المغرب يتوصل بـ65 مليون جرعة من لقاحيْن ضد "فيروس كورونا"

كشف خالد آيت الطالب، وزير الصحة، اليوم الخميس، عن اقتناء المغرب لحوالي 65 مليون جرعة من اللقاحيْن المضاديْن لفيروس “كورونا”، ضمن الحملة الوطنية للتلقيح واسعة النطاق وغير المسبوقة، والتي أعلن عنها الملك محمد السادس، وطالب بمجانتيها للمغاربة يهدف تأمين تغطية الساكنة بلقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد فيروس كورونا، والتحكم في انتشاره.
وفي مقابل إعلان آيت الطالب أن عملية التلقيح ستشمل 25 مليون مواطن مغربي، أشار إلى الاستعدادات الجارية لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، والتي بلغت مراحل جد متقدمة، توجت بإجراء تداريب ميدانية، عمت كل المحطات المعدة لاحتضان عملية تلقيح المواطنين، بهدف تدريب الأطر المعبأة في عملية التلقيح وتفادي العوائق التي قد تحدث خلال التنزيل الفعلي للبرنامج الوطني للحملة.
وقال المسؤول الحكومي إنه تمت مراعاة عوامل عديدة في تحديد محطات التلقيح؛ أهمها القرب من المواطنين دون إغفال الحرص على استمرارية الخدمات الصحية الأخرى.
وفي إطار هذه الاستعدادات كذلك، تطرّق وزير الصحة إلى الإجراءات التنظيمية التي جرى اتخاذها على جميع المستويات الوطنية والجهوية وكذا الإقليمية دون إغفال الدور المهم للشركاء، خاصة وزارة الداخلية التي تقوم إلى جانب وزارة الصحة بعمل دؤوب استعدادا لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء “كوفيد-19”.
المعطيات، التي قدمها آيت الطالب أمام الحكومي، كشفت عن معدات سلسلة التبريد التي تم توفيرها واقتناؤها ضمانا لجودة اللقاح في جميع المراحل من الاستقبال بالمطار إلى غاية إتمام عملية التلقيح، مشيرا إلى أن النظام المعلوماتي الذي رصدته وزارة الصحة لإنجاح هذه العملية والذي يشمل كافة الجوانب بدءا من تسجيل المواطنين المستهدفين إلى تتبع الحالة الصحية ما بعد عملية التلقيح وإلى الاستعدادات التواصلية اللازمة مع عموم الساكنة والتي تهدف إلى التواصل مع عموم الساكنة ومع الشركاء وكذا مهنيي القطاع.
من جهته، أشاد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بجميع القطاعات الحكومية؛ وفي مقدمتها وزارتي الصحة والداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب القطاعات الأخرى لمساهمتها وانخراطها لتوفير جميع الإمكانيات لإنجاح هذا الورش.
ودعا رئيس الحكومة، في كلمة ضمن المجلس الحكومي تفاعلا مع تطور الوضع الوبائي بالمملكة على ضوء الاستعدادات الجارية لعملية تعميم التلقيح ضد فيروس “كوفيد-19” الذي أمر الملك بأن يكون متاحا للجميع ومجانيا، إلى مزيد من التعبئة الجماعية للتقليل من تأثيرات الجائحة اقتصاديا واجتماعيا وعلى مختلف المستويات، مضيفا أن ذلك “يقتضي استمرار التنسيق الدائم بين القطاعات الحكومية في الأوراش الأفقية، ومواصلة الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها المغرب”.
وفي هذا الصدد، أكد العثماني أن جائحة “كوفيد-19” ليست مبررا لتوقيف هذه الإصلاحات؛ بل لا بد من الاستمرار فيها، مع الحرص على التعبئة الوطنية، التي أوصى بها الملك، مشددا على “أن جميع القوى الوطنية الشعبية والمدنية، وليست الرسمية فقط، معنية بهذه التعبئة، ولها أدوار في التوعية والتحسيس وفي التواصل وفي الوقاية من الجائحة”.
من جهة ثانية، أكد العثماني أن قانون مالية 2021 صدر بالجريدة الرسمية يوم 18 دجنبر 2020، وفي الوقت نفسه صودق بالبرلمان على مشروع القانون المتعلق بصندوق محمد السادس للاستثمار، معتبرا أنهما عنصران رئيسيان في خطة الإنعاش الاقتصادي التي دعا إليها الملك.
واعتبر رئيس الحكومة أن معالم هذه الخطة بدأت تتضح، وستكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني، لا سيما مع الاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني ودعم المقاولة الوطنية.
“مشيرا إلى أن النظام المعلوماتي الذي رصدته وزارة الصحة لإنجاح هذه العملية والذي يشمل كافة الجوانب بدءا من تسجيل المواطنين المستهدفين إلى تتبع الحالة الصحية ما بعد عملية التلقيح وإلى الاستعدادات التواصلية اللازمة مع عموم الساكنة والتي تهدف إلى التواصل مع عموم الساكنة ومع الشركاء وكذا مهنيي القطاع.”
شيواحد يفهمني هاد الجملة؟
كاري حنكوو
هل ممكن معرفة أصل اللقاحين؟ هل هو اللقاح الأمريكي أو الصيني، أو ماذا؟
الحمد لله على بلادنا. اول دولة إفريقية تتوصل باللقاح. ولجميع المغاربة تقريبا. شكرا لملكنا العبقري.
المغرب يقتني ماشي يتوصل
على سلامة سي الطالبي منين نطق في مجلس حكومي ولم يدهب الى قناة خارجية. زيد على دلك نريد أن يحدت كما في دول الكبرى. أعلى سلطة في البلاد يلقح علانية رفقة باقي الوزراء لتحفيز المواطنين على تطعيم بهاد اللقاح
سؤال للييد الوزير واش معندكم شي وقت محدد تخبرو بيه المواطن حيت ممكن غدا تخرجو بتصريح بلي متوصلتو بحتى تلقيح
هم لقاحين و لحد الآن لا يعرف مفعوله 100% …الناس لي فيهم الحساسية أو الديقة من الأحسن ما يديروهش
غموض كبير يلف عملية التلقيح في المغرب … مصدر اللقاح، عملية التلقيح و آلياته، …الخ. كل هذا يساهم في نشر الخوف و التوجس في قلوب المغاربة.
ارى برع. هههه. شكرا لك يا جلالة الملك .كرهت سنة 2020 لانها جاءت بكورونا اللعينة وتعرضت فيها لعقوبة ادارية قاسية وظالمة في عملي ومغ دلك فرحت بهده القرارات.
سادافع عنك يا وطني حتى ولو ظلمت فيك
سادافع عنك من الاعداء.
وطني وملكي فوق راسي .لن احقد عنك يا وطني حتى ولو قتلوتي
متى ستنطلق عملية التلقيح، لم يحددوا أجلا، ولو تقريبي، مثلا في غضون أيام قليلة، أو في غضون أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة، المهم يعطيو توضيحات، واقيلا حتى نهار قبل مع 12 دالليل عاد غيقولو غدا غيبدا التلقيح، وراك للروينة عاود.
في رايي الخاص سيكون من الافضل و لتفادي الفوضى العامة او اخطاء ان تكون حملة التلقيح جهة بعد جهة .. فيبدؤون بجهة معينة لمدة اسبوع و بعدها الجهة الثانية . و هكذا سيكون تركيز جميع الجهود و الاطر في جهة واحدة حتى تمر العملية بسلام. نعرف جميعنا مدى الخصاص في الكادر البشري و التنظيمي التي تعاني منه كافة القطاعات المعنية .. خصوصا و ان معظم اللقاحات تتطلب عناية خاصة و بنية تحتية متطلبة (حفظ اللقاح في درجات تبريد منخفظة، بدلات وقاية خاصة للممرضين الخ ..)
لقاح شينوا لم تعترف به مختبرات الدول المتقدمة وباغين يجربوه في الشعوب الفقيرة ،أغلب الناس مابغاش تتلقح, والعصابة الحاكمة فقدات ثقة الشعب
لقد قامت رئيسة مجلس الشيوخ الامريكي بالتلقيح من اللقاح Pfizer الأمريكي الألماني الصنع ونتمنى ان يكون التطعيم الأولي باللقاح الصيني لكل من السادة رئيس مجلس النواب و مثيله في مجلس المستشارين حتى يتعمم هذا اللقاح المضاد لكوڤيد 19 على جميع المغاربة ،اللقاح الان موجود بالوكالة المستقلة للتبريد RAFC بمولاي رشيد سيدي عثمان المحادي لمارشي كريو الدار البيضاء تحت المراقبة المستمرة و الحرص الشديد ،
صلاح الدين الغماري رجل واحد لم يستطيعوا التكفل به. فما بالكم بعد حقن 30 مليون مغربي.
دائما استطيع ان ارى بعض المستقبل. لكن لا اعرف لما الان لا ارى سوى الظلام.
التلقيح لمن رغب فيه
لا لإجبارية التلقيح أو التمييز ضد من لم يتلقح وحرمانه من حقوقه وحرياته التي يكفلها له الدستور
لا إكراه في الدين ولا إكراه في اللقاح.
ياله أسيدي على بركة الله بداو تلقحوا الشعب……..
واش توصَّل باللقاح يعني اللقاح وصل فعلا للمغرب و لا غير إقتنى يعني إشترى و مزال متوصلش بيه.
اللقاح الالماني الامريكي من اختراع التركي ايغور شاهين وزوجته اوزليم توريسي البالغين من العمر على التوالي 55 سنة و53 سنة .وهما مرشحان بقوة لجائزة نوبل في الطب.
اختراع اللقاح الذي تبناه مختبر فايزر. من صنع التركيان. ماركة مسجلة في اسم ايغور وزوجته . هذا الامر ازعج الكثير الذين لم يظنوا يوما ان ابن مهاجرا تركيا سيطع نجمه في الاعالي رفقة زوجته.ويحقق المجد.
ولكن الاهم فهاد المقال هو عدم ذكر نوع اللقاحين ؟ واش اللقاح الصيني او الروسي او موديرنا او فايزر ام ماذا ؟ لماذا العالم لا يتلكم على اللقاح الصيني ؟ حاليا اغلب الدول الاوروبية وامريكا غادي يتلقحوا بفايزر بيونتيك وهاد الدولة جايبة لينا ديال الشينوا اللي فيه الكثير من الشكوك والتخوفات وشخصيا لن القح به اكيد هناك اعراض خطيرة في هذا اللقاح وهناك تكتم حول الامر
قبل شهر اكتوبر. نسمع عن التلقيح وكان المغرب من الاوائل الدين بروجون للتلقيح. ولكن العكس صحيح بدأت بعض الدول تلقح. ومنهم من حدد اليوم لبداية التلقيح. اما نحن ما زلنا كلام في كلام لا يوم محدد ولا على اي لقاح سيعمل به بالمغرب. هل الصيني او الامريكي. اضن سنكون آخر من يلقح. وهل المهاجرين والاجئين بالمغرب سيشملهم كدلك اللقاح. وما هي الضمانة اللتي تقدمها الدولة حتى لا يتم التلاعب بالاقاح متل ما حصل بالكمامات. وبعض الدواء.
يسأل العديد من الأشخاص عما إذا كان يجب تطعيم الذين أصيبوا بفيروس كورونا ،إن هؤلاء الأشخاص في جميع الحالات يتمتعون بمناعة أفضل من تلك التي يوفرها اللقاح.
إن وجود الأجسام المضادة في الدم ليس هو الاستجابة الوحيدة للجهاز المناعي ، بحيث تلعب الذاكرة المناعية أيضًا دورًا مهمًا في الحماية طويلة الأمد. في حالة حدوث عدوى جديدة يمكن لخلايا الذاكرة نوع من (les lymphocytes B ) أن تنتج أجسام مضادة مرة أخرى وهذه الخلايا عمرها طويل (يصل إلى عدة سنوات) وهي تتفاعل بسرعة لأنها تعرف العدوبحيث الذي يؤخرالدفاع هوالوقت اللازم للتعرف على هذا العدو . قد يكون الشخص فقدَ كل الأجسام المضادة ولديه خلايا الذاكرة تحميه .والتلقيح مرة ثانية إنه فقط لتقوية تلك المناعة لهذا نسميه “تذكير”.إلا في حالة تحور الفيروس فمن الضروري تطوير لقاح آخر.
وثبت أن أُصيب بعض الأشخاص للمرة الثانية في حالات قليلة جدا وشفوا بسرعة.لهذا الأشخاص الذين أصيبوا ليسوا في حاجة إلى اللقاح إلاَّ الذين تم علاجهم في المستشفيات
يعني ان عدد سكان المغرب 65 مليون نسمة، بدون العدد غير مسجل في الحالة المدنية!
انا نقترح على الدولة ان تعطي جميع المعامل الرخصة لتلقيح عمالها بنفسها،بشرط يكون طبيب خاص دو خبرة،لكي ينقص الازدحام في المستشفيات الحكومية المراكز الصحية وشكرا،اريد تسجيل ان نعمل تلقيح من شركتي لأننا نكون تجاوزنا بعض الصعوبات
…المواطنين المستهدفين ….!!!؟!!
يعني ؟؟؟
على وزارة الصحة تحديد لائحة الناس الممنوعين من تلقي اللقاح و تمييزهم عن الذين يرفضون تلقيه ولا يعانون من اي شيء .
me again
التوصل ب 65 مليون جرعة لا يعني ان سكان المغرب 65 مليون نسمة راه كل مواطن خاصو جرعتين يعني ان العدد لي غادي ياخذ اللقاح هو 32,5 مليون مغربي واش فهمتيني ولا لا
والله ثم والله وتالله لو لم يتقدم الملك ورئيس الحكومة والوزراء أولًا للتلقيح لما إستعملته ولو زادوني عليه أموال الدنيا وما فيها
جوابا على prof microbio
هناك الكثير ممن ليسو في حاجة للقاح لكن المشكل ببلادنا أنه إجباري اي انه من لم يقم بالتلقيح سيتم حرمانه من أغلب حقوقه حتى يأخد التلقيح.