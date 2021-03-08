المغرب يسجل 102 إصابة ووفاة واحدة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 102 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 486325 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 4184 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5247384 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل وفاة واحدة جديدة ليصل العدد إلى 8683.

وتم التأكد من 304 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 472544.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.