المغرب يستقبل 2,6 ملايين جرعة من اللقاحات ضد فيروس "كوفيد19"

من المنتظر أن تستقبل المملكة، في اليومين المقبلين، شحنة جديدة تحتوي على مليونيْ جرعة من لقاح “سينوفارم” الصيني بالإضافة إلى أكثر من 600 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا”، كجزء من برنامج “كوفاكس” الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية.
وأفادت مصادر خاصة بأن طائرتين تابعتين للخطوط الملكية المغربية أقلعتا، واحدة إلى بكين وأخرى إلى سيول، من أجل نقل الشحنة الجديدة من اللقاحين المذكورين.
وأضافت المصادر ذاتها أنه من المتوقع أن تصل الطائرتان إلى المغرب يوم غد الأحد، أو الاثنين على أبعد تقدير، إذا ما جرت الأمور على ما يرام.
وكان لي زهانشو، رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصينية، قد كشف أنه يرتقب أن يتم تزويد المملكة المغربية بحوالي 10 ملايين جرعة من اللقاحات خلال شهري أبريل وماي من السنة الجارية.
يذكر أن المغرب تلقى، حتى الآن، 2.5 ملايين من لقاح “سينوفارم” الصيني، من بينها دفعتان من 500 ألف جرعة من لقاح “سينوفارم” في نهاية أبريل؛ فيما يبلغ إجمالي الطلب المقدم إلى الشركة الصينية المصنعة لهذا اللقاح 40 مليون جرعة.
وتلقى المغرب في وقت سابق الحصة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا” بموجب آلية “كوفاكس”، التي تهدف إلى إتاحة لقاحات “كوفيد-19” على الصعيد العالمي بشكل منصف.
وقالت وزارة الصحة، ضمن بلاغ لها، إن اللقاحات التي تتلقاها المملكة في إطار الآلية سالفة الذكر تعتبر إمدادا تكميليا من اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا”، سيمكن من مواصلة حملة التلقيح الوطنية ضد هذا الفيروس، والتي انطلقت منذ 28 يناير الماضي بتوجيهات من الملك محمد السادس.
وذكرت الوزارة أن المغرب شارك في آلية “كوفاكس”، التي وضعها “التحالف العالمي للقاحات والتحصين” نهاية عام 2020 بتعاون مع منظمة الصحة العالمية و”اليونيسيف” وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي بالإضافة إلى شركاء آخرين.
على بركة الله قبل ان يظهر ش فيروس متحور من جزيرة الواقواق
المغرب يجب عليه مقاطعة ورفض المساعدات للحفاظ على استقلالية القرار والنخوة
علاه زعما مازال ما كملتوا فئران التجارب ؟
أنا كانتسنا غير فوقاش غادي يكمل هذا الفيلم اللي كانوا حموضة ..
أخبار طيبة و الحمد لله نتمى أن تكون بداية الإنفراج إن شاء الله. و شكر جزيل لكل من ساهم في إخراج البلاد من هذه الأزمة من أعلى سلطة في البلاد إلى أبسط مواطن. و لا ننسى من يساهم في عملية جلب اللقاح من أطر صحية و أطقم الطائرة الذين يقدون ساعات طويلة في العمل من أجل إنجاح المهمة.
لحد الان لا تظهر اي اتار اجابية لللقاح ولا للحجر الصحي الحياة عادية غير الحكومة الله يهديها وصافي الخوف من كورونا كان فمارس 2020 اما دبا مكاينش اللي مسوق
هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية…هل من مزيد…بالنوفيق
العفو منكم، شحال كتفرحوا للكوارث وشحال ديال الإشهارات الكاذبة وشحال ديال الأمراض الخيالية وشحال ديال الأزمات المصطنعة، كل هذا بحب السيطرة على البشر وسرقة عقولهم وجيوبهم، ناري منكم آش كنتم غادين ديروا كون كنتم ستعيشون خالدين في الدنيا٠ الله شحال زوينة الموت تطهر الدنيا كلما تكاتر اللصوص والشلاهبية!!
حان وقت المغرب يفتح الحدود لتذخل السياحة او يذخلو الناس اللي ملقحة، اسبانبا و إيطاليا و اليونان و البرتغال و تركيا بدأت ترفع شيئا ما الحجر، الناس تضررت كثيرا، خص المغرب ينافس هذه الدول
للقاح الحقيقي الدي يبحت عن الشعب مند عشرات السنين هو للقاح محاكمة الفاسدين واحقلق الحق تم ايقاف نهب التروات وأموال الفقراء وتشغيل الشباب
انظر ارخبيل seychelles الذي لقح 60٪ من شعبه لكنهم الآن يواجهون الموجات الاخرى لكوفيد!
ستمرّ هذه الأزمة إن شاء الله… لقد اقترب الفجر بفضل الله ورحمته.
ولكن …. أرجوا من الدولة أن تركز على البحث العلمي، ماشي العالم لي بان للغرب كيطير بيه، آسيدي بلادك و أولاد بلادك أولى بك.
عوض فلوس موازين (من حسنات هاد الوباء هادي عامين ماسمعناش بيه) عوض هادوك الملاين تمشي في الخوا نصرفها على البحث العلمي، نعطي للعالم راتب شهري محترم نوفر ليه كل المستلزمات من مختبرات و أدوات لوجيستكية و أيضا نعطيه إطار قانوني ……. راه احتمال و الله أعلم أن مرة مرة نسمعوا بشي سيناريو تاني ديال شي فيروس ، نسأل الله السلامة
مادام الجائحة عالمية لماذا لم ينتج او يركب كل بلد لقاحه ، البلدان لي وصلت الى التركيبة تساعد الدول لصناعة لقاحها !!!!؟؟؟
الامور الحمد لله في الطريق الصحيح,يجب ان ترجع الحياة الى طبيعتها
اللهم يسر ولا تعسر.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
أستغفر الله وأتوب إليه.
تنويع مصادر جلب اللقاح امر جيد اتسال لماذا لا يتم الاتصال بمنصف السلاوي و بعض الاطر من مغاربة العالم وكذا الاطر المحلية لتطوير لقاح مغربي حقد ينفعنا مستقبلًا