المغرب يسجل 1246 إصابة و34 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1246 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 461390 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة قد بلغ 4749868 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 34 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 8011.
وتم التأكد من 940 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 436626.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
و ما جاء البلاء ليحصد
أرواحًا قُدرت آجالها..
ولكن لِيوقظ قلوبًا غافلة ويَعظ نفوسًا عاصية ..
فاستغفروا الله وتوبوا إليه
ماذا هناك لقد حطمت هاته الأرقام معنوياتنا إنهم يتلاعبون بأعصابنا بالأمس 473 اليوم أكثر من 1200 هل هو رقم صحيح أم لكي يجعلوا خطاب فقيه البرلمان العثماني الكذاب له مصداقية
الاموال التي كان المغرب سيستثمرها للعلوم والبحث العلمي وتطوير فريق علمي لاختراع لقاح كورونا، اموالهم ذهبت وثم انفاقها على المهرجانات وعلى جامعة الكرة ومنتخباتها الفاشلة
بالله عليكم ما سبب تذبذب الحالات المكتشفة؟من 400 ال 1200 ال …..من له الاجابة فلينور عقولنا نحن البسطاء.
الصينيون كذبو على حكام المغرب ملي قالو أنهم طورو لقاح وأن المغرب سيكون أول المستقبلين قبل أن يظهر أن ماصنعو لم يعترف به أي مختبر معروف.
الأن يجب الإتجاه نحو الدول الصديقة كفرنسا وأمريكا باش يديرونا في لائحة الإنتظار
بغيت غير نفهم حاجة وحدة كل نهار كايموت 34 واش كاينا الكوطا في الموت !!!!
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
مع تمديد الإجراءات مع زيادة الحالات.اوا الله يجعلني نتيق اوصافي
دابا خاصكم تفرقو لينا واش كورونا الجديدة ولا لقديمة