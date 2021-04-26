المغرب يسجل 102 إصابة و7 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

المغرب يسجل 102 إصابة و7 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
صورة: و.م.ع
الإثنين 26 أبريل 2021 - 16:03

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 102 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 509465 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 3689 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5716093 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 7 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 8999.

وتم التأكد من 146 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 495408.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

عدد الإصابات والوفيات فيروس كورونا مجموع التحاليل المنجزة وزارة الصحة

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