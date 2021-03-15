المغرب يسجل 159 إصابة و10وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 159 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 489096 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 3519 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5316120 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 10 حالات وفاة ليصل العدد إلى 8733.

وتم التأكد من 277 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 476126.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.