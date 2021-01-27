المغرب يتوصل بـ500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني ضد الجائحة

المغرب يتوصل بـ500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني ضد الجائحة
صورة: أ.ف.ب
الأربعاء 27 يناير 2021 - 11:00

حطت على أرضية مطار محمد الخامس الدولي، اليوم الأربعاء، طائرة “دريملاينر” من أسطول شركة الخطوط الملكية المغربية “لارام”، قادمة من الصين وعلى متنها نصف مليون جرعة من اللقاح ضد كرورونا.

ووفق مصادر هسبريس فإن مركبة جوية مخصصة لعمليات الشحن، من نوع “دريملاينر”، هبطت في حدود الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم محملة بـ500 ألف وحدة من لقاح “سينوفارم” المصنع بالصين.

كما أقدمت شاحنتان، تابعات للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، بحمل اللقاح المتوصل به من مطار محمد الخامس الدولي إلى مقر الوكالة المستقلة للتبريد؛ لتخزينه بـ”سيدي عثمان” في مدينة الدار البيضاء.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة المغربية رخصت بشكل استعجال لاستعمال لقاح “سينوفارم” ضد الجائحة، يوم الجمعة الماضي، مؤكدة مطابقته المواصفات والمعايير المعتمدة دوليا وتوصيات منظمة الصحة العالمية ذات الصلة.

كما أكدت الوزارة، ضمن بلاغ، أن اللقاح قد استوفى جميع الشروط المرتبطة بالجودة والفاعلية والسلامة، وخلوه من أية أضرار جانبية محتملة، مما يمكن مختبر “سينوفارم” الصيني من ترخيص استعجالي مدته 12 شهرا.

الحملة الوطنية للتلقيح اللقاح الصيني سينوفارم فيروس كورونا

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‫تعليقات الزوار

17
  • مغربي قح
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 11:06

    اللقاح الصيني خليوه للبرلمانيين والمنتخبين وممثلين الشعب واللقاح البريطاني ديروه للشعب .

    33
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  • lacel
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 11:12

    المندبة كبيرة و الميت فار .
    خاص المغرب يوجد راسو للفيروسات القادمة و يبدا يصنح تاهو اللقاحات ديالو بلا ما يبقا يتسنا العالم المتقدم يمص دم مواطنيه .
    لنا عقول و كفاءات قادرة على تذليل الصعاب خصنا التشجيع و المواكبة و التقة .

    32
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  • Moh B
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 11:12

    الله يجعل فيه خير وبركة وفاءدة لساكنة المغرب الحبيب

    9
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  • N.H
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 11:13

    هاد العدد يلاه يكفي البرلمانيين و النوام و الوزراء و رئيس المحكومة و هلما جرا من أمثالهم المرجو تسبيقهم لأنهم هم من يسهرون على راحة و رفاهية الشعب

    23
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  • hhhhhh
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 11:15

    باش نوصلو ل 60 مليون جرعة شحال خصنا ، على ما يبدو ان الحكومة ستتجه الى صفقات معا فايزر

    9
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  • مصطفى ملو
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 11:17

    نسيتو أهم حاجة اللي هيا:
    وقد تمت هذه العملية في إجراءات أمنية مشددة.
    و ما زال العالم يتساءل شنو العلاقة بين إجراءات أمنية مشددة وإيصال اللقاح؟

    13
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  • NOUR
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 11:20

    اللهم بارك
    ونتمني من الله العلي القديرأن تُيسّر عملية التلقيح و أن تَمُرَّ في أحسن الظروف وتُزال الغمة عن الأمة
    شكراً لكم

    5
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  • عبدو
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 11:20

    يجب على المسؤولين المغاربة ان يتتوعبوا انه لا ثقة مع الصينيين لا يؤمنون بشيء سوى المادة لا رب لهم سوى العملة الصرفية و فقط .

    10
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  • مواطن غيور
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 11:21

    تامارة على 500 ألف، يعني 250 الف شخص قابل للتلقيح. الضحك على الذقون. يجب تكثيف الاتصالات خاصة مع Moderna.

    4
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  • sam
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 11:22

    this is soo funny, it proves morocco is nothing in the world, all the officials we have are just talks, the fact morocco will never be able to produce its own vaccine… all we have in morocco is blabla nothing else

    -7
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  • السلام
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 11:22

    متى ستصل الشحنات اللقاحية الباقية.

    -2
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  • مواطن من المغرب
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 11:29

    الهند التي لا نستورد منها سوى البخور. زودتنا بإثنين مليون لقاح إكسترازينيكا. أما الصين التي نستورد منها كل أنواع الخرذة الفضلى عندهم. لم يرسلوا سوى نصف مليون من لقاح تحوم حوله الاقاويل

    22
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  • max
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 11:30

    سوف اخد لقاح كجميع الناس
    اذا وقع شيء خطير
    يقول المثل المغربي الموت مع الجماعة نزاهة.

    1
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  • hafid3012
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 11:34

    c’est très peu par rapport aux cas

    0
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  • صيدلي
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 11:36

    اذا هناك من سيتم تلقيحه بلقاح “سينوفارم” الصيني و هناك من سيتم تلقيحه بلقاح “أسترازينيكا-أكسفورد” السؤال هنا : هل تنوع اللقاح الدي سيعطى للمغاربة بسبب قلة مصادر الشحنات المستوردة ام أن اختلاف الاعراض في كلا اللقاحين يمنح للحكومة معرفة افضلية اللقاح قبل استيراد شحنات كبيرة من اللقاح الدي لديه فعالية افضل و أعراض أقل ؟

    3
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  • ABC
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 11:44

    يعني القسمة على 2 تساوي 250 ألف شخص اللي مفروض يتلقح ماشي 500 ألف ، ومن جهة أخرى أين هي حصة المغرب التي يروج لها 65 مليون جرعة ، على وزارة الصحة أن تخرج من الصمت المطبق وتخرج للتواصل مع الشعب عن طريق التلفزة في فترة المساء..ليس عيبا أن نصرح بالحقيقة من خلال الوضعية الوبائية لكن العيب الكبير أن لا يتم التواصل والإخبار بالوضعية الراهنة والإكراهات المرتبطة بها.

    2
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  • khalidg
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 11:44

    المغرب يقتني من الهند من الصين من….شيء مضحك للغاية كل الدول العالم تتسابق على اخراج علاج جديد روسيا سمعنا من قبل تلاتة اشهر قد وجدت علاج فعال لهدا الداء بينما كل يوم وفيات و ما فيها أمريكا…اصبح الوضع فيه شكوك

    2
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