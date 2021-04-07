المغرب يترقب وصول 10 ملايين جرعة من اللقاح الصيني في أبريل وماي

كشف رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصينية، Li Zhanshu، أن الصين ستحرص على تزويد المملكة المغربية بحوالي 10 ملايين جرعة من اللقاحات خلال شهري أبريل وماي من السنة الجارية.

وجاء هذا الإعلان خلال مباحثات أجراها رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، اليوم الأربعاء، عبر تقنية “المناظرة المرئية”، مع رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصينية، وتناولت العلاقات بين البلدين وبين المؤسستين التشريعيتين، وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وخلال هذا اللقاء، ثمن الجانبان الدينامية الجديدة التي يعرفها مسار التعاون المغربي-الصيني منذ زيارة الملك محمد السادس إلى الصين سنة 2016، والتوقيع على اتفاقية شراكة إستراتيجية بين البلدين، “حيث شهد التعاون الثنائي طفرة نوعية في المجال الاقتصادي والتجاري وباقي المجالات”.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصينية أن المكالمة الهاتفية التي أجراها الملك محمد السادس مع رئيس جمهورية الصين الشعبية “شي جينبينغ”، شهر غشت من السنة الماضية، أعطت دفعة جديدة للشراكة بين البلدين في مجال محاربة كوفيد-19 على الخصوص.

وأعلن المسؤول الصيني أن بلاده سبق لها أن زودت المملكة بعدد مهم من اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19، وستحرص على تزويدها بحوالي 10 ملايين جرعة من اللقاحات خلال شهري أبريل وماي من السنة الجارية، وفق بلاغ صحافي صادر عن مجلس النواب.

وأشاد رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصينية، Li Zhanshu، بريادة الملك محمد السادس وبالنتائج الملحوظة التي حققها المغرب في مكافحة الجائحة.

من جهته، سجل رئيس مجلس النواب أن الوضع الوبائي الذي يمر به العالم شكل مناسبة للتأكيد على جودة التعاون بين البلدين، واستعرض الخطة الاستباقية التي أطلقها المغرب، تحت إشراف الملك محمد السادس، للحد من تداعيات الجائحة، معربا عن الامتنان والتقدير للدعم الذي تقدمه الصين للمغرب ولباقي الدول الإفريقية في هذا المجال.

وأوضح المالكي أن مشروع إنشاء شركة صينية-مغربية لإنتاج اللقاحات يكتسي أهمية بالغة، إذ ستوجه هذه اللقاحات لفائدة بلدان القارة الإفريقية، “ما سيمكن إفريقيا من تجاوز التداعيات السلبية للجائحة في أقرب وقت”.

وعلى الصعيد البرلماني، اتفق الجانبان على التوقيع على اتفاقية تعاون بين المؤسستين التشريعيتين، وعلى تكثيف تبادل الزيارات والخبرات، وتنشيط عمل مجموعات الصداقة البرلمانية بالبلدين، والتنسيق والتشاور المستمر في المحافل البرلمانية الدولية. كما وجه رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصينية دعوة للحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، للقيام بزيارة عمل للصين ستشكل مناسبة لبحث سبل الدفع بالتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

كما تناول الجانبان عددا من المواضيع، شملت المشاريع التنموية بالمملكة، والإنجازات التي حققتها الصين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، والتعاون ثلاثي الأبعاد المغربي-الصيني-الإفريقي، والتعاون العربي-الصيني، والدعم المتبادل على الصعيد الدولي، فضلا عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.