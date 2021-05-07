المغرب يتصدر تطور الوجهات العالمية الأكثر أمانا بسبب حملة التلقيح‬

يتصدر المغرب أكثر الوجهات أمانا في إفريقيا، نظرا للتطور السريع لحملة التطعيم الوطنية ضد “كوفيد 19” في المملكة، وفقا لبيانات من الدراسة التي أجراها مانويل أكيلار، مهندس الطب الحيوي والباحث السابق في جامعة RWTH بألمانيا.

في هذا الترتيب العالمي، يحتل المغرب المرتبة الخامسة، بعد كل من إسرائيل والصين وأستراليا ونيوزيلندا.

تم اختيار أربعة معايير للدراسة وهي: التطعيم ضد “كوفيد 19″، وعدد الحالات المؤكدة، والكثافة السكانية، والامتثال للبروتوكول الصحي الدولي.

وتشير الدراسة إلى أن 15 من أصل 100 مغربي قد تلقوا بالفعل جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لـ”كوفيد 19″، وأظهرت السلطات نشاطا استباقيا ملحوظا في الاستجابة للوباء.

وأعلن خالد آيت الطالب، وزير الصحة، أن حملة التلقيح ضد فيروس “كورونا” تتواصل في المغرب بشكل سلسل وتدبير نوه به العالم، معتبرا أن “ذلك جاء نتيجة الاستباقية التي اعتمدتها المملكة بتوجيهات من الملك محمد السادس”.

وفي هذا الصدد، أكد آيت الطالب أن المغرب يسعى إلى ضمان الحماية للفئات الهشة، والتحكم في انتشار العدوى الوبائية، مبرزا أنه بعد استهداف الفئات الموجودة في الصفوف الأمامية والفئات بين 55 و60 سنة يرتقب أن يتم تطعيم ما دون ذلك في السن في الأسابيع القريبة.

وزير الصحة يرى أنه من المرتقب أن تنجح المملكة في الأشهر المقبلة في تطعيم الأشخاص الذين يحملون عوامل الاختطار ما فوق 50 سنة، وتحقيق أهم الأهداف التي راهنت عليها بلادنا في إطار الحملة الوطنية، وهو القضاء على الحالات الخطيرة وتحقيق المناعة المنشودة.