المغرب يتوصل بـ500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني ضد الجائحة

حطت على أرضية مطار محمد الخامس الدولي، اليوم الأربعاء، طائرة “دريملاينر” من أسطول شركة الخطوط الملكية المغربية “لارام”، قادمة من الصين وعلى متنها نصف مليون جرعة من اللقاح ضد كرورونا.

ووفق مصادر هسبريس فإن مركبة جوية مخصصة لعمليات الشحن، من نوع “دريملاينر”، هبطت في حدود الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم محملة بـ500 ألف وحدة من لقاح “سينوفارم” المصنع بالصين.

كما أقدمت شاحنتان، تابعات للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، بحمل اللقاح المتوصل به من مطار محمد الخامس الدولي إلى مقر الوكالة المستقلة للتبريد؛ لتخزينه بـ”سيدي عثمان” في مدينة الدار البيضاء.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة المغربية رخصت بشكل استعجال لاستعمال لقاح “سينوفارم” ضد الجائحة، يوم الجمعة الماضي، مؤكدة مطابقته المواصفات والمعايير المعتمدة دوليا وتوصيات منظمة الصحة العالمية ذات الصلة.

كما أكدت الوزارة، ضمن بلاغ، أن اللقاح قد استوفى جميع الشروط المرتبطة بالجودة والفاعلية والسلامة، وخلوه من أية أضرار جانبية محتملة، مما يمكن مختبر “سينوفارم” الصيني من ترخيص استعجالي مدته 12 شهرا.