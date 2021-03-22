المغرب يحظى بتكريم خاص في "إكسبو دبي"‎

أعلنت المندوبية العامة للجناح المغربي بمعرض “إكسبو 2020” أنها تحضر للمشاركة المغربية في هذا المعرض الدولي، الذي ستحتضنه دبي في الفترة ما بين 1 أكتوبر 2021 و31 مارس 2022 تحت شعار “تواصل العقول وصنع المستقبل”.

ويعتبر معرض “إكسبو 2020 دبي” من أولى التظاهرات ذات الإشعاع العالمي، التي تنظّم منذ بداية وباء “كورونا”، وهو ما يجعله رافعة للأمل والتعبئة، تقول المندوبية في بلاغ لها توصلت به هسبريس.

وفي الوقت الذي سيدوّن فيه سجّل تاريخي جديد في دبي، يضيف البلاغ، يلبي المغرب النداء بانضمامه إلى أكثر من 190 دولة مشاركة، للمساهمة في عملية التفكير العالمي، خاصة ما يتعلّق بإنعاش الاقتصاد.

وسيحظى المغرب، الذي يشارك بانتظام في المعارض العالمية، بالتكريم بشكل خاص في تظاهرة “اليوم الوطني”، التي يرتقب تنظيمها يوم 26 دجنبر 2021، ضمن فعاليات “إكسبو 2020 دبي”.