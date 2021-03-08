المغرب يسجل 102 إصابة ووفاة واحدة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎

المغرب يسجل 102 إصابة ووفاة واحدة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎
صورة: أ.ف.ب
الإثنين 8 مارس 2021 - 18:20

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 102 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 486325 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 4184 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5247384 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل وفاة واحدة جديدة ليصل العدد إلى 8683.

وتم التأكد من 304 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 472544.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

إصابة مؤكدة حالة شفاء فيروس كورونا وزارة الصحة وفيات

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‫تعليقات الزوار

14
  • الحمد لله
    الإثنين 8 مارس 2021 - 18:28

    الحمد لله على كل حال . الله اشافي الجميع. يارب ترفع عنا هذا البلاء والوباء.

    11
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  • أمة لله
    الإثنين 8 مارس 2021 - 18:29

    الحمد لله على كل حال اللهم اشفي كل مريض وارحم امواتنا يارب

    13
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  • Mounir
    الإثنين 8 مارس 2021 - 18:32

    الامور تحسنت بشكل كبير ,منذ سنة لم نسمع بوفاة واحدة ,يبدو ان نهاية الفيروس قريبة جدا.
    يجب الرجوع الى الحياة الطبيعية مع اتخاذ التذابير لان الناس الضربة وصلاتها لعظم

    12
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  • Omar
    الإثنين 8 مارس 2021 - 18:35

    يجب على الدولة تخفيف اجراءات الحجر إلى أدنى مستوى بما ان أغلبية الشيوخ و الفئات الهشة تم تلقيحها . من اجل تحريك عجل الاقتصاد و الاستفادة من عملية التلقيح من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية.

    11
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  • statistiques
    الإثنين 8 مارس 2021 - 18:36

    Il faudrait rajouter les données relatives à la vaccination : le nombre des doses dans les dernières 24 heures et le nombre total des doses administrées

    3
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  • Karim
    الإثنين 8 مارس 2021 - 18:37

    ايلا حالة الاصابات فعلا في هاد الانخفاض هذا تيعني أننا قراب من المناعة الجماعية. و إذا كان غير ذلك الله ياخد الحق فهادوك اللي تيعطيونا هاد الاحصائيات.

    4
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  • طالب مغربي
    الإثنين 8 مارس 2021 - 18:37

    الحمدلله و بتوفيقه نجحنا في القضاء على فيروس كورونا في المغرب، يلاه لم يعد أي حاجة الآن لداك السدان ورا التمنية، إفتحوا لنا الحمامات و القاعات الرياضية، واعدتونا أنكم غتحيدو الإجراءات المضادة للحرية والكرامة بمجرد القضاء على الفيروس ها حنا صبرنا معاكم عام كامل و الحمدلله قضينا عليه، ترجلنا معاكم و خاصكم ترجلو معانا يلاه، نتمنى ليوم ولا غدا يخرج قرار إلغاء الكمامة و جميع قوانين كورونا السالبة للحرية.

    3
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  • Smr
    الإثنين 8 مارس 2021 - 18:45

    بهذه الارقام لا يسعني الا ان نقول الحمد لله والشكر له وحده ، ولئن شكرتم لأزيدنكم ، نعم الشكر واجب والحمد لله

    7
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  • مواطن
    الإثنين 8 مارس 2021 - 18:46

    مع اسف الارقام غير صحيح اليوم القارة الأوربية تعيش ضغط في منظموية صحية بعد ظهور سلالة البرازيل

    -6
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  • حاقد على ااوضعية
    الإثنين 8 مارس 2021 - 18:50

    وا ملي الحالات قلالو حيدو علينا هاد 8 را بقا غا نبيع راسي فالمزاد العلني عيقتو علينا

    3
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  • fatimakidia
    الإثنين 8 مارس 2021 - 18:52

    إذن انشاءالله سوف نصلي التراويح وتفتح المساجد الحمدلله والشكر لله ستنجلي هذه الغمة عنا

    6
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  • Youssef mijriti rabat
    الإثنين 8 مارس 2021 - 18:54

    نطلم من آلله العطيم أن يسامح كل من يتلاعب بالشعب و يوجهه بما تريد مصاليحه . و السلام
    شكرا هسبريس

    0
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  • احمد
    الإثنين 8 مارس 2021 - 18:54

    سبحان الله. رغم تراجع الفيروس فنحن مسجونون، يلزمك التوفر على ورقة التنقل ان انت اردت السفر بسيارتك! ابتزاز في الطرقات.وان انت اردت الحصول عليها سيصيبك المرض النفسي و الجسدي من الاجرائات…. مرضنا نفسيا من هذا الوضع الذي بات لا يحتمل. الناس بغات تسافر، تقلب على طرف ديال الخبز، عمل، بريكول في مدن اخرى، تغيير الاجواء، زيارت الاقارب… اتقوا الله في هذا الشعب و الا سوف نصل لمسيرات مطالبة بفك قيود التحرك و الحجر كما وقع في دول اوروبية

    2
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  • gab
    الإثنين 8 مارس 2021 - 18:55

    والله كنت عارفها… حنا المغاربة ما عندنا زهر…..بعدما حققنا نجاحا كبيرا في عملية التلقيح التي اطلقها صاحب الجلالة نصره الله وكنا فخورين جدا بما حققناه . جاءت الصدمة كالعادة. لن يكون سهلا الحصول على المزيد من اللقاح في ظروف تهافت الدول العظمى علىه…. يجب على المسؤولين التفاوض مع منتجين اخرين. لقد تاكدنا من ان الصين لن تمدنا باللقاحات الكافية… لقد خدلتنا الصين. لو حصلنا على اللقاح الدي وعدنا به لكنا قد تقدمنا اكثر ….لكن لا نيأس ابدا… بعد اشهر سيرخص للمزيد من اللقاحات التي هي في مرحلتها الخيرة من التجارب السريرية. وسننجح ان شاء الله . ويرفع الله عز وجل علينا هدا الوباء اللعين الدي ارهقنا ماديا و نفسيا…شكرا

    0
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