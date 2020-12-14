المغرب يسجل 1217 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 1217 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 400826 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3803586 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 35 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6659 حالة.
وتم التأكد من 3042 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 359065.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
9000 تحليلة خلال 24 ساعة !! , رجعنا لعدد تحليلات شهر أبريل , حيت كانت الحالات المؤكدة فقط بالعشرات .
عدد الفحوصات ليس كافيا وغير مقبول
الله يرحم الموتى و يرحم الوالدين ديالي و أموات المسلمين جميعا و يرزقهم الفردوس الأعلى من الجنة و يشفي المرضى جميعا ..اللهم آمين
نرجو من الله ان يرفع عنا الوباء والبلاء ويحفظ هد لبلد من كيد خونه ولحاقدات واعدأ الدين اللهم حفظ ملك البلاد وحفظ كل مواطن مغربي من طنجه لكويره رسالتي لكل مغربي وضع كمامه في كل أماكن لعانه تعقيم ليدين عند رجوع لدارك غسل اديك استنشق ما سخون مع مضممه وغسل الوجه عاد سلم عل ولداتك وزوجه ديالك والأهم لي نركز عيله استعمل وسائل نقل مخففه او قات ذروه وفي اليل مثل سيارتك او درجتك او مشي عل القدم او استعمال طكسي كبير 6بلايص لان طكسي كبير الاحصه انه يفرض عل ركاب كمامه وتباعد خصوصا سيارت الجديده تبارك الله مريحه وفيه تباعد ام نقل مزدوج خطفا طربورتورات بيكوبات طوبيس طرام اولا كتير لي مديرش كمامه تباعد مكينش لان حموله تفوق 100/100 وأرجو من رجل شرطه لمرور ودوريات الأمن ان يغيرو منكر دراجات طربتور حموله عدم احترام تباعد ولا قانون سير سرعه لمفرطه تحاودلت يمين يسار زد سب وشتم واغلبه مالكي طربورتور مجرمين ولكم جزيل الشكر مواطن مغربي لاينتمي لاي جهة او حزب احب الوطن وملك لبلاد وكل مواطن شريف نزيه منضبط عالي الخلق أكن لهم تقدير ولحترام وشكرا هيسبريس واطرها عطاتن امال في أن نغير منكر ونعلق عل أمور لبلد
الحمد لله على منه وفضله بشائر الفضل الإلهى
قبل اسبوع اي يعني يوم الاثنين 7 يناير 2020 كان عدد الوفيات 75…اليوم سجل 35 وفاة…هذا مؤشر جيد..بغض النظر عن عدد التحليلات …فان رقم الوفيات يبقى المؤشر الحقيقي لتطور الوباء….الامور تتجه للدخول تحت السيطرة….في انتظار تفكير المغرب في طلب و شراء التلقيح الامريكي الالماني …ويبقى السؤال لماذا رفضت الدول المتقدمة التلقيح الصيني؟.
اللهم ارحم جميع اموات المسلمين يارب العالمين ارفع عنا هذا الوباء يا رب العالمين
, les gens en ont marre de se faire depister a 700 dhs
les chiffres reels restent a désirer
y en a ceux qui ont eu ces saloperie deux ou trois fois de suite vous croyez qu’il vont faire leur pcr a 700 dhs X toute les personne du foyer
المشكلة أن الناس بزاف مراض ومابقاوش كيمشيو يديرو التحاليل حيت غاليين 700 درهم بزاف
Il faut nous indiquer le nombre d’analyses faites…. est ce 2000.4000.15000?????pour pouvoir comparer !!!!!
اللهم إرفع عنا البلاء والوباء،واشف انت الشافي لا شفاء الا شفائك شفاء لا يغادر سقما.
Les cas se sont diminués parce que le nombre des tests ont connu une baisse, prière aux gens de prendre plus de précautions et de ne plus se baser sur ces fausses chiffres.
Pourquoi le nombre des cas est diminué ces jours
. là?j’ai rien compris.il faut bcp de test PCR
Il faut un nombre concret car je vois pas que c le nombre réel.
لا يمكن..شي حاجة ماشي هيا هاديك
الحالات المسجلة في انخفاض ملموس مع الاعتراف بسيادة المغرب على صحراءه…بركاتك يا ترمب
الحمد لله بدأت بوادر الانفراج تظهر عدد الحالات في تراجع اللهم ارحمنا برفعك هذا الوباء عنا.
شيء طبيعي أن يكون عدد الإصابات في تناقص وذالك بسبب تراجع عدد التحاليل المنجزة في اليوم،نتمنى ان يعم التلقيح في أقرب الآجال ونسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذا الوباء لنرجع إلى حياتنا الطبيعية
الحمد والشكر لله. الامور في تذبذب. سيختفي هذا الوباء قريبا جدا جدا جدا. فلاتقنطو. من رحمة الله اللهم ارفع عنا هاذا الوباء والبلاء. عاجلا غير آجلا. وارحم ضعفنا. واشفي مرضانا. وارحم موتانا. وانصرنا على القوم الظالمين
هذه الارقام غير مقبولة يا وزارة الصحة انتم تعتقدون اننا لا نعرف كيف تقوم لتزوير المعطيات لكي تقوموا بفتح الأبواب للسياح بمناسبة حلول العام الجديد .
سلام اللهم ارفع عنا هدا الوباء قريبا انشاء الله يا مجيب الدعوات
ياهل ترى هل فعلا الأعداد في تناقس ولله الحمد أم عدد التحاليل التي أجريت أقل من قبل !!!!!!!!!!!
وتستمر معانات ساكنة مدينة ازغنغان والمناطق المجاورة لها بسبب عدم وجود طبيب رئيسي بالمركز الصحي الحضري بازغنغان ، حيث اصبحت معاناة المرضى في هذه المدينة في تضاعف عندما لايجدون الطبيب بالمركز الصحي اعلاه ، فيضطرون من اجل العلاج الى الانتقال الى الناظور و العيادات الخصوصية .. لذا يطالب السكان المتضررين من وزير الصحة التحرك الفوري من اجل تخصيص طبيب بالمركز اعلاه لتدبير علاج سكان ازغنغان والمناطق المجاورة . وفك العزلة عنهم كما يطالبون سرعة التجاوب معهم وتوفير طبيب يقوم بالعمل طيلة ايام الاسبوع ..ولكن لا حياة لمن تنادي ….ازغنغان بدون طبيب رئيسي ..اللهم ان هذا متكر
الحمد لله والشكر لله على تناقض عدد الحالات . اللهم ارفع هذا الوباء عنا برحمتك يا ارحم الراحمين و اشفي جميع مرضى المسلمين امين
غالبية المصابين لم يعودوا يذهبون للمستشفيات بل للصيدلاني يمدهم بالبروتوكول العلاجي ويبقون في بيوتهم ثم القطاع الخاص وخصوص الاطباء العامون يشتغلون مع المرضى كثيرا طبيبي المختص اسر لي انه في الرباط وحدها يزوره من الكوفيديين يوميا اكثر من 60 مريض او مريضة..اللهم الا اذا احتاج المرء لتنفس اصطناعي فهو يذهب مجبر لاقرب مستشفى…الناس اعتادوا على المرض ويعيون حتى عوارضه منهم من لا يخضع لتحليلة وياخد الدواء مباشرة بمجرد شعوره بالعوارض..نسال الله الشفاء لجميع المرضى