المغرب يسجل 1164 إصابة و33 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎

المغرب يسجل 1164 إصابة و33 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎
صورة: و.م.ع
الخميس 21 يناير 2021 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 1164 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 463706 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة قد بلغ 4781377 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 33 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 8076.

وتم التأكد من 1346 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 439301.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الإصابات المؤكدة العدد الإجمالي عدد الوفيات معطيات وزارة الصحة

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