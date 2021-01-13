المغرب يسجل 1266 إصابة و26 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1266 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 455055 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته، فإن مجموع التحاليل المنجزة قد بلغ 4649394 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 26 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7810 حالات.

وتم التأكد من 1927 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 429278.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.