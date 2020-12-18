المغرب يسجل 2647 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 2647 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 412393 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3857466 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 50 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6854 حالة.
وتم التأكد من 2727 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 372725.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
اللهم ألطف بنا وارحمنا وأرفع عنا هذا المرض نتمنى من الله عزوجل أن يستمر هذا الانخفاض وترجع الحياة إلى طبيعتها العادية ومزيدا من الحيطة والحذر والالتزام بقواعد النظافة وعدم الإختلاط لأن الامور بدأت تبشر بالخير
“وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية”.
قريبا إن شاء الله ستختفي هذه العبارةن ونعود إلى حياتنا الطبية…علينا أن نكون دائما متفائلين….رحم الله من مات والشفاء العاجل للمصابين.
الله يرحمهم و صلاح الدين الغماري و يرحم الوالدين ديالي و أموات المسلمين جميعا و يرزقهم الفردوس الأعلى من الجنة…و يشفي المرضى و مرضى المسلمين.اللهم آمين
سلام اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارفع عنا هدا الوباء قريبا انشاء الله واشف جميع المرضى وارحم جميع الموتى
هههه بحال البارح بحال اليوم cppier coller
انخفاض عدد الإصابات بالفيروس اليومي راجع إلى تقليص عدد الاختبارات للفيروس و وزارة الصحة لم تذلي بأي سبب لماذا هذا التراجع . بلا شك هذا يذل على ان عدد الإصابات في تزايد.
اذا أردنا مواجهة الفروس وجب على الوزارة مضاعفة عدد الاختبارات للمواطنين يوميا.
السلام عليكم
ليس الحجر او حالة الطوارئ. هي التي تحمي المواطن من الفيروس القاتل .بل العقلية .والمسؤولية.
فأنا أعيش في أمريكا. ونسبة الإصابات جد مرتفعة
وليس هناك منع من التجوال او التحرك .فالانور جد عادية .
ولكن أرى ان الذي يخرج هو خارج لغرض ما .وتراه يرجع مباشرة بعد قضاءه.ولا ترى احد خارج هاكذا بدون اي شيء. المطاعم سحبت منها الكراسي والمقاهي كذلك .رخصو لهم بالجلوس فوق الأرصفة. وتباعد بينهم .فالحافلات تشتغل والقطارات.ولكن كل واحد عارف حدوده .فالعقلية مختلفة .فانا كنت في المغرب في بداية الجاىحة.حتى سبتمبر .صراحة شيء
مخجل .لا مسؤولية ولا نظام ولا تباعد .هناك بعض الناس صراحة ملتزمين بالوقاية بدون رقابة ولا دافع
ولكن الاغلبية .لا يبالون ما يهمهم سوى الحرية .في كل شيء .فكنت في المغرب كأنني في حلم .
فلا شيء إسمه النظام فالمقاهي تسلم الكؤوس القهوة والماء .وتحتفظ بهم رغم عملية الغسل.شيء خطير .اللهم ألطف بعبادك