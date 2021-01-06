المغرب يسجل 1642 إصابة و37 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1642 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 447081 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 4094295 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 37 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7618 حالة.
وتم التأكد من 2036 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 418744.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الله يرحمهم و يرحم الوالدين ديالي و يرحم صلاح الدين الغماري و أموات المسلمين و يرزقهم الفردوس الأعلى من الجنة و يشفي المرضى و مرضى المسلمين.اللهم آمين يا رب العالمين
معرفت اش نقول نهار تيكونوا لحلات مرتافع تيكونوا الوفات قلا ل نهار تيكون الحلات منخافضن تيكونا الوفايات كتار??
صلوا على خيرِ الأنامِ مُحَمدٍ لتزول عنكم شقوة الأحزانِ صلوا عليهِ وأكثروا ثم ابشروا بجوارهِ في جنّةِ الرحمنِ
الله يحفظ وصافي من هد اللقاح
غادا تقتلنا غير الفقصة كل نهار اللقاح ما اللقاح وتاشي لقاح ما شفنا
الحمد لله الامور تبشر بالخير. سيكون الفرج قريبا إن شاء الله.
غير انساو الحساب ، راكم غير كتخربقوا ،حسابكم خاوي من الصح.
خليو غير هذه الفقرة .&$وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية[email protected]@
راه هاذ الرقم ديال الوفيات هو لي غيبقى وخا متبقاش كورونا
مكيموت غير لي وصل أجلو .
حالة الطوارئ غير غنق المغاربة.وشماعة للرشوة .