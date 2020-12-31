المغرب يسجل 1861 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 1861 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 439193 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 4018156 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 33 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7388 حالة.
وتم التأكد من 2253 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 407504.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الحمد لله و الشكر لله و سبحان الله و لاحول ولا قوة إلا بلله العلي العظيم
اجمعوا الحسنات
الله يرحمهم و يرحم الوالدين ديالي و يرحم صلاح الدين الغماري و أموات المسلمين جميعا و يرزقهم الفردوس الأعلى من الجنة و يشفي المرضى و مرضى المسلمين.اللهم آمين يا رب العالمين
زيدو التحاليل و لا حطو السوارت !! ما هدا العبث بصحة الناس..العشوائية في كل شيء حتى اللقاح لي تكلمات الصين بالامس انه فعال بنسبة79% هو لقاح سينوفارم بيكين و ليس لقاح سينوفارم ووهان الغير معترف به لحد اللحظة و الدي اقتناه المغرب!! زيدو التحاليل و ميزانية الصحة و باراكا من التخربييق
سنة 2020 سنة الجائحة والركود والتطبيع………………………..
طبعا سنشهد محاكمات لمدراء الادارات التي هي . .
سبب الوخيد لنزول الحالات هو تقلص تحاليل المخبرية
حيث نلاحظ كلما إنخفظت الخالات المؤكدة كلما إنخفظت حالات شفاء و كدا الوفياة
المرجو من الوزارة زيادة التحاليل المخبرية لتصل إلى اكثر من 20 الف تحليلة و ليس اقل من 15 الف تحليلة
و شكراا هسبريس على تخطيتك ل جميع الاحداث
اظن ان الفيروس بدأ يتغير. ومعروف ان التغيرات تضعف الفيروسات. او الذين اصيبو بكرونا نقلوا بعدها مناعتهم عندما اصيبو بالانفلوانزا العادية و نقلوها للاخرين.
اننا في اشد فصول السنة و الاصابات و الوفيات في تنازل. نحتاج فقط للوصول لفصل الربيع الذي ستكون حينها نهاية كورونا. واتمنى ان يكون ذلك دون لقاح.
ماعرفناش سبب ديال النقص فالإصابات ولكن كنتمناو الفيروس يكون عيا ويمشي فحالو
كولشي قريب عند الله
الحمد الله على كل حال الله يشافي كل مريض ويرحم كال ميت وينجي الكل