المغرب يرفض الزج بالقدس الشريف في متاهات الصراع الديني والعقائدي

جددت المملكة المغربية، اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع لجميع الانتهاكات والإجراءات أحادية الجانب التي تمس بالوضع القانوني للقدس الشريف، وبالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وتطلعاته لتحقيق الحرية والاستقلال.
وأدان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في كلمة أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، الذي انعقد بتقنية التواصل المرئي، خطابات الكراهية البغيضة التي تنتهجها بعض التنظيمات الدينية المتطرفة الإسرائيلية، وأكد أن المملكة المغربية “تتقاسم مع أشقائها من الدول العربية مشاعر القلق البالغ بسبب الأحداث العنيفة التي تشهدها مدينة القدس الشريف، خاصة حي الشيخ جراح الذي يواجه مخططات ممنهجة لتهجير أهله في خضم تصعيد للاعتداءات الإسرائيلية على المقدسيين، وما عرفته باحات المسجد الأقصى من اقتحامات واعتقالات وترويع للمصلين الآمنين خلال شهر رمضان المبارك”.
وحذر الوزير من أن استمرار مثل هذه الممارسات لن يؤدي إلا إلى مزيد من عوامل التأزيم والتوتر، وتغليب خطاب الحقد والكراهية، ما يقلص من فرص السلام في المنطقة، ويزج بالقضية الفلسطينية والقدس الشريف في متاهات الصراع الديني والعقائدي.
وتابع بوريطة بأن تجاوز هذه الأوضاع الصعبة والمزمنة، التي مردها إلى الجمود الذي طال العملية السلمية منذ سنوات، لن يتحقق إلا بإعادة إطلاق هذه العملية من جديد، وفق محددات واضحة، وأسس الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية، لصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل على إعادة إطلاق دينامية بناءة للسلام، تضمن لكل شعوب المنطقة العيش في أمن واستقرار ووئام.
كما ذكر وزير الخارجية بأن المملكة المغربية تضع القضية الفلسطينية والقدس الشـريف في صدارة انشغالاتها، مجددا التأكيد على الموقف الثابت والواضح للمغرب، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية، وتشبثه بتسوية سلمية وفق حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، وذلك بقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الوزير أيضا إن الملك، بصفته رئيسا للجنة القدس، سيواصل الدفاع عن الوضع الخاص للقدس، وعن احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، مشيرا إلى أن “جلالته لن يدخر جهدا لحماية طابعها الإسلامي وصيانة حرمة المسجد الأقصى والدفاع عن الهوية التاريخية لهذه المدينة كأرض للتعايش بين الأديان السماوية”.
واستعرض ناصر بوريطة ما تقوم به الذراع الميدانية للجنة القدس، وكالة بيت مال القدس، بتوجيه من الملك، لدعم صمود الساكنة المقدسية، سواء عبر برامجها السنوية أو مشاريعها أو مساعداتها الإنسانية في المجال الصحي والتربوي والاجتماعي، وأضاف أن المغرب يدعم بشكل قوي ودائم كل جهود السلطة الفلسطينية للدفاع عن حقوق المقدسيين وحماية المقدسات والحفاظ على الوضع القانوني والطابع الإسلامي للقدس الشريف كعاصمة لدولة فلسطين.
وخلص بوريطة إلى أن المملكة المغربية “المتشبثة بالسلام كخيار إستراتيجي تظل مقتنعة بفضائل الحوار والتفاوض باعتبارهما السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بعيدا عن أعمال العنف والتصـرفات أحادية الجانب”.
– الادانات و التباكي لم يعد له نفعا مع الاحتلال . فما اخد بالسلاح لا يمكن استرجاعه الا بالسلاح و السلام .
هذا ما يسمى بالنفاق السياسي…واين رئيس مجلس القدس من كل هذا؟لكل من سيقول انه لا يجب علينا ان نكون فلسطينيين اكثر من الفلسطينيين انفسهم فهو احمق القضية الفلسطينية هي قضية دينية وعقائدية وانسانية وليست قومية او عرقية فالقدس الشريف لنا الحق فيه كمسلمين كما الحال للفلسطينيين…فمن لم يجعل القدس قضيته الاولى فلا كرامة له ولا مبدأ.
أي مغرب و أي عرب و أي مسلمين، رحم الله الاسلام و المسلمين فالقدس و رجالها رغم الحرب و الوباء يقيمون الصلاة لذلك تعرضوا لما هم فيه أما من حاربوا الاسلام و اغلقوا المساجد فهم في راحة حكومات العرب الله ياخد فيهم الحق و ديالنا هي الأولى
مايحز في النفس هو السكوت العالمي لهذه المجازر في حق الفلسطينين
ما نشاهد من تقتيل الفلسطنيين العزل و اعتقالات و تفجيرات هذه جرائم حرب صهيونية و العالم كله يندد و لكن ماذا نقول.
حسبنا الله و نعم الوكيل .
ما هو موقف الجالية أو الطائفة اليهودية في المغرب من تهويد القدس وتدريس المسجد الأقصى وتهجير المقدسيين من ديارهم ؟ أو ما موقفهم من احتلال فلسطين من طرف الكيان الصهيوني بصفة عامة ؟ طرحت هذا السؤال عندما لا حظت الصمت المطبق كلما تعلق الأمر بالهجوم على غزة ومنع المصلين من دخول المسجد الأقصى وتهجير السكان كأن سكوتهم علامة الرضى أو أن الصمت هو أيضا نوع من السلوك السياسي.
الصهاينة كلهم سواسية إزاء الفلسطينيين والمسلمين من يميني وقومي ويساري ومتدين وملحد.. كلهم إرهابيون ولا ينفع معهم إلا السلاح والرصاص.. مع الأسف الموقف المغربي ما زال ضعيفا
كل ما تفعله الدول العربية هو التنديد و البلاغات التي لا تسمن ولا تغني من جوع … ما يحتاج إليه الشعب الفلسطيني هو … ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾.
Je n arrive pas a comprendre pourquoi le Maroc ne veut pas lacher ce probleme absurde de la palestine. Des miliard de dirham vont en palestine et le resultat ils nous insultent au sahara Marocain.
Pour moi la palestine est pas mon probleme, c est la faute de la revolution arabe de 1916 d avoir lutter contre les ottomans .
Il n y a donc aucune difference entre israel et la palestine. Que des dechets de la colonisation
بوريطة يقول خطابات الكراهية البغيضة التي تنتهجها بعض التنظيمات الدينية المتطرفة الإسرائيلية وهنا يستتني رئيس العصابة قتلة الأطفال والشيوخ نطانياه خوفا من ردة فعله او انسحابه من التطبيع
كفى من الهرطقات الفارغة . و البيانات المستفيضة. ما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة .
تحية اجلال و اكبار للمرابطين و المرابطات باولى القبلتين و ثالث الحرمين الشرفين . من يقدمون ارواحهم فداء لله و لبيته المقدس.
اصحاب البيانات من الحكام العرب : مشكورون على قلقكم و انزعاجكم . فهذا اقصى ما يمكنكم ان تقدموه .
اشمن متاهات دينية ولا عقائدية اشريف راه نتوما هما المتاهات والتفاهات الإخبارية. قاليك جماعات دينية متطرفة واش عندكم الكاميرات ولا غير تايقولوا لكم راه العسكر تما ديال ليهود هو اللي خدام أسي محمد براكا من تغييب الحقيقة الصراع تما ماشي فلسطيني إسرائيلي هداك صراع عقائدي وجودي بين المسلمين واليهود وإلا نتوما مامعنيينش شوفو اشمن دين لمن تابعين.
اين شنقريحة وتبون الذان يتبجحان بدعم فلسطين ظالنة او مظلومة.اين “ثان جيش عربي” اتحداكم ان ترسلوا رصاصة واحدة لدعم المقدسيين. ولا عير بلا بلا في الغرف المكيفة.
مابقى ميتكال
او
مابقى مايتشاف
او
مابقى مايتسمع
كلمة وحدة نكولها
يربي انت الواحيد الي قادر تنصر الفليسطينين
قال جد الرسول (ص) لابره حينما اخذ ابله واراد ان يهدم البيت: قال ,ارجع الي ابلي فالبيت له رب يحميه.
فيجب الاهتمام بالشان الداخلي لبلادنا, البطالة التعليم الصحة. وكفى من هذه اسطوانة القدس
لقيتوا على من ضحكوا
القدس داوها الصهاينة وحنا عاطينها الكذووب
اعجبني الرئيس التركي السيد المحترم رجب طيب اردوغان الخوف فقط من الله ونحن مستعدون للحرب من أجل القدس زهرة المدائن
صدعتونا بهإد القدس و فلسطين.يدابرو راسهم.تلك ارض اليهود و انبياؤهم منذ ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََٱلاف السنين..إسرائيل يوسف سليمان موسى..وليست ارض حماس لوول كفى من العاطفة.الفلسطينيون مجرد عرق من الشام
أدان الوزير… وحذر الوزير…. وتابع الوزير… كما ذكر الوزير… وقال الوزير…. واستعرض الوزير….. ثم خلص الوزير…!!!! وجاء الصباح فسكتت شهرزاد عن الكلام المباح!!!! أودي بلاش الله يهديكم!!! خليوا الناس تدافع على حقها فالوجود على أرضها.
في بعض الظروف كان يمكن الصمت احسن من التصريحات التي تدل على الاستهزاء من ذكاء الناس والجميع يعرف حقيقة الامور والواقع اصبح واضحا جليا وكل طرف عرف مكانه !!
لقد قلت اخي الكريم ان ما أخد بالقوة يسترجع بالقوة و ادا كنت عسكري أظنك تفقه في ما يسمى موازين القوى . كيف لنا ان نحارب من أجل القدس و الأمة العربية مقسمة الى دويلات اغلببها تعداد سكانها لا يتجاوز 4 ملايين نسمة و جلهم لديهم مشاكل و حزازات و كراهية و بغض في ما بينهم …….. و يدعون انهم مسلمون . اللهم أرفع الغمة عن هاته الأمة يا رب العالمين
الهجوم على دور العبادة و المصلين أثناء الصلاة!هذا هو التشامح في مقابل “التسامح” الفاقد لمعناه الحقيقي!التسامح أصبح تبايعا، من البيع والشراء!تزوير المعنى و القيم مثل تزوير العملات في زمن العمالة!هل هجم فلسطيني واحد يوما على دار للعبادة؟الجواب الجدي هو طرد السفير الصهيوني!غير ذلك، ذر للرماد في العيون المتيقضة،المتقدة و الواعية بمرامي التطبيع الحقيقية!هل لبس جلابته الزرقاء أثناء إلقاء كلمته؟الجماعات المتطرفة يحميها نتنياهو الذي تم التطبيع معه!مات التطبيع؛عاش الصاروخ؛ عاشت المقاومة!أصبنا ب بُوزَرِّيقْ التطبيعي مع بوصفير السياسي، من صفر،الصفورية و التصفير ! ولات السياسة صفراء كَتْصَفَّر!الفراغ السياسي قاتل!
ارجوا من المغاربة الذين قاموا بالتطبيع مع إخوانهم الصهاينة وبحكم العلاقات القديمة والجالية القوية والتراث و النسوبية أن يتكلموا مع الصهاينة لكى يتوقفوا عن الاعتداءات على المسجد الاقصى واخواننا الفلسطينيين
وبهذا تكونوا قد اوفيتم وانتم مشكورين
تقبلوا منى الاحترام والتقدير
جاركم العدو من الجزائر
ليس للمغرب ولا للغيره من العرب أن ينبس أو مجرد أن يقول أأ، فهم يتبولون لا إراديا باقتحام الأقصى أو بدونه،
جوج ضربات صحاح بالبندير على يد شي معلم صحيح و ها القدس تحررت
مدارو والو اهما مجموعين على طاولة واحدة حسب الله اهما دايرين اجتماع عن بعد
خطاب الوزير فيه غموض وتناسى الحديث عن غزة وما يقع فيها من قتل. وكأنها دولة خارج فلسطين
وماذا عن التطبيع المجاني مع العدو الصهيوني؟؟!!
هذا الكلام لم يعد ينطلي على احد.
الذين يحملون شعار “الموت لأمريكا، الموت لليهود…” ؟ لماذا يتقاتلون بينهم، وعدوهم يسفك دماء إخوانهم ويعبث بمقدساتهم؟ أين إيران؟ أين أنصار الله؟ أين حزب الله؟؟؟؟
كلام بوريطة على حسببب فهمي ان الدولة المغربية أخذت العصا من الوسط. لا تميل إلى الفلسطينيين
ولا.الى الصهاينة. حتى لا تغضب عليها أمريكا.
القدس تستغيب .سقط القناع وانكشفت خيانة حكام العرب بنفاقهم السياسي فعرتهم امريكا وتم بجلاء خذلانهم للقضية الفلسطينية للحفاظ علي الكراسي فسرعان ما انفضح امرهم واصبحوا اديال وعملاء لامريكا واسراءيل .يا للذل والجبن وياللحسرة للقدس التي تبارك بدماء الشهداء .اينك يا صلاح الدين الايوبي لتشهد بغرابة هذا الزمان .ياللعار !ياللعار! حان الوقت للشعوب لان تقول كلمتها.
اين ايران واتباعها الذين يدعون انهم يدافعون عن فلسطين لماذا لم تتحرك ايران التي قسمت الفلسطينيين هل تلك الصواريخ الكررتونية التي تطلقها حماس هي من تحرر فلسطين الكل يزايد ويركب علي هذه القضية لتحقيق اهدافه اما فلسطين فهي اخر شيء عندهم
AL JAMIAA AL ARABIA est une boite vide fermer la et laisser les palestiniens se battre contre vos AMIS SIONISTES . seuls avec les armes fourni par l IRAN .
Tous ceux qui sont au pourvoir dans les pays arabe et musulmans ne sont que des juifs convertis, ils se montrent comme musulmans, mais c’est des pires ennemis de l’islam . Comment un petit pays fabriqué par les occidentaux pour détruire l’unité arabes et musulmane a gaspillé des milliard de dollars dans la construction des stades de foot pour organiser soit disant la coupe du monde, Ce ne sont pas des musulmans que par les noms qu’ils portent, . Il n’y a aucun chef d’état arabe qui est musulman et pense au musulmans, tous ont ramassé et volés des richesses des pays pour les donner au juifs en Amérique. C’est pour cela que les juifs sont forts avec des armes sophistiqués. Le monde occidental demande arrêts des tirs de roquettes de gaza et ne demandent pas arrêts des bombardements par des avions américaines sur gaza et sur les maisons des civils.. les juifs c’est pire que Hitler,. il oublient que les musulmans les ont protégés durant des siècles.
,كفى من الكلام الفارغ والتنديدات الحرباء حان وقت ولعلعة القرطاس وارجاع الحق لاصحابه