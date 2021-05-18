المغرب يستدعي سفيرته في مدريد لإجراء "تقييم العلاقات مع إسبانيا"

تتواصل التطورات المتسارعة بين المغرب وإسبانيا بسبب ملف المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى سبتة المحتلة؛ إذ استدعى المغرب بشكل مستعجل سفيرته في مدريد كريمة بنيعيش.
وكانت وزيرة الخارجية الإسبانية استدعت السفيرة المغربية في وقت سابق من يومه الثلاثاء، وأبلغتها أن “مراقبة الحدود كانت ويجب أن تظل مسؤولية مشتركة بين إسبانيا والمغرب” بحسب تصريح وزيرة الخارجية الإسبانية ارانتشا غونزاليس لايا.
وقال مصدر دبلوماسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن استدعاء السفيرة المغربية كان ضروريا قصد التشاور ودراسة الخطوات المقبلة.
ويرتقب أن يعقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اجتماعا مع سفيرة المملكة المغربية بإسبانيا، فور وصولها، قصد النظر في التطورات المتسارعة بين البلدين.
واعتبرت مصادر مسؤولة، في حديث لهسبريس، أن ردود الفعل الصادرة عن الجانب الإسباني “خطيرة”، مشيرة إلى تنظيم مظاهرات أمام مقر سفارة المغرب بمدريد ووصف المملكة المغربية بنعوت غير مقبولة.
ويتجه المغرب، وفق مصدر مطلع، إلى إجراء “وقفة تأملية” في العلاقات مع إسبانيا، لا سيما وأن مدريد تريد تعاونا أمنيا فقط في الجانب المتعلق بمحاربة الهجرة غير النظامية بينما تعمدت استقبال زعيم البوليساريو بجواز سفر وهوية مزورين دون إخبار السلطات المغربية.
ولم تستبعد مصادرنا أن يتم تعليق التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا، بعد تقييم شامل للعلاقات الثنائية بين البلدين على ضوء تطورات استقبال زعيم جبهة البوليساريو.
ودعت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، المغرب وإسبانيا إلى “التهدئة” والتوصل إلى اتفاق بينهما، تفاديا للمزيد من التصعيد.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: “أعتقد أنه من المهم للغاية أن يتوصل المغرب وإسبانيا إلى اتفاق لمحاولة تهدئة الوضع”.
ووفقا للناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، فإن الأزمة التي اندلعت في الساعات الأخيرة هي أيضا “مثال آخر على التحديات التي نواجهها جميعا في محاولة إدارة الهجرة العالمية بطريقة إنسانية تحترم الكرامة الإنسانية للناس”.
وقالت السفيرة المغربية في إسبانيا كريمة بنيعيش، في تصريح صحافي قبل استدعائها من قبل الحكومة الإسبانية: “في العلاقات بين الدول، هناك أفعال لها عواقب يجب تحملها”، في إشارة إلى قرار إسبانيا تقديم الرعاية الطبية لزعيم جبهة البوليساريو وعدم تقديم أجوبة مقنعة بعد ذلك.
وأضافت السفيرة المغربية أن هناك “مواقف لا يمكن قبولها”، وشددت على أن “العلاقات بين الدول المجاورة والأصدقاء يجب أن تقوم على أساس “الثقة المتبادلة التي يجب العمل عليها ورعايتها”.
الله يرضي عليكم..كايتعاملو مع المغرب فحال شي ولد صغير ..وقفو رجال مع ولاد بورقعة الى بغيتو يحتراموكم..راه للغرب كلو كايعرف غي المصالح..والمغاربة ربي ولادكومووشدوهوم عندكوم وباراكا من ولد طلق..براهش باقين يلا فقصو من البيضة قاليك باغي يحرك..على زين ترابيكم واخلاقكم وكفآتكم..الغرب مانقصوشي البراهش اللي بلا فايدة
بركة من الحكرة د اسبانيا مؤخرا وزيرة خارجيتها فندوة صحافية خرجات عينيها فبوريطة و داك نهار الانزال الامني على جزيرة ليلى وا صافي صافي صافي جمعو ريوسكم المغاربة و حمرونا الوجه
ماطلعش مطلعش ههههههه لبغا يربح العام طويل
إسبانيا استقبلت زعيم البوليساريو لـ’أسباب إنسانية’ـ فكان رد المغرب إرسال الإنسانية جمعاء إلى إسبانيا.
على من تضحكون فين كنت هاد 60 سنة ياله بانت ليكم اسبانيا راه عقنا بيكم صافي .
المواطن هو الضحية
اسبانيا بانت على الحقيقه راها ماكتبغيش المغرب من بكري باغا المغرب ديما لتحت
الطرح بدا يسخن
علاش من قلنا ليكم حاكمو المجرم الكبير الدي دخل إسبانيا بمباركة منكم نكرتم وجوده بتاتا وتماطلتم في وجوده بدعوى إسانية.
دابا غادي نعلموكم الروح الإنسانية ونعطيوكم درس عليها تبقاو طّرحو الراس للمغاربة يا آل بورقعة.
هدا هو أنسب وقت ليعيد المغرب نظره في علاقاته مع دول لا تكثرت لمصلحته ومصلحة شعبه كاسبانيا وألمانيا مثلا.
إما أن نتعاون على الحلوة والمرة وإما الطلاق وأبغض الحلال عند الله الطلاق. اسبانيا تريد تعاونا أمنيا وتريد المغرب دركيا وشرطيا لحماية حدودها وحدود اوروبا ككل لكن بالمقابل تستقبل زعيم آخر الزمان والفضيحة بهوية مزورة قصد العلاج لدواع إنسانية. من يصدق هذه الخرافة. يجب على المغرب حماية حدوده من المنافقين والأعداء فقط أما اسبانيا فتتكفل بحدودها وأمنها خصوصا أن لها من المؤهلات اكثر من المملكة المغربية وكل أوروبا تساعدها اكثر من المغرب. يجب تسمية الأمور بمسمياتها تعليق التعاون الأمني مع اسبانيا في جميع المجالات .
مسكينة هاد السفيرة، كول واحد منين كيعيط عليها. البارح اسبنيول أو اليوما لمغاربة. ديرو حاجا زوينة، قطعو العلاقة مرة وحدة، لي ليها ليها، أصلا إسبانيا هي من أعطت السبب المباشر لذلك. في اليوم الموالي لقطع العلاقات ستعم جنوب إسبانيا مظاهرات كبيرة جدا و مرفوقة بأعمال شغب من طرف صيادي الأسماك في المياه الإقليمية المغربية. علاقة رابح-خاسر هي علاقة غير معقولة و من أجل حرمة الوطن وجب على الأقل التهديد بقطع هذه العلاقة. تحية لكل من يحمل هم الوطن في وجدانه، تحية خاصة لناصر الزفزافي رمز الوطنية بلا حدود.
ما قامت به إسبانيا غير مقبول و في نظري هي خيانة عظمى يجب أن تتحمل عواقبها و أظن أن المغرب لا محالة سيسعى إلى قطع العلاقات نهائيا مع هذه الدولة المحتلة و الخائنة.
للتذكير فالمغرب مستعد لقطع العلاقات مع أي دولة تفعل معشار ما قامت به إسبانيا…
أزمة ديبلوماسية مع ألمانيا، مع الجيران في الشرق والجنوب و الآن أزمة ديبلوماسية و توتر مع إسبانيا! المواطنين بالآلاف يلقون بأنفسهم إلى المجهول في عرض البحر بدون تحرك السلطات والقوة العمومية لمنعهم! هل سنضغط على إسبانيا بمواطنينا؟ من أغلق معبر سبتة مصدر رزق الناس؟من المسؤول الحقيقي؟هل أصبحنا دولة فاشلة مفلسة؟ التطبيع ينهار، الاعتراف لم يكتمل،التنمية لم تتحقق،الأوراش فشلت،المجتمع والأسرة في تفكك،الاقتصاد منهار،البطالة والإجرام في تفاقم!المشاريع وهمية،الأحزاب فاسدة،المستقبل غامض و معلق! ماذا ينتظر الشعب للتحرك؟هل أصبح وزير الخارجية الأمريكي يدافع عن فلسطين؟ هل أصبح يعترف بفلسطين؟ هل انقلب الموقف الأمريكي بالصواريخ و الانتفاضة؟ يالها من ديبلوماسية زرقاء بوريطانية تحقق المعجزات! هل تحدث السيد بلينكن عن الصحراء و اعتراف ترامب؟ هل أصبحت قضية فلسطين التي تم بيعها أهم من قضية الصحراء؟
رأيت صورة لرجل ببدلة نجاة وسط البحر يحمل رافعا يديه لحمل طفل رضيع محاولا العبور. أي صورة يعطي المغرب للعالم. سوف نضغط على اسبانيا بارسال شعبنا ليغامر في المياه كي يصل الى أرضكم؟ ألا يظهر هدا للعالم بشاعة العيش في المغرب؟ ألايبدي أن الدولة المغربية لاتهتم بما يقع لشعبها وأنها لاتهتم به بل تستعمله كورقة ضغط ؟ يقولون أن المغرب ليس دركي أوروبي ولكنه فعلا دركي أوروبا الدي يقوم بقمع المهاجرين بطرق لابشرية، لأن أوروبا لن تقمع المهاجرين وتضحي بسمعتها في حقوق الانسان.
المستفيد الوحيد من هذه الظروف التي تمر بها العلاقات المغربية الاسبانية هي الجزائر .التي ينطبق عليها المثل المغربي” العايق حاضي الفايق والدمدومة قاضي حاجة” رغم ذلك يجب الضغط على اولاد بورقعة الى أخر رمق.
أخيرا بورقعة و الإتحاد الأوروبي عرف خطر الإنهيار الثلجي و عواقبه.
إسبانيا خصها دير فبالها أنها عندها حدود برية مع القارة إفريقيا بجميلها و قبيحها و ليس فقط مع المغرب حيث تتهمنا دائما في إطار تفكيرها الضيق.
يمكن لبورقعة يسهل الطريق للمهاجرين للذهاب إلي سويسرا و السويد و عند ماما مركيل. إتحاد فاشل و منافق و قد حسبتها إنجلترا جيدا و غادرتهم.
قبل أن تستدعي الرباط السفيرة المغربية. كان قد سبقها استدعاء من الحكومة الإسبانية
من داخل المغرب، كتبان لينا اسبانيا بحال شي ديناصور، على مستوى الدولي اسبانيا ليس لها اي قيمة .
صحيح ان علينا التركيز على بناء اقتصاد وطني قوي، و هذا ما يبرر يجوب اقامة علاقة جيدة مع الجيران، لكن اسبانيا بالخصوص تحتاج الى بعض الصدمات.
و متى كان المستعمر على حق و المغرب مستعد لجميع الاحتمالات فلسنا بلد مليون نسمة فادا كان بيننا مليون من اتباع اسبانيا فلا يهمنا
احسن ورقة ضغط هي الصيد البحري و مقاطعة السلع الاسبانية و الرزق على الله
ليبيا فيها بعض الملايين و احتارت فيها عدة دول و الخوف من الله عز و جل
المغرب لديه نفس طويل جدا.. وما جرى البارحة مجرد قرصة اذن.. والاوراق الرابحة في يد المغرب كثيرة.. تريد اسبانيا ان تظهر بمظهر القوي لكن نرفزتها و بعثها لقوات الجيش دليل على خوفها الكبير.. مثل هذا المشكل في المغرب سيتم حله برجال الامن و القوات المساعدة وليس بارسال الجيش.. هذا دليل على الضعف و الرعب رغم ما يريد الاسبان تسويقه.. نزول المدرعات الاسبانية ما غاديش يخلعنا.. اذا كان بورقعة يظن انه سيحل المشكل فله ذلك.. على المغرب انهاكهم وعدم تركهم يرتاحون..
نقطة اخيرة وهي استنجاد اسبانيا باوروبا لمواجهة المغرب.. وهذا القرار لوحده يظهر من يوجد في موقف ضعيف..
الغرب لا يعرف إلا لغة المصالح .برابو المغرب هادي انا معاكم
الاحوال الجوية ساعدت كثيرا في هذه الظاهرة . لكنها اليوم بحدة أكثر.
السلطات الاسبانية ستعيد هؤلاء المتسللين من حيث أتو.
الاغلاق أثر كثيرا على المغاربة الذين اعتادو على التجارة مع سبتة المحتلة.
الحكومة المغربية تتحمل كل المسؤولية على الاوضاع في بلدها.
كان عليها أن تمنع التهربب قبل استفحاله ( أيام كان المهربون فرادى أو عشرات) .
الآن الفنيدق أصبح مدينة متوسطة العدد السكاني ، و كلهم يمتهنون ( التهريب المعيشي ) نقلا ، تسويقا. أبناء المنطقة الاصلين كانوا مزارعين و فلاحيين تقاطر عليها التجار من الشمال المغربي كله ( من طنجة الى الناظور)
الان على الجكزمة أن تجد الحل لا أن ترمي بهم في البحر لانتشالهم من قبل اسبانيا.
العز كبرها تصغار ولي ليها ليها..بورقعة مابغاوش يحشمو ولاعبين معانا ضامة باغين يبيدقونا.المغرب ابان انه دولة امة وقوة اقليمية وليس قهوة اقليمية (مثل من يحتج على الدول الافريقية الفقيرة الضعيفة)..تساؤل؟؟اين رئيس الحكومة الاخونجي لماذا أطبق الصمت واخرس لسانه في هذه المعمعة،عليك يا العثماني ان تكون رجلا وشجاعا وتخرج بكلمة وبيان رسمي كرئيس حكومة ، كما تفعل هذه الايام وبحوارك المباشر عبر قناة الجزيرة بصفتك الحكومية (وليس الحزبية) حول احداث فلسطين عندما قمت بادانة اسرائيل ووصفتها بالكيان الصهيوني وانها ترتكب جريمة حرب ودافعت عن حماس والجهاد الاسلامي وكل اصحاب صواريخ عاشوراء الطائشة..الآن نريد منك نفس الشيء ان تصرح رسميا ان سبتة ومليلية مغربيتين وان اسبانيا ترتكب جريمة استعمارية وتمارس القوة والتسلط على الثغرين وعلى المهاجرين الواصلين لهما..ام ان شطارتك تتحصر فقط في ملف فلسطين البعيدة بدلا عن البلاد التي تشغل فيها منصب رئيس حكومة وتتقاضى عليه مبلغا شهريا كبيرا وتعويضات من اموال دافعي الضرائب..حادگ غير فتخراج العينين على اسرائيل لي بعيدة عليك وموقراك ومعاوناك تحت الدف..
الجارة الشرقية تعمل كل ما في وسعها الى جر دول الاتحاد الاوروبي لعداء المغرب وضد الوحدة الترابية خصوصا بعد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على مناطقه الجنوبية فقرار استدعاء المغرب لسفيريه ببرلين ومدريد صحيح ويجب على المملكة المغربية قطع كل التعاون مع اسبانيا امنيا وسياسيا ويلعب بورقة الهجرة السرية حتى تغير اسبانيا مواقفها العدائية ضد المغرب والتامر مع النظام العسكري الديكتاتوري ضد مصالح المغرب العليا.
يجب على النظام المغربي التعامل بحدر مع الدول القوية اقتصاديا وعسكريا وتجنب ردود الأفعال الغير محسوبة لأن بلادنا لا تتحمل المزيد من الأعداء وتغيير سياساتنا الخارجية يجب العمل عليه على المدى البعيد .
المغرب أصبح رقم صعب إياكم واستفاقة الأسود ❤️❤️❤️
لا هوادة مع هذا الجار الخاءن ولا تعاون امني من اليوم
العلاقات الدولية أصبحت اليوم تعترف فقط بالقوي
تمنيت لو ان المهاجرين الأفارقة نزحوا اليها وبكثرة أولا بإزعاجها وتأنيا من اجل تحسين وضعيتهم وتألتا من اجل ان نزيح الثقل الدي كانوا يسببونه لنا ليس كرها فيهم او لا نحبهم بل اقتصاديا نحن غير مستعدين على استقبال اخرين ونحن نعاني اصلا من الأزمة
لدينا اوراقا حساسة وخطيرة مع أوروبا وإسبانيا بالخصوص وعلينا ان مدرس جميع الخيارات بما فيها الانفتاح على امريكا اكثر والصين والهند واليابان وتركيا
نحن معكم في كل القرارات التي تتخذونها صوب هذه الدول النازية
تبا للجغرافيا مرة اخرى
إلا أوروبا قاطعت المغرب إقتصاديا را الشعب لي هيخلص ماشي مليارديرات العصابة الحاكمة. مليون مغربي تتعيش في إسبانيا و 5 مليون في باقي أوروبا
يبدوا ان اسبانيا راغبة في التصعيد عوض التلطيف بزيارة رئيس حكومتها الاستعمارية لمدننا المحتلة في هذا الوقت والمغرب استدعى سفيرته ردا على الخطوة وعلى تصريحات بورقعة حول احداث سبتة ومليلية الاخيرة..المغرب وضع اصبعه على الزناد ولكنه لازال لم يظغط عليه بعد..المغرب طلع النيڤو في مواجهة المتربصين وكل الاعداء الذين انكشفت حقيقتهم منذ الاعتراف الامريكي الناريخي الشهير،سواء المعروفين من زمان ككيان الفراقشية الشرقي وسنطيحة السنادلية التابعة لها اضافة الى المانيا النازية ومملكة بورقعة شمالا وحتى اقليم شنقيط جنوبا..انها ساعة الانحاد والالتحام والا لتفاق على ثوابت ومصالح الأمة وتجاوز كل الخلافات جانبا..اين هي المسيرات والهبات لنصرة المغرب يا مغاربة..اين هي الشعارات والهتافات..ام انه فلسطين اولى الفلسطينيون يستحقونها اكثر منا..كفاكم سكيزوفرينيا وغسيلا للدماغ..افيقوا من سباتكم..مصلحتنا مع امريكا ومع اسرائيل(التي تعادي اسبانيا)..نعم للاعلان الثلاثي المغربي الامريكي الاسرائيلي هو القوة الرادعة للكل..ماكين غير تسونامي مونامي..
أنا متفق مع صاحب التعليق رقم 4 ههههههه
المغرب مع بوريطة اصبح اقوى دبلوماسيا ، كما انه عمل على حل العديد من الملفات.
الجوار يلزم الاحترام من الطرفين وان لا يؤدي أحد الآخر.
اولا :انا شخصيا اعتبر اسبانيا دولة متخلفة مقارنة بباقي دول اوروبا. ثانيا:اتذكر عندما كنت تلميذا ضابطا بالبحرية التجارية المغربية ان الاسبان كانوا ينسلون الى الباخرة للتسول :خبز.سجاءر وكنت نطردهم وننعتهم باوصاف قبيحة.هذه الصورة تجذرت عندي خول هؤلاء الخيطانوس وحتليا يتجرؤون على بلادنا وهم حثالة اوروبا.
و لو استدعتِ السلطات المغربية سفيرته في مدريد فلنْ يُغيِّرَ ذلك من موقف إسبانيا شيئاً ، إسبانيا دولة ديمقراطية تحكمها مؤسسات دستورية حقيقية ، و لن تستطيع السلطات المغربية التأثير على قرارات إسبانيا التي لا تأْبَهُ بضجيج السلطات في المغرب.
يجب استدعاء سفيرة المغرب بالمانيا
وسفيرة المغرب في اسبانيا
و كذلك سفير المغرب في بلجيكا
غير قادرين بالقيام بمهامهم على احسن وجه
و دون المستوى
السياسة الإسبانية كما نلاحظ هنا في إسبانيا هي سياسة خبيثة،ترحب وتستقبل أهل الريف وتعدل لهم أوراقهم أما المناطق المغربية الأخرى تحكرهم ولا تتساهل معهم وترجعهم إلى المغرب.نية إسبانيا مع البوليزاريو و الريف موضوع شك،خاصة اليساريين يطبخون للمغرب مفاجئات خطيرة،حذاري ثم حذاري
في هاد الوقت يجب مطالبة بالمدنتين المحتلة أمام أمم متحدة ثم نضمن لكم تدفق مهاجرين الى أراضي إسبانية أما سبتة ومليليا أراضي مغربية عن أي صداقة
تتكلم إسبانية بإدخاها كبير مرتزقة بوليزاريو هدا يفسر
أن إسبانية متواطءة مع جارة مشؤومة على قضية صحراء مغربية . لا تراجع الى وراء ليس هناك ما نخسره
هادي ها الهجرة غير الشرعية ، مزال تشوفو منين يحبس عليكم المرقة ديال المخابرات و يخليكم محاربين مع الارهابيين و ديك الساعة اتعرفو قوة المغرب الحقيقية
شعب المغرب اقوى مما يتصورون ، لن ينسو ما فعله اجدادنا في الاندلس ،وما فعله عبد الكريم الخطابي….وسيفعله أبنائنا بهم ان هم لم يستحييو و يجمعوا راسهم ،راه المغربي ما عندو ما يخسر…غي الدنيا راه خاسرها مع العثماني..
ياله مسيرة خضراء غير نضامية ولكن اعطت أكلها ساهلة نحرر المدينتين الله اكبر
العصابة تمد إسبانيا بانبوب الغاز مجانا على حساب المصالح المغربية الاسبان يمشون كما يقال وراء أنبوب الغاز المجاني
“مراقبة الحدود كانت ويجب أن تظل مسؤولية مشتركة بين إسبانيا والمغرب”” والمجرم الذي دخل لأسبانيا بجواز مزور .بتواطء مع الجزاءر،ما ما محله من الأعراب؟ على الاقل الحراكة دخلوا بدراعهم سباحتا.
وبقاو تلعبو كاشكاش والشعب كيموت وكينشرد في بلدان الناس. منين كتوحلو كتقدمو الشعب للعصا. دولة ديال نهب الثروات وتهريب الاموال. عاشت اسبانيا دولة الحق والقانون التي تحترم شعبها راها دايرا فينا الخير اكثر من عشرين مليون مغربي داخل المغرب وعشرة ملايين مغربي في اسبانيا موكلاهم ومشرباهم وملبساهم ومداوياهم ومخلصاهم ومهليا فيهم اسبانيا ونتوما شنو عطيتونا؟؟
لم يعتبروا أن الحماية التي يفدمها لهم المغرب لديها ثمن، ومنها أن تتعامل اسبانيا مع المغرب الند بالند، وليس خادما لديها لا تهتم له.
انا شخصيا احبد فكرة اللجوء الى المديبتين المستعمرتين سبته ومليلية من طرف المهاجرين المغاربة و الافارقة و السوريين للضغط على مدريد للاستسلام.
وانصح المهاجرين بعدم حمل الهوية عند الاختراق وطلب لجوء فوري على التراب الاسباني.
اما السلطات المغربية عليها رفض الراجعين الى المغرب من دون اتباث الهوية من السفارة المغربية في مدريد.
الحكومة الاسبانية وقعت في خطأ فاااادح..
وهو استدعائهأ للسفيرة المغربية لطلب توضيحات حول المسيرة الزرقاء ل 6000 مهاجر نحو الثغرين المحتلين.
هذا في الاعراف الدبلوماسية يسمى تحليل الاحداث بناءا على سوء نية مسبق.
الحكومة الاسبانية و دون طلب اي توضيحات من السلطات المختصة في المغرب و دون التواصل مع الجانب المغربي عبر القنوات المتعارف عليها في مثل هذه الحالات و دون انتظار رأي السلطات المغربية و دون حتى اجراء تحقيق حول ما وقع…قامت مباشرة و بسوء نية مطبنة بإعتبار ان ما حدث كان عمدا من طرف السلطات المغربية..وهذا خطأ دبلوماسي فاااادح بل و صبياني..
صحيح ان دخول 6000 شخص للثغرين حدث هز فرائس اوروبا كلها و ليس اسبانيا فقط..وصحيح انه قد يكون المغرب تراخى في محاربة الهجرة غير الشرعية…ولكن أولا يجب القيام بتحقيق لمعرفة هل الامر كان بسبب قرار رسمي من المغرب ام انه مجرد تراخي لحراس الحدود او ان الامر له علاقة بضعف المراقبة او الامكاتيات.
اسبانيا و دون تفكير اجزمت ان السلطات الرسمية المغربية سمحت رسميا بدخول المهاجرين الى الثغرين و هذا تصرف خطير يتجاوز الاعراف الدبلوماسية و الاحترام الواجب بين الدول.
على المغرب الان اخراج ورقة جبل توبريك بل و حتى القيام بانزال عسكري بكل العتاد العسكري الدفاعي
و الهجومي بجزيرة ليلى فاوراق الضغط المغربية متوفرة و ما على المغرب سوى استعمالها في مواجهة حكومة شانتيش المتدهورة شعبيتها و الفاقدة لمصداقيتها السياسية فحتى ملك اسبانيا غير راضي على سياسة سانتيش المتحالفة مع الفرق ذات التوجه الانفصالي
على مملكتنا الشريفة أن تقف وقفة رجل امام إسبانيا. إنتهى زمن الضعف. سنحرر الأندلس من جديد إن شاء الله وليس فقط سبتة ومليلية. أتركوا الأفارقة يصلون إليهم من أجل أسباب إنسانية كما قالوا بالنسبة للمرتزق
السلام عليكم نفقد الجيران على التوالي من الشرق الجزائر والشمال اسبانيا و الجنوب موريطانيا اما الغرب فلا يوجد غير البحر و السؤال هنا من على صواب نحن ام الجيران
ملي ترامب اعترف بمغربية الصحرا وحكامنا ضاسرين وتيتحداو أوروبا أكبر مستورد ومستثمر في المغرب وتيعيش فيها 6 مليون مغربي،ترامب مشى وباين حكامنا مافخبارهومش وأن الشعب هيعاني وهينفجر
و مازال العاطي يعطي…. برافو المغاربة. لنرى من هو الذكي يا ولاد الكلاب. أما لقطاء كوريا الشرقية فأمرهم سهل.
طحنهم آت و بطرق شتى
السلطات المغربية تنهج سياسة التبرهيش. أطفال في عمر الزهور مكانهم مقاعد الدراسة و ليس أدوات ضغط.
أتمنى من المغاربة أن يقفوا وقفتا واحدة وراء ملكنا .وبادن آلله نحن المنتصرون وخاصة في هده اللحظة من التاريخ ..فالعالم قبل كرونا ليس كبعده. ..يحي المغرب شعبا وملكا
أخيرا عاقت و فاقت بلادي بأنّ أوربا تُطعِم و تُعالج عدُوّا لهما. تستغلّ من هذا الاسماك و الصيد … و من داك الاخر تستقبل غازا مقابل دعمه.
يجب استرجاع سبتة و مليلية كفى من الذل و الخوف
اللي لها لها
مولفين الأزمة غير فتحو لنا حرب راه مكاين ما يدار بعدا نكونو جيل رجع سبتة و مليلية نزيدها في cv
واش السفيرة غادي تجي في طيارة خاصة حيت الحدود راه مسدودين.
BRAVO LE MAROC
DIMA MAROC TETE HAUTE
soit le maroc soit le polisbel
agharass ahgarass pas de zig zag la vérité doit éclater
تحيا بلادي المغرب .المغرب ماكليعبش .القرار لي خداتو الخارجية المغربية صاءب 100في 100.نحن جنود مجندون وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ولن نفرط في شبر من وطننا. ودول الجوار تتحمل مسؤولية أفعالها ماكينش شي تعاون من طرف واحد.حنا مع التعاون المشترك.ومع منطق رابح رابح والصحراء مغربية وسبتة ومليلية مغربيتان ومن لم يرض فليشرب ماء البحر
C’est le moment où jamais pour récupérer sebta ou melilia
Maintenant il faut que les partis politiques Marocain ( pas le governement Marocain) parlent de la cause du Basques et Catalonia. Ces regions meritent l’independence de l’entite Espapgnole
Aussi il faut FAIRE COMME LA TURQUIE, laisser nos freres Africains envahir l’Espagne pour eduquer ces racistes et leur montrer ce que l’humanitaire veut dire
اسبانيا عندها الاتحاد الاوروبي و المغرب عند بوريطة اما جل المغاربة لو فتحت الحدود لن يبقى احد سيبقى بوريطة و سفاراته في الصحراء
راه خاصنا نسترجعو سبتة و مليلية باش ما بغاو . وباركا من الخنوع و الخضوع و الخوف. خاصنا نترجلو شوية بحال جدودنا اللي فتحوا الأندلس . الشجاعة تقهر الاقوياء.
” كبّرها تصغار” .. الله يرحم عليها كلمة للملك الحكيم الراحل الحسن الثاني .
ايها المغاربة هيا كلنا يد واحدة رغم اتجاه والميولات السياسية معرفتنا واحدة وهي وحدة المغرب من شماله الى اقصى جنوبه وحداني من الجار الشرقي هو منه جميع المشاكل
احب من دولتي ان تستعمل مع المانيا واسبانيا والجزائر المثل الناظوري او ربما المغربي”اللي شد عليا شي صخرة يطلقها”من شد عني صخرة فليطلقها”,الخوف من الاخر يزيد في طغيان الاخر وفي العبودية المذلولة للخائف.الانسان يجب ان لا يخاف الا من الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى لا يظلم احدا ومع ذلك نخاف منه لان البشر من طبيعته التقصير في اوامر خالقه ,اما البشر فرغما عن انفه ان يتعامل مع الاخر لان المصالح مشتركة فاذا كانت اسبانيا او المانيا لا تخاف عن مصالحها مع المغرب فلماذا يخاف المغرب عن مصالحه مع هؤلاء المنافقين.اوقفوا هؤلاء الى حدودهم وما كتب على الجبين لابد ان تراه العين ولا دخل لاسبانيا في مستقبل المغرب ولا في عيش المغرب
ستكون ان شاء الله مسيرة نحو سبتة و مليلية لطرد الاحتلال ، اما العلاقات مع اسبانيا، فيقول المثل المغربي ” اللي لاصقة بالمسكة ، غير تطيح ” والى كانت العلاقة مع اسبانيا على سبة غير يعاد فيها النظر.
لاتنسوا من ايقض الفتنة بين المغرب و اسبانيا
دولة بني بططوش المجرمين
لكن ربما الامور تمشي في اتجاه لا يحمد عقباه بالنسبة لدولة الكابرانات
هذه مناسبة لكي يعلم الاتحاد الاوربي و العالم الحقيقة و هي ان من وراء كل هذه الفوضى ومن يمارس افعال اجرامية من قبيل التزوير و اشعال الفتن بين الدول
من وراء كل هذه الجراءم دولة ارهابية على راسها عصابة من العجزة الشواذ
في الحقيقة أن إسبانيا إنفضح أمرها بأنها تعمل في الخفاء بتمويلها ورعايتها للجماعات المسلحة التي لها صلة بالإهاب في الصحراء الكبرى وشمال إفريقيا والأندلس… والسؤال هل كانت إسبانيا تعمل على وجهين ؟؟!! بمعنى أنها تحارب الإرهاب في الضاهر ،لكن ترعاه وتحميه في الخفاء حتى إنفضح أمرها …!!!
يجب على المغرب سحب السفراء من اسبانيا والمانيا وعدم ارجاعهم حاليا ويجب عليه عدم التعامل مع الحكومتين الحاليتين في المانيا واسبانيا وعندما يتم تعيين حكومتين جديدتين في المانيا واسبانيا يتفاوض معهما من موقع قوة يجب على المغرب اغلاق ادنيه ولايقبل المال 10 مليون دولار او 20 مليون دولار هو مبلغ هزيل جدا يجب لعب ورقتي الهجرة وعدم تجديد اتفاقية الصيد حتى ينتزع اعترافا اوروبيا جماعيا بالصحراء هده فرصة المغرب يجب على المغرب الضغط بقوة ان لايتراجع يجب على المغرب ان ينتقم منهم كما اضهرو لنا العداء في ملف الصحراء سيرضخون في النهاية
شفت واحد السيد كيقول باللي عندو سبعة الدراري سيفطهم كلهم البارح ولكن مافراسوش باللي هاديك البلاد لاش سافط ولادو ما كيتزوجو و يولدو حتى يكونو مستعدين ماديا.ماشي ولد وارمي في الزنقة ؤما يزعجوني في الشباب إللي وصلوا لاوروبا هو عوض ما يبقاو في دول جنوب أوروبا اللي تقدر تخدم بلا وراق في الفلاحة والبناء حتى تقاد أوراقك كما يفعل أبناء الجنوب الشرقي كيجيو لأوروبا الشمالية اللي صعيب تخدم تخدم بلا أوراق وصعيب تصاوبهم وكيبقاو أطلبوا في الزناقي .
إن المملكة المغربية لطالما حافظت على مصالح أوروبا بتحملها مهام دركي اوروبا واستقبالها لمئات الالاف من المهاجرين جنوب الصحراء مع ما يتطلب الامر من انفاق على ايوائهم وتطبيبهم وتدريس ابنائهم بالرغم من الضغوط على البنيات الاجتماعية التي تطبع البنية السكانية للمغرب والذي أكثر من نصف سكانه دون العشرين سنة . لكن بالرغم من ذلك لا تكثرت اسبانيا وألمانيا ودول أخرى لهذه التضحيات بل وتسهم في عداء المصالح العليا للمملكة المغربية واستقرارها باتخاذ قرارات رعناء غير مقبولة،
لم تبقى للمغرب في اوروبا الا فرنسا و حتى هي لم تتفاعل مع الاعتراف بالصحراء المغربية، فتخاصم مع المانيا، بلجيكا، هولندا، السويد و الان اسبانيا. والشعب لم يفهم شيئا الا انه وجد نفسه كبيدق يتم استغلاله من بعض اللامسؤولين للضغط. سياسة فاشلة ولن تاتي بخير للشعب المقهور و المغلوب على حاله، اما المسؤولين فهم في في فيلاتهم و ضيعاتهم يصدرون الاوامر بهوافتهم.
على الشعب المغربي أن يقاطعو..ركوب الحافلات. الزا الاسبانية…وعلى الحكومة كدلك.ان….تمنع..هده السنة..عاملات الفراولة من الدهاب إلى. .اسبانبا…رءبس الحكومة الاسبانية….تكلم عن سبة.وملياية…سيدافع عنها الشعب الاسباني وعن أمنها. ……كلام لن يتحمله عقول المغاربة. …….. ….ومن الآن فصاعدا… الجارة الشمالية…..أصبحت. ..منخرطة…في طريق جنرالات الشر…….. .كان هدا شرط من المؤامرة.سابقا وكدلك.دخول إبراهيم غالي..إلى. إسبانيا. …ومعاكسة المعرب مقابل. النفط.. وإلغاز. ..بدوني..مقابل . …
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أعتقد حان وقت إقالة الوزير بوريطة وكل من له يد في هاذ التخربيق اللي تايحصل في المغرب . إسبانيا فيها مليون مغربي أعباد الله واش هاد الحكومة تتفكر في الشعب ولا والو لاحول ولا قوة إلا بالله ؟ ثم مليوني ونصف المليون مهاجر مغربي من الجالية الذين يعبرون إسبانيا عندما يعودون الى المغرب ما مصيرهم وعملية مرحبا ما مصيرها؟ واش كاين شي مسؤول في الدولة تيفكر في الشعب ولا والو ؟ أسيدي لعجب لعجب لعجب
يجب على المغرب تعليق التعاون القضائي و الاستخباراتي مع إسبانيا.
إلى صاحب تعليق المسيرة الزركة، ابدا لن تعرف ما معنى إعادة التمركز الإقليمي والعالمي في ظل المستجدات الجيوسياسية المحيطة بقضايا كثيرة، انت وامثالك تحبون الانبطاح و الذل والهوان الكرامة والسيادة أبعد ما يكون على شخصيتكم، المغرب تاريخ مرة من فترة تقارب القرن وهو ضعيف حينما أتى اليوم الذي يستقوي به،تضربه انت امثالك تحت الحزام الذين يقولون الفوسفاط والحوت وجوج بحورا ووو، يجب أن تعرف ان المغرب يريد أن يعيد كل الثروات إلى إلى أبناء الشعب…. هذا إن لم تكون بوصبع زرق لأن تعودنا انتحالكم لصفة المغربية فهي عقدتكم بالأساس
في ليلة واحدة 6000 مغربي هرب من المغرب . امهات مع اطفالهم الرضع . معاقون كبار صغار نساء رجال. هذه اكبر شوهة ة فضيحة للدولة المغربية منذ الاستقلال. فشلت الدولة فشلا دريعا . و ان استمرت الكريق الى سبتة مفتوحة لرأيت 5 ملايين مغربي يقطع الحدود في اسبوع . وكأننا في سورية . و كان المغرب منكوب . اهانة لكل الحاكمين و منذ الاستقلال . شوهة
كادت تندلع حرباً ضروس قبل شهور بين اليونان وتركيا بسبب إحتلال اليونان لبعض الجزر القريبة من المياه التركية ومشاكل مياه المتوسط بينهم والتنقيب عن الغاز لكن مع هذا لم تسحب تركيا سفيرها من اليونان ولم تسحب اليونان سفيرها من تركيا ولم تُمس مصالح الأتراك ولا مصالح اليونانيين ولم تغلق الحدود بينهم، لماذ ؟ لأن هؤلاء يضعون مصالح مواطنيهم أولوية قصوى قبل أي شيء، حتى لو حدثت حرب بينهم لن يمسوا مصالح شعوبهم أبداً لكن في المغرب كل شيء غريب فيها ..تدخل الملك وإقالة بوريطة ومستشاروه هو الحل نحن لسنا في حاجة لوزير مثل بوريطة الذي لا يعلم ماهي الطرق الدبلوماسية التي يتعامل بها الوزراء
عندما يتعلق الامر بالدفاع عن قضية وحدتنا الترابية، كل الطرق و الوسائل تصبح مشروعة، و على اسبانيا ان تعي جيدا ان المساس بالمصالح القومية للمملكة المغربية ستكون هي الخاسر الاكبر. اما المغرب ففي صحرائه و الصحراء في مغربها، اما البوليزاريو ليست منظمة تحريرية بل منظمة إرهابية مسلحة من طرف الجزائر.
نفس السفارة التي قامت في الايام الماضيه بتنضيم حفل كبير بتنسيق مع السفارة الاسرائلية للاحتفال بعيد الباشا و عيد الفيطر؟
المغرب ماتدير والو فابور تيحارب الهجرة بالمقابل عاد شد من عند اسبانيا 50 مليون أورو سراوليه 4X4 فاش اسعدوهوم في مراقبه الحدود زيادة على المساعدة من اوربا فين كتمشي هد المساعدات كلشي باغي اوربا لأن ثروات ديال لبلاد نهبوها عيب او عار الشعب الوحيد الي مكيسوا في العالم هما حنا .