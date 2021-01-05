المغرب يسجل 1637 إصابات و43 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1637 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 445439 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 4078984 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 43 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7581 حالة.
وتم التأكد من 1736 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 416708.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
كانت الحكومة فيما قبل تؤكد على انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا قبل نهاية 2020، لكن نحن الآن في بداية السنة الجديدة ولم تظهر أي إشارة تدل على بداية هذه الحملة. فالمغرب في هذه الحالة ينطبق عليه المثل المغربي الدارجي الذي يقول “شرا الحوت في البحر”. !!!!!!!!!!!!!
الله يرحمهم و يرحم الوالدين ديالي و يرحم صلاح الدين الغماري و أموات المسلمين جميعا و يرزقهم الفردوس الأعلى من الجنة و يشفي المرضى و مرضى المسلمين.اللهم آمين يا رب العالمين
لماذا لانسمع عن الوفيات بسبب الأعراض الخطيرة للأدوية مثل الكورتيزول و البنسليين و الأدوية المزيفة لعلاج السكري و السرطان وووو…. الائحة طويلة. هل كورونا خطيرة لهذه الدرجة وتستحق كل هذا؟ كورونا الجديدة 2020 (كوفيد 19) أو كورونا 2021 (كوفيد 20)؟ وماذا عن حالات الإنتحار بسبب الأزمات النفسية بسبب الحصار و إجراءات الحجر و البطالة؟ مادام الذئب لا ينطق فلا مانع بتهمته بافتراس يوسف و أكل الخرفان! والله المشتعان.
التحاليل انخفضت واللقاح الصيني مازال يثعتر و المواطن حائر أمام كثرة الاخبار…..فمن نصدق؟
لم أعد افهم شيئا
البارحة عدد الحالات في إنخفاض واليوم صارت أضعاف
نريد تفسير لهذه الأرقام التي لا تستقر صعودا ولا هبوطا أرقام ربما تخمينية مع العلم أن وزارة الصحة في نوم عميق والمسؤول الاول ليس له اكترات بالحالة الوباءية ولا تهمه الوضعية الصحية للمواطنين.