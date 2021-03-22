المغرب يسجل 125 إصابة و2 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎

المغرب يسجل 125 إصابة و2 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎
صورة: أ.ف.ب
الإثنين 22 مارس 2021 - 18:08

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 125 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 491834 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 4429 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5379920 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 2 حالات وفاة ليصل العدد إلى 8769.

وتم التأكد من 305 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 479557.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

إصابة مؤكدة التحاليل المنجزة كورونا وزارة الصحة

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‫تعليقات الزوار

2
  • داخلاوي
    الإثنين 22 مارس 2021 - 18:22

    إيوا طلقوا لينا التراويح الله يرحم ليكم الواليدين

    37
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  • Rouchdi
    الإثنين 22 مارس 2021 - 18:24

    سلام قولا من رب رحيم اللهم استرنا و لا تفظحنا يا حنان يا منان.

    40
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