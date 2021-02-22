المغرب يسجل 108 إصابات و5 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 108 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 481263 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 4890 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5444873 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 5 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 8559.

وتم التأكد من 633 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 465297.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.