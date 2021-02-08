المغرب يسجل 234 إصابة و14 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

المغرب يسجل 234 إصابة و14 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎
صورة: و.م.ع
الإثنين 8 فبراير 2021 - 18:15

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 234 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 475589 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 5120 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 4985294 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 14 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 8408.

وتم التأكد من 493 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 454997.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

إصابة مؤكدة تعافي فيروس كورونا وزارة الصحة وفاة

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‫تعليقات الزوار

4
  • فضيحة تنسيك فضيحة
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 18:19

    اختلطت رائحة المطر برائحة الفساد والإستهانة بأرواح العباد،، فويل لكم من رب العباد، رحم الله شهداء لقمة العيش

    47
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  • DALAMOUNI
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 18:26

    اللهم لانسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه لتعود الحياة إلى طبيعتها الحمد لله والشكر الحالات في تذبذب والشفاء في تصاعد و الوباء في أيامه الأخيرة إلى الزوال انشاء الله عاجلا غير آجل

    36
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  • مجيد
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 18:32

    اللهم أرفع الغمة عن هاته الأمة . اللهم أرفع عنا الوباء و اشفي مرضانا و أرحم موتانا يا رب العالمين

    35
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  • مغربي غيور
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 18:33

    الحمد لله
    يجب إعادة فتح كل ماهو مغلق وعودة الحياة الطبيعية
    مارأيكم؟؟

    34
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