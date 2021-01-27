المغرب يتوصل بـ500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني ضد الجائحة

حطت على أرضية مطار محمد الخامس الدولي، اليوم الأربعاء، طائرة “دريملاينر” من أسطول شركة الخطوط الملكية المغربية “لارام”، قادمة من الصين وعلى متنها نصف مليون جرعة من اللقاح ضد كرورونا.
ووفق مصادر هسبريس فإن مركبة جوية مخصصة لعمليات الشحن، من نوع “دريملاينر”، هبطت في حدود الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم محملة بـ500 ألف وحدة من لقاح “سينوفارم” المصنع بالصين.
كما أقدمت شاحنتان، تابعات للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، بحمل اللقاح المتوصل به من مطار محمد الخامس الدولي إلى مقر الوكالة المستقلة للتبريد؛ لتخزينه بـ”سيدي عثمان” في مدينة الدار البيضاء.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة المغربية رخصت بشكل استعجال لاستعمال لقاح “سينوفارم” ضد الجائحة، يوم الجمعة الماضي، مؤكدة مطابقته المواصفات والمعايير المعتمدة دوليا وتوصيات منظمة الصحة العالمية ذات الصلة.
كما أكدت الوزارة، ضمن بلاغ، أن اللقاح قد استوفى جميع الشروط المرتبطة بالجودة والفاعلية والسلامة، وخلوه من أية أضرار جانبية محتملة، مما يمكن مختبر “سينوفارم” الصيني من ترخيص استعجالي مدته 12 شهرا.
اللقاح الصيني خليوه للبرلمانيين والمنتخبين وممثلين الشعب واللقاح البريطاني ديروه للشعب .
المندبة كبيرة و الميت فار .
خاص المغرب يوجد راسو للفيروسات القادمة و يبدا يصنح تاهو اللقاحات ديالو بلا ما يبقا يتسنا العالم المتقدم يمص دم مواطنيه .
لنا عقول و كفاءات قادرة على تذليل الصعاب خصنا التشجيع و المواكبة و التقة .
الله يجعل فيه خير وبركة وفاءدة لساكنة المغرب الحبيب
هاد العدد يلاه يكفي البرلمانيين و النوام و الوزراء و رئيس المحكومة و هلما جرا من أمثالهم المرجو تسبيقهم لأنهم هم من يسهرون على راحة و رفاهية الشعب
باش نوصلو ل 60 مليون جرعة شحال خصنا ، على ما يبدو ان الحكومة ستتجه الى صفقات معا فايزر
نسيتو أهم حاجة اللي هيا:
وقد تمت هذه العملية في إجراءات أمنية مشددة.
و ما زال العالم يتساءل شنو العلاقة بين إجراءات أمنية مشددة وإيصال اللقاح؟
اللهم بارك
ونتمني من الله العلي القديرأن تُيسّر عملية التلقيح و أن تَمُرَّ في أحسن الظروف وتُزال الغمة عن الأمة
شكراً لكم
يجب على المسؤولين المغاربة ان يتتوعبوا انه لا ثقة مع الصينيين لا يؤمنون بشيء سوى المادة لا رب لهم سوى العملة الصرفية و فقط .
تامارة على 500 ألف، يعني 250 الف شخص قابل للتلقيح. الضحك على الذقون. يجب تكثيف الاتصالات خاصة مع Moderna.
this is soo funny, it proves morocco is nothing in the world, all the officials we have are just talks, the fact morocco will never be able to produce its own vaccine… all we have in morocco is blabla nothing else
متى ستصل الشحنات اللقاحية الباقية.
الهند التي لا نستورد منها سوى البخور. زودتنا بإثنين مليون لقاح إكسترازينيكا. أما الصين التي نستورد منها كل أنواع الخرذة الفضلى عندهم. لم يرسلوا سوى نصف مليون من لقاح تحوم حوله الاقاويل
سوف اخد لقاح كجميع الناس
اذا وقع شيء خطير
يقول المثل المغربي الموت مع الجماعة نزاهة.
c’est très peu par rapport aux cas
اذا هناك من سيتم تلقيحه بلقاح “سينوفارم” الصيني و هناك من سيتم تلقيحه بلقاح “أسترازينيكا-أكسفورد” السؤال هنا : هل تنوع اللقاح الدي سيعطى للمغاربة بسبب قلة مصادر الشحنات المستوردة ام أن اختلاف الاعراض في كلا اللقاحين يمنح للحكومة معرفة افضلية اللقاح قبل استيراد شحنات كبيرة من اللقاح الدي لديه فعالية افضل و أعراض أقل ؟
يعني القسمة على 2 تساوي 250 ألف شخص اللي مفروض يتلقح ماشي 500 ألف ، ومن جهة أخرى أين هي حصة المغرب التي يروج لها 65 مليون جرعة ، على وزارة الصحة أن تخرج من الصمت المطبق وتخرج للتواصل مع الشعب عن طريق التلفزة في فترة المساء..ليس عيبا أن نصرح بالحقيقة من خلال الوضعية الوبائية لكن العيب الكبير أن لا يتم التواصل والإخبار بالوضعية الراهنة والإكراهات المرتبطة بها.
المغرب يقتني من الهند من الصين من….شيء مضحك للغاية كل الدول العالم تتسابق على اخراج علاج جديد روسيا سمعنا من قبل تلاتة اشهر قد وجدت علاج فعال لهدا الداء بينما كل يوم وفيات و ما فيها أمريكا…اصبح الوضع فيه شكوك