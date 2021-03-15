المغرب يسجل 159 إصابة و10وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 159 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 489096 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 3519 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5316120 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 10 حالات وفاة ليصل العدد إلى 8733.
وتم التأكد من 277 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 476126.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الشعب خاصو يجمع راسو . طالما تسجل الحالات فالحجر باق. ايضا لا يجب الاسراع بالتحليل الا عند الإحساس بالأعراض.
لله الامر من قبل ومن بعد .من عَلامَاتِ قِيَامِ السَّاعَةِ التي أَخْبَرَ عَنْهَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ: إِرْسَالُ رِيحٍ لَطِيفَةٍ بَارِدَةٍ تَقْبِضُ أَرْوَاحَ المُؤْمِنِينَ، حَتَّى لا تُبْقِيَ مَن كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ من خَرْدَلٍ من إِيمَانٍ، تَقْبِضُ أَرْوَاحَهُم من تَحْتِ آبَاطِهِم، فَيَمُوتُونَ جَمِيعَاً، ولا يَبْقَى إلا شِرَارُ الخَلْقِ، لا يَبْقَى إلا لُكَعُ بْنُ لُكَعٍ، يَتَهَارَجُونَ تَهَارُجَ الحُمُرِ، عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ.
أنا اللي بغيت نفهم علاش ديما عدد حالات الإصابة يقارب عدد حالات الشفاء إلا طلعو كايطلعو بجوج أو إلا نزلو كا إنزلو بجوج
تبدو الوفيات مرتفعة. اليوم تقريبا 7 في المائة بالنسبة لعدد الإصابات ( 159) . أما السؤال المغيب فهو : ما مدى فعالية التلقيح واللقاح المستعمل في البلاد؟ يزداد السؤال ملحاحية في هذه الأيام الحرجة التي اتخذت عدة دول أروبية قرار تعليق التلقيح باستعمال اللقاح البريطاني ومنها فرنسا ألمانيا إيطاليا وقبلهم دول أخرى عديدة. لماذا تصمت الدولة؟
10 وفيات رقم كبير بالنسبة لعدد الحالات المسجلة في الآونة الأخيرة….. تغمدهم الله بواسع رحمته و جعلهم من الشهداء و ألهم دويهم الصبر والسلوان
مادام عدد الإصابات في نزول فلماذا مددتم أسابيع الإغلاق ؟ ماهذا التناقض ؟ حكومة فاشلة ورئيس حكومة غير مؤهل لتسيير بلد كان الأولى تركه يعالج المرضى النفسانيين قبل ان يجعل البلاد كلها تعاني من الإكتئاب النفسي .
حالات الشفاء تتماشى مع حالات الإصابات. غريب ! طالعين هالحين.
اش من اغلاق ولا حجر صحي. والله هد المدينة لي ساكن فيها غير انا ولمادام لي نديرو كمامة وكلشي يشوف فينا … هههههه. الطوبيس عامر السوق الاسبوعي مطرطق بلا كمامة بلا تباعد. مع دالك ما تسجلات حتا حالة كورونة ولا وفاة. حيت ما كاينش التحاليل عندنا. والناس عندهم المناعة ولجو نقي….مع دلك يسدو المتاجر مع 8. ومنع التجوال مع 9…لاش زعمة؟؟؟ ما فهمتش والله.