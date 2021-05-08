المغرب يستقبل 2,6 ملايين جرعة من اللقاحات ضد فيروس "كوفيد19"

من المنتظر أن تستقبل المملكة، في اليومين المقبلين، شحنة جديدة تحتوي على مليونيْ جرعة من لقاح “سينوفارم” الصيني بالإضافة إلى أكثر من 600 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا”، كجزء من برنامج “كوفاكس” الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية.

وأفادت مصادر خاصة بأن طائرتين تابعتين للخطوط الملكية المغربية أقلعتا، واحدة إلى بكين وأخرى إلى سيول، من أجل نقل الشحنة الجديدة من اللقاحين المذكورين.

وأضافت المصادر ذاتها أنه من المتوقع أن تصل الطائرتان إلى المغرب يوم غد الأحد، أو الاثنين على أبعد تقدير، إذا ما جرت الأمور على ما يرام.

وكان لي زهانشو، رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصينية، قد كشف أنه يرتقب أن يتم تزويد المملكة المغربية بحوالي 10 ملايين جرعة من اللقاحات خلال شهري أبريل وماي من السنة الجارية.

يذكر أن المغرب تلقى، حتى الآن، 2.5 ملايين من لقاح “سينوفارم” الصيني، من بينها دفعتان من 500 ألف جرعة من لقاح “سينوفارم” في نهاية أبريل؛ فيما يبلغ إجمالي الطلب المقدم إلى الشركة الصينية المصنعة لهذا اللقاح 40 مليون جرعة.

وتلقى المغرب في وقت سابق الحصة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا” بموجب آلية “كوفاكس”، التي تهدف إلى إتاحة لقاحات “كوفيد-19” على الصعيد العالمي بشكل منصف.

وقالت وزارة الصحة، ضمن بلاغ لها، إن اللقاحات التي تتلقاها المملكة في إطار الآلية سالفة الذكر تعتبر إمدادا تكميليا من اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا”، سيمكن من مواصلة حملة التلقيح الوطنية ضد هذا الفيروس، والتي انطلقت منذ 28 يناير الماضي بتوجيهات من الملك محمد السادس.

وذكرت الوزارة أن المغرب شارك في آلية “كوفاكس”، التي وضعها “التحالف العالمي للقاحات والتحصين” نهاية عام 2020 بتعاون مع منظمة الصحة العالمية و”اليونيسيف” وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي بالإضافة إلى شركاء آخرين.