الزيارات والخبرات، وتنشيط عمل مجموعات الصداقة البرلمانية بالبلدين، والتنسيق والتشاور المستمر في المحافل البرلمانية الدولية. كما وجه رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصينية دعوة للحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، للقيام بزيارة عمل للصين ستشكل مناسبة لبحث سبل الدفع بالتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
كما تناول الجانبان عددا من المواضيع، شملت المشاريع التنموية بالمملكة، والإنجازات التي حققتها الصين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، والتعاون ثلاثي الأبعاد المغربي-الصيني-الإفريقي، والتعاون العربي-الصيني، والدعم المتبادل على الصعيد الدولي، فضلا عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
الدول التي لديها مسؤولين اقوياء ، بدا ببناء مصنع للقاح الصيني على ارضها بدات الامارات و البارحة وقعت مصر اتفاقية و ستبدأ قريبا .
المسؤولين المغاربة تعودوا الكذب على شعب المداويخ كانوا ينشرون ان المغرب سيصبح بوابة تصدير اللقاح الصيني ، لتظهر بعد ذالك ان تلك فقط امنيات كانت تروج على انها حقائق
اللهم يسر و لا تعسر . اللهم أرفع هدا الوباء عن هاته الأمة يا رب العالمين و الله يكون في عون المحتاجين و المتضررين من هدا الوباء في هدا الشهر الكريم
كيف المغرب يتلقى اللقاحات شهر ابريل وماي السنة المقبلة ؟؟؟السنة المقبلة او الشهر المقبل؟
استنزيكا يتسبب في تجلد الدم و في الوفاة معظم الناس في أوربا رفضو التلقيح به فهل هذا صحيح؟
إذا تأكد منع صلاة التراويح
يا ربي سمح لينا من الذنوب لي كانديرو
{{{يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون }}}
أظن أن اللقاح الروسي أكثر فاعلية وليست لديه أعراض جانبية والله أعلم
تعلمت انه لا ثقة في الصين
لو كانوا عملوا بلي اتفقوا عليه ف الاول
كنّا نكونو في وضعية احسن
الهند وبريطانيا فيها كورونا بزاف ويبيعون الدواء لمادا،،،،،لتجربته في بعض الناس،،،،اكيد
ياك لقيتو ناس الكبار مناش خايفين سادين على عباد الله رمضان ،
القطاعات المتضررة والتي لم تعرف انطلاق عملها لحد الآن والغير المهيكلين هم الضحايا فهاد كورونا الوحيدين…. ونتمناو يجي اللقاح ويتلقحو المغاربة فأقرب وقت لمناعة جماعية والخروج من الجائحة ان شاء الله تعالى
لم نرى من الاتفاقيات والزيارة اي شيء في حين انتم مستفدون من زياره الدول على حساب المواطن المقهور والتبراع وحنا سدة علينا
كفانا عبثا ما فائدة هدا التلقيح وانتم تطبقون حضر التجوال ومنع صلاة التراويح دول عربية سمحت لصلاة التراويح ولم تطبق حضر تجوال مع ان حالتها الوبائية اسواء منا وعملية التلقيح بها ضعيفة بالمقارنة بنا :
مصر 778 حالة و43 حالة وفاة .السعودية 709 حالة و7 حالة وفاة
دولتين عربتين التى اتجهت مثل المغرب لكن لاحضوالفراق
ومنها التراويح وفرضت الحضر لكن لاحض الفرق بيننا وبينها
الاردن 6000حالة و100 حالة وفاة سلطنة عمان 1206 حالة و7 حالة وفاة لكم التعليق
لا أعتقد أن السلطات الصينية سوف تزود المغرب ب10 ملايين جرعة تلقيح في الشهرين المقبلين :::: فهي قد نقضت عهدها مع المغرب سابقا بتزويده 60 مليون جرعة ولم تسلم له إلا أقل من قليل :::؛ادن كان على الصين أن تفعل اتفاقية شراكة تصنيع اللقاح هنا في مركز مجهز في طنجة لهذا الخصوص والمغرب بدوره سيزود الدول الأفريقية باللقاح الصيني.
لأن الدولة المغربية لقحت موظفي السفارة الفرنسية رغم أنهم لم يبلغوا بعد60 سنة ، وإقصاؤنا نحن المغاربة .فلن آخذ اللقاح.
سنرى العشرة مليون جرعة او كدبة كمثيلاتها.
تفصلنا عن الحقيقة أقل من اثنان وخمسون يوما.
يرونه بعيدا و نراه قريبا.
قالوا لنا انهم سيصنعون اللقاح الصيني بالمغرب ويباع بإفريقيا.
ولاشئ من هذا على ارض الواقع.
يجب التسريع في إنتاج اللقاح ضد فيروس كورونا في بلادنا سواء اللقاح الصيني او غيره لصالح أفريقيا والمغرب طبعا، بالتوفيق لبلادنا ان شاء الله ومستقبلا لم لا إنتاج لقاح مغربي مائة في المائة
نتمناو الصين تسيفط اللقاح المتفق عليه لانه مما مضى لا ثقة في كلامهم خدلونا وباش اسيفطو 10 ملايين اؤوا قلبوا لا اكون الماء والزغا يد لانه لايمكن جاها هاد الكرم كامل وتسبفط لينا 10 ملايين جرعة والعالم كيقلب على اللقاح بالريق الناشف . راه اطىروه من السما
la chine et Mauritanie Algérie des accord pour faire passer le gaz pétrole vert la Mauritanie en passent par l le sahara mauritanien vert lguirra et traverser la mer pour l’Europe ———-voila le scenario avenir —– déjà les turque pêche librement dans les eaux marocain coter mouritanie ——————————et notre gouvernement defend la France des terroristes super en plus en tend la main a l’algerie pour ce mettre a table avec nous pour partager je pense le sahara je ne vois pas autre chose incroyable—————————————————————————————————————-