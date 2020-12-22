المغرب يسجل 2646 حالة إصابة و 30 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2646 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 420648 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3902341 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 30 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7030 حالة.
وتم التأكد من 2791 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 382925.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الله يرحمهم و يرحم الوالدين ديالي و يرحم صلاح الدين الغماري و أموات المسلمين جميعا و يرزقهم الفردوس الأعلى من الجنة و يشفي المرضى و مرضى المسلمين…اللهم آمين
متى ستتقون آلله في هدا الشعب إحصائيات كلها خطأ ليس لها أي دليل كلها مبالغ فيها أرقام متشابهة و الله العظيم
الحمد لله والشكرلله لقد بدأ انخفاظ في عدد الاصابات والوفيات وهاذا راجع الى مستوى الوعي للمواطنين وتدابير إجراءات الصحية المتخذة اخيرا من طرف السلطات اللهم ارفع عنا هاذا الوباء وعلى جميع المسلمين يارب العالمين
السلام عليكم
تحية واحترام وتقدير الى إخواني وأخواتي المغاربة في بلدنا العزيز .بعيدا عن اجواء السياسة .والمصالح .
أتوجه اليكم بطلب ألا وهو ان تتضامنوا وتوحدوا الصفوف .لكي تتغلبوا على هاذا الوباء .الفتاك .فهو يتربص بنا جميعا والبعض منا غير مبالي .ويظنه بالأمر. السهل .فاتحدوا كما تفعلوا عند مقاطعة منتوجات .ما .فالواحد .يمرر الرسالة الى الاخر .
فاحذروا .من التجمعات في المقاهي .والجلوس .في الازقة .فابالاتحاد .يمكنكم التغلب على هاذا الوباء .
فلا تنتظروا من المسؤولين ان يساعدونكم اكثر من هاذا .فهم ذلوكم على الطريق.وانتم ظللتموه.
انا أريد من نصيحتي هاته سوى .الحفاظ على سلامة .الشيوخ والصبيان والمرضى الذين لا حول لهم ولاقوة الى بالله العلي العظيم.
فبرغم من انني مهاجر .في أمريكا. فالوضع .لا يختلف .سوى .اننا هنا نحس بالمسؤولية .وهناك نظام .في وسائل النقل .ونظام أثناء التبضع .
فالدافع الذي جعلني اراسلكم هو الاخبار عن عدد المصابين .وعدد والوفايات .
فعندما كنت في المغرب في مارس الماضي حتى نهاية غشت .كانت الحالات لا تتعدى بين 80و100 في اليوم .فانظروا كم العدد الآن.
أرجوكم. اتحدوا .واتخدوا هاته نصي